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Общество
 18.01.2018 15:37(Обновлено: 18.01.2018 15:39)

Роспотребнадзор «работает» с ценами в гостиницах Волгограда перед ЧМ-2018
Роспотребнадзор  России запускает с 22 января горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышенных ценах на номера в отелях и гостиницах в период проведения в России ЧМ-2018. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ведомства, передает ИА «Высота 102». Номера телефонов появятся на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии»,  жалобы будут приниматься до конца проведения чемпионата.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что максимальная стоимость проживания в отелях и гостиницах во время проведения ЧМ-2018 утверждена во всех городах, которые принимают соревнования, постановлением правительства России от 10 февраля 2016 года.  При этом основанием для привлечения к административной ответственности будут являться не только факты нарушения установленного порядка ценообразования, выявленные в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, но и факты завышения соответствующей максимально допустимой стоимости, связанные с бронированием номеров в гостинице заказчиком. 
Завышение регулируемых государством цен является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность, - напомнили в ведомстве. На должностных лиц – в виде административного штрафа размером пятьдесят тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет; на юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуги вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение.
«В целях недопущения подобных нарушений управлениями Роспотребнадзора по городам Москве и Санкт-Петербургу, республикам Татарстан  и Мордовия, Краснодарскому краю, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Свердловской, Самарской и Ростовской областям организована соответствующая работа», - говорится в сообщении.  
11 января  ИА «Высота 102» направило в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области редакционный запрос с просьбой прояснить, на каком этапе находится разбирательство с недобропорядочными волгоградскими отельерами. Однако пока официального ответа журналисты не получили. О возбуждении первого административного дела в отношении владельца одной из гостиниц руководство ведомства публично заявляло еще в середине декабря. Пока ситуация с ценами на гостиничные номера в период проведения ЧМ-2018 не изменилась: сутки в стандартном двухместном номере в ряде гостиниц стоят не менее 30 тысяч рублей. 

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Расследования 18.01.2018 11:15 (Обновлено: 18.01.2018 11:27)

Возбуждено уголовное дело о неуплате более 45 млн рублей налогов в отношении генерального директора строительной фирмы, специализирующейся на ремонте дорог и автомагистралей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По данным следствия, с целью уклонения от уплаты налогов и необоснованного получения вычетов по налогу на добавленную стоимость коммерсант внес в декларации заведомо ложные сведения, согласно которым в 2014 и 2015 годах пять коммерческих организаций якобы выступали субподрядчиками, а также поставляли необходимые для ремонта дорожного полотна материалы: щебень, битум и др. Следователи установили, что договорные отношения между дорожно-эксплуатационным предприятием и данными фирмами-"однодневками"...
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Губернатор предлагает сделать 2 февраля выходным днем в Волгоградской областиКомментарии39
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Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
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УК «Энергопром» в Волгограде предъявила жильцам «голого» дома двойную плату за содержание и ремонт общего имуществаКомментарии15
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Заместителя руководителя СУ СКР по Волгоградской области проводили на пенсию
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В Волгограде более 150 юных футболистов прошли просмотр в Академию "Ротор"Комментарии23
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По версии сайта администрации региона в Волгограде до сих пор существует старый Центральный стадион
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В Волгограде на острове Сарпинском расстреляли трансформаторную подстанцию
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Депутату-банкроту предстоит проститься с элитной квартирой неподалеку от стадиона «Волгоград Арена»Комментарии19
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