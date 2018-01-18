



Сегодня на Центральной набережной в Волгограде установили купель для организации крещенских купаний. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в этом году ледового покрова у берега почти нет, так что купель обустроили достаточно быстро.

Напомним, крещенские купели откроются с 18.00 18 января и будут доступны до 20.00 19 января. В Тракторозаводском районе крещенская купель появится в поселке Спартановка, напротив жилого дома № 4 по ул. им. Грамши. Жителей Краснооктябрьского района ждут на территории яхт-клуба «Пилигрим» по адресу: ул. Матевосяна, 16. В Центральном районе совершить обряд крещенского омовения можно будет у причала № 9 на главной городской набережной, а для жителей Ворошиловского и Советского районов купания будут организованы на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака. Кировчан традиционно ждут на берегу Волги, чуть ниже по течению от пристани им. Руднева. В Красноармейском районе будет открыты сразу две площадки: одна появится на Севастопольской набережной у монумента В.И. Ленина, вторая – на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет» в р.п. Южный.









Все это время здесь будут дежурить сотрудники муниципальной службы спасения для обеспечения безопасности населения. Все дежурные экипажи спасателей будут обеспечены необходимым оборудованием, включая водолазное и специальное снаряжение. Кроме того, у купели в Центральном районе и недалеко от пристани им. Руднева в Кировском районе будут дежурить аэросани. Во время ночных купаний сотрудники спасательных служб будут проводить инспекционные обходы прилегающих территорий для обеспечения безопасности горожан, оказавшихся на льду водоемов вне оборудованных мест. Для горожан также будут оборудованы пункты обогрева, кабинки для переодевания, также определят точки дежурства бригад скорой медицинской помощи и дружинников. Всего в Волгоградской области оборудуют 75 площадок для тех, кто захочет окунуться в Крещение.



