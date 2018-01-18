Введен в эксплуатацию еще один дом жилого района «Новый свет» в Волгограде

Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в срок завершила строительство 11-ого дома в жилом районе «Новый свет», расположенного в Советском районе Волгограда. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено. Передача ключей новоселам начнется 20 января текущего года. 16-этажный жилой дом включает 171 квартиру, а также три коммерческих помещения. В наличии осталось всего 25 квартир. Об этом ИА «Высота 102» сообщил Центр общественных связей компании.

«Новый свет» сегодня является полноценным микрорайоном с развитой собственной инфраструктурой. На первых этажах домов располагаются предприятия сферы обслуживания: мини–маркеты, аптеки, салон красоты и др. С 2015 года на территории «Нового Света» работает детский сад.

Пространство микрорайона организовано в соответствии с концепцией «Территория счастливого детства». Для активного досуга и семейного отдыха в «Новом свете» располагаются многофункциональные развивающие игровые и спортивные площадки, велодорожка. Уютные дворы, благоустроенный сквер с удобными местами для отдыха уже сейчас являются излюбленными местами досуга и общения.













Подарком для жителей «Нового Света» стало открытие в новогодние праздники собственного катка в микрорайоне. Ледовая площадка доступна для любителей активных развлечений круглосуточно.

«Новый свет» живет активной, насыщенной жизнью. Здесь отмечаются праздники и проводятся развлекательные мероприятия, направленные на установление добрососедских отношений между жителями. Так, в районе прошли уличные гуляния, посвященные Новому году. Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех жителей с праздником, провели хороводы вокруг живой, нарядной елки и интересную программу с конкурсами и призами.













По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, район «Новый Свет» является отличным выбором для семей с детьми любого возраста. «Используя современные технологии, как в строительстве, так и в организации жилой среды, мы в первую очередь думаем о людях, создаем для них максимально комфортные условия. Компания будет продолжать развивать район и его инфраструктуру. Уже во II квартале 2018 года начнется строительство еще двух жилых комплексов», — отметил Т. Уфимцев.