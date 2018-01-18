



Сегодня в Волгограде на спортивном комплексе "Зенит" состоялось заседание по подготовке к товарищескому матчу юношеских сборных России и Германии, который на этом стадионе пройдет 8 мая 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации футбола Волгоградской области, председателем оргкомитета по подготовке к проведению матча назначен президент МОА "Черноземье" и Федерации футбола Волгоградской области, член Исполкома РФС Рохус Шох. Помимо Рохуса Шоха, представителей РФС, исполнительной власти региона и города в оргкомитет вошли ряд волгоградских футбольных специалистов, среди которых ответственный секретарь региональной Федерации футбола, руководитель Академии "Ротор" Артем Королев. Во встрече примут участие сборные из игроков не старше 19 лет. Игра пройдет в Волгограде накануне финального матча Кубка России по футболу, местом проведения которого станет "Волгоград-Арена".









Встреча юношеских сборных России и Германии уже сейчас вызывает серьезный ажиотаж, в РФС за 4 месяца до игры поступает много вопросов о том, как получить на неё билеты. «Товарищеский матч состоится в рамках футбольной недели дружбы РФС и Немецкого футбольного союза, - прокомментировал Рохус Шох. - У Федерации футбола Волгоградской области хороший опыт в организации различных турниров, в том числе и международных. Приложим все усилия, чтобы матч прошел на высоком организационном уровне. Игра будет для нашего города знаковой, ведь, во-первых, она пройдет накануне Дня Победы, 9 мая, а, во-вторых, накануне финального матча Кубка России. Соперник очень серьезный и интересный, Германия сейчас является сильнейшей страной в сфере подготовки футбольного резерва, многие ребята из юношеской сборной уже сейчас имеют профессиональные контракты и играют за команды Бундес Лиги. Наверняка, в составе немецкой команды будут будущие звезды европейского и мирового футбола, ожидается приезд руководства Немецкого футбольного союза, во главе с его президентом Райнхардом Гринделем. Для наших ребят это будет колоссальный опыт, а для Волгограда и волгоградских болельщиков большой футбольный праздник».



