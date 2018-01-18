



Роспотребнадзор России запускает с 22 января горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышенных ценах на номера в отелях и гостиницах в период проведения в России ЧМ-2018. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ведомства, передает ИА «Высота 102». Номера телефонов появятся на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», жалобы будут приниматься до конца проведения чемпионата.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что максимальная стоимость проживания в отелях и гостиницах во время проведения ЧМ-2018 утверждена во всех городах, которые принимают соревнования, постановлением правительства России от 10 февраля 2016 года. При этом основанием для привлечения к административной ответственности будут являться не только факты нарушения установленного порядка ценообразования, выявленные в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, но и факты завышения соответствующей максимально допустимой стоимости, связанные с бронированием номеров в гостинице заказчиком.

Завышение регулируемых государством цен является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность, - напомнили в ведомстве. На должностных лиц – в виде административного штрафа размером пятьдесят тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет; на юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуги вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение.

«В целях недопущения подобных нарушений управлениями Роспотребнадзора по городам Москве и Санкт-Петербургу, республикам Татарстан и Мордовия, Краснодарскому краю, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Свердловской, Самарской и Ростовской областям организована соответствующая работа», - говорится в сообщении.

11 января ИА «Высота 102» направило в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области редакционный запрос с просьбой прояснить, на каком этапе находится разбирательство с недобропорядочными волгоградскими отельерами. Однако пока официального ответа журналисты не получили. О возбуждении первого административного дела в отношении владельца одной из гостиниц руководство ведомства публично заявляло еще в середине декабря. Пока ситуация с ценами на гостиничные номера в период проведения ЧМ-2018 не изменилась: сутки в стандартном двухместном номере в ряде гостиниц стоят не менее 30 тысяч рублей.