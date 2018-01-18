Участник Сталинградской битвы поделился в Волгограде "секретами победы" с будущими полицейскими





Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Александр Михайлович Сгибнев рассказал о своем непростом боевом пути и поделился “секретами победы” с кадетами полицейского класса средней школы № 44. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ребята пришли к 93-летнему ветерану, полковнику внутренней службы, отдавшему почти 30 лет службе в советской милиции, чтобы поздравить его с приближающейся 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. А он, вместе с супругой усадив ребят за стол, рассказал о том, как Великая Отечественная вошла его жизнь.

Война началась когда Александру Михайловичу было всего 16-лет. Он, как и миллионы советских людей, услышал страшную весть по радио. Вместе со одноклассниками сразу пошел в военкомат. Но их на фронт не взяли - возрастом не вышли. “Нам, мальчишкам, так обидно стало, некоторые чуть не заплакали”, - вспоминает ветеран. Но его отказ не остановил. Молодой и упрямый Саша Сгибнев постоянно приходил на призывной пункт - просил, доказывал, уговаривал. И в итоге добился своего. Его призвали в Красную Армию в 1942 году. Боевое крещение рядовой Сгибнев прошел на южных рубежах Сталинграда. Затем были Львов, Таганрог, Миусское направление, Донбасс. На войне он был трижды ранен. Последний раз 12 апреля 1944 года - очень тяжело.

«В последнем для меня бою я вел в атаку стрелковый взвод, вспоминает ветеран. – Как только отыграла артиллерия и штурмовая авиация, мы пошли в атаку. Передо мной рванул тяжелый снаряд… Спасло меня, что в момент ранения рядом оказался санинструктор».

Вспоминая войну, Александр Михайлович говорит, что главный “секрет победы”, что не раз спасал солдат, это выручка и взаимоподдержка между сослуживцами. За участие в Великой Отечественной он был награжден двумя орденами Отечественной войны и многими медалями: "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За оборону Сталинграда", были и другие награды.



