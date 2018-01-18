



В Волгограде принято решение о заключении соглашения между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград» на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий. Соответствующее постановление администрации Волгограда было подписано накануне, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, в рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, в развитие системы уличного освещения города планируется вложить порядка одного миллиарда рублей. Средства будут направлены как на реконструкцию существующих сетей, так и создание новых линий. В рамках реализации инвестиционного соглашения работы по модернизации и строительству линий наружного освещения будут проведены за первые четыре года. Предстоит комплексное обновление порядка двух тысяч опор и 2,5 тысяч светильников. Помимо модернизации существующего светового оборудования на оживленных магистралях города инвестор построит новые линии в ряде отдаленных поселков города, где уличного освещения не было никогда. Так, новое освещение планируется провести в поселке Татьянка-1 в Красноармейском районе, поселках Водный, Горьковский и въезде в поселок Ельшанка в Советском районе и других. Помимо освещения поселков светильники появятся на нескольких десятках улиц в разных районах городах, включая частный сектор, а также у подъездов к социальным учреждениям. Волгоград сможет перенаправить сэкономленные средства на модернизацию существующего светового освещения.

В качестве дополнительного источника возврата инвестиций компания планирует использовать опоры для совместного подвеса проводов, например, интернет-кабелей. В свою очередь, муниципалитет также продолжит работу по модернизации городского хозяйства, в том числе объектов наружного освещения. До 2021 года на текущее содержание и реконструкцию городской сети уличного освещения будет направлено свыше 400 миллионов рублей.

В настоящее время обслуживанием линий наружного освещения занимается муниципальное предприятие «Волгоградгорсвет», на балансе которого находятся 43,9 тысяч светоточек и 1,2 тысяч километров линий уличного освещения. После заключения соглашения с компанией-инвестором, учредителем которой является ведущая в стране светотехническая компания, муниципальное предприятие «Волгоградгорсвет» продолжит свою работу, в том числе модернизацию и обслуживание светофорных объектов, а также содержание выявляемых бесхозяйных сетей до момента передачи их на обслуживание.



