Прокуратура проверила дом из опилок в Волгоградской области после публикации на «Доске позора»





Прокуратурой региона проведена проверка по доводам публикации ИА «Высота 102» «Доска позора: В Краснослободске Волгоградской области чиновники признали годным для жизни дом из опилок», размещённой на сайте ИА «Высота 102». Напомним, в публикации шла речь о нарушениях жилищных прав семьи при рассмотрении органами местного самоуправления вопроса о проведении капитального ремонта дома. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, проверкой установлено, что между администрацией городского поселения г.Краснослободск и заявителем был заключён договор социального найма жилого помещения общей площадью 20,8 м2 (изолированной части жилого дома по ул. Ленина г. Краснослободска).









10 октября 2017 года глава семьи обратился в адрес главы администрации городского поселения с заявлением о проведении капитального ремонта предоставленного жилого помещения.

Согласно заключению от 21 ноября 2017 года, межведомственной комиссией не установлено оснований для проведения капитального ремонта стен, крыши и иных элементов жилого дома.









Вместе с тем, в нарушение требований п. 44, 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, заключение межведомственной комиссии принято без инструментального обследования дома специализированной организацией, акт обследования не составлялся.

В этой связи прокуратурой Среднеахтубинского района в адрес администрации городского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на стадии рассмотрения.



