|Общество
|18.01.2018 13:34
В Волгограде на Центральной набережной установили купель для крещенских купаний
Сегодня на Центральной набережной в Волгограде установили купель для организации крещенских купаний. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в этом году ледового покрова у берега почти нет, так что купель обустроили достаточно быстро.
Напомним, крещенские купели откроются с 18.00 18 января и будут доступны до 20.00 19 января. В Тракторозаводском районе крещенская купель появится в поселке Спартановка, напротив жилого дома № 4 по ул. им. Грамши. Жителей Краснооктябрьского района ждут на территории яхт-клуба «Пилигрим» по адресу: ул. Матевосяна, 16. В Центральном районе совершить обряд крещенского омовения можно будет у причала № 9 на главной городской набережной, а для жителей Ворошиловского и Советского районов купания будут организованы на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака. Кировчан традиционно ждут на берегу Волги, чуть ниже по течению от пристани им. Руднева. В Красноармейском районе будет открыты сразу две площадки: одна появится на Севастопольской набережной у монумента В.И. Ленина, вторая – на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет» в р.п. Южный.
Все это время здесь будут дежурить сотрудники муниципальной службы спасения для обеспечения безопасности населения. Все дежурные экипажи спасателей будут обеспечены необходимым оборудованием, включая водолазное и специальное снаряжение. Кроме того, у купели в Центральном районе и недалеко от пристани им. Руднева в Кировском районе будут дежурить аэросани. Во время ночных купаний сотрудники спасательных служб будут проводить инспекционные обходы прилегающих территорий для обеспечения безопасности горожан, оказавшихся на льду водоемов вне оборудованных мест. Для горожан также будут оборудованы пункты обогрева, кабинки для переодевания, также определят точки дежурства бригад скорой медицинской помощи и дружинников. Всего в Волгоградской области оборудуют 75 площадок для тех, кто захочет окунуться в Крещение.
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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Политика
|18.01.2018 16:59
Завтра, 19 января, в Волгограде состоится первое заседание регионального избирательного штаба Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На собрании будут озвучены имена сопредседателей – их будет несколько, и все они станут доверенными лицами кандидата в президенты. Напомним, в Волгоградской области продолжается сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты России самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина.
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|Спорт
|18.01.2018 16:52 (Обновлено: 18.01.2018 17:10)
Сегодня в Волгограде на спортивном комплексе "Зенит" состоялось заседание по подготовке к товарищескому матчу юношеских сборных России и Германии, который на этом стадионе пройдет 8 мая 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации футбола Волгоградской области, председателем оргкомитета по подготовке к проведению матча назначен президент МОА "Черноземье" и Федерации футбола Волгоградской области, член Исполкома РФС Рохус Шох. Помимо Рохуса Шоха, представителей РФС, исполнительной власти региона и города в оргкомитет вошли ряд волгоградских футбольных специалистов, среди которых ответственный секретарь региональной Федерации футбола, руководитель Академии "Ротор" Артем Королев. Во встрече примут участие сборные из игроков не старше 19...
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|Расследования
|18.01.2018 16:23 (Обновлено: 18.01.2018 16:24)
Прокуратурой региона проведена проверка по доводам публикации ИА «Высота 102» «Доска позора: В Краснослободске Волгоградской области чиновники признали годным для жизни дом из опилок», размещённой на сайте ИА «Высота 102». Напомним, в публикации шла речь о нарушениях жилищных прав семьи при рассмотрении органами местного самоуправления вопроса о проведении капитального ремонта дома. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, проверкой установлено, что между администрацией городского поселения г.Краснослободск и заявителем был заключён договор социального найма жилого помещения общей площадью 20,8 м2 (изолированной части жилого дома по ул. Ленина г. Краснослободска). ...
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|Экономика
|18.01.2018 15:55
В Волгограде принято решение о заключении соглашения между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград» на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий. Соответствующее постановление администрации Волгограда было подписано накануне, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Напомним, в рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, в развитие системы уличного освещения города планируется вложить порядка одного миллиарда рублей. Средства будут направлены как на реконструкцию существующих сетей, так и создание новых линий. В рамках реализации инвестиционного соглашения работы по модернизации и строительству линий наружного освещения будут проведены за первые четыре года. Предстоит комплексное обновление порядка двух тысяч опор...
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|Общество
|18.01.2018 15:37 (Обновлено: 18.01.2018 15:39)
Роспотребнадзор России запускает с 22 января горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышенных ценах на номера в отелях и гостиницах в период проведения в России ЧМ-2018. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ведомства, передает ИА «Высота 102». Номера телефонов появятся на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», жалобы будут приниматься до конца проведения чемпионата. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что максимальная стоимость проживания в отелях и гостиницах во время проведения ЧМ-2018 утверждена во всех городах, которые принимают соревнования, постановлением правительства России от 10 февраля 2016 года. При этом основанием для привлечения к административной ответственности будут...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|18.01.2018 15:31
Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Александр Михайлович Сгибнев рассказал о своем непростом боевом пути и поделился “секретами победы” с кадетами полицейского класса средней школы № 44. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ребята пришли к 93-летнему ветерану, полковнику внутренней службы, отдавшему почти 30 лет службе в советской милиции, чтобы поздравить его с приближающейся 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. А он, вместе с супругой усадив ребят за стол, рассказал о том, как Великая Отечественная вошла его жизнь. Война началась когда Александру Михайловичу было всего 16-лет. Он, как и миллионы советских людей, услышал страшную...
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|Экономика
|18.01.2018 15:28
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в срок завершила строительство 11-ого дома в жилом районе «Новый свет», расположенного в Советском районе Волгограда. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено. Передача ключей новоселам начнется 20 января текущего года. 16-этажный жилой дом включает 171 квартиру, а также три коммерческих помещения. В наличии осталось всего 25 квартир. Об этом ИА «Высота 102» сообщил Центр общественных связей компании. «Новый свет» сегодня является полноценным микрорайоном с развитой собственной инфраструктурой. На первых этажах домов располагаются предприятия сферы обслуживания: мини–маркеты, аптеки, салон красоты и др. С 2015 года на территории «Нового Света» работает детский сад. Пространство микрорайона...
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|Общество
|18.01.2018 15:27
В десятке самых активных оказались жители Волгоградской области: с момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в феврале 2017 года 19 тыс. 843 волгоградца, неравнодушные к состоянию дорожной сети в своих регионах, добавили на интерактивную карту участки, требующих ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, абсолютным лидером по активности граждан стала Ростовская область – за дороги в регионе отдано 118 тыс. голосов. По словам экспертов, это не означает, что в области самые плохие дороги в стране, просто ростовчане готовы проявлять активность и добиваться улучшения состояния дорог в своем регионе. В ОНФ отметили, что и ростовские власти идут...
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|Общество
|18.01.2018 15:01 (Обновлено: 18.01.2018 15:05)
Проведенный капитальный ремонт здания изолятора временного содержания ОМВД России по Палласовскому району не обошелся без "сюрпризов" для заказчика - райотдела полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, контрольный ревизионный отдел Главного управления МВД России по региону выявил, что новые стеклопакеты, которые установили в здании во время ремонта, не соответствуют требованиям государственного контракта. Так, установлено, что вместо пулестойких стеклопакетов, которые были прописаны в техническом задании, подрядчик установил обычные. Отдел МВД России по Палласовскому району подал иск в суд с требованием о взыскании с подрядчика штрафа в размере почти 89 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение своих...
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|Общество
|18.01.2018 13:37
Семь строительных компаний в плановом порядке намерена проверить в 2018 году инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ за подписью начальника инспекции Александра Сторожука. В перечне компаний, в которые с ревизией готовится нагрянуть надзорное ведомство, оказались, в том числе ведущие в регионе строительные фирмы, в ведении которых находятся крупнейшие социальные объекты. Так, «Приволжтрансстрой», который ожидает проверка, строит за площадью Павших Борцов в Волгограде храм Александра Невского, реконструирует в центре города детско-юношеский центр, а осенью прошлого года ввел в эксплуатацию здание интерактивного музея «Россия – моя история». Второй застройщик, которого хотят проверить в...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|18.01.2018 12:58
С честью и гордостью нести звание юнармейцев поклялись сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 58 школьников Светлоярского, Калачевского районов и города Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», поздравить ребят пришли представители патриотических объединений региона, участники кубинских и афганских событий, ветераны, родители юных патриотов. Сегодня же было подписано соглашение о совместной деятельности по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию юнармейцев между региональным отделением движения «Юнармия» и управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской...
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|Спорт
|18.01.2018 12:56
Пока «Ротор-Волгоград» заканчивал тренировки на курорте, «Ротор-Волгоград-2» замерзал на заснеженном поле
Команда «Ротор-Волгоград-2» выиграла в товарищеском матче у саратовского «Сокола» со счетом 4:0. Как рассказали ИА «Высота 102» в клубе, матч проходил в Камышине Волгоградской области. Играть футболистам пришлось в непростых природных условиях – на поле лежал снег, а температура воздуха была 11 градусов ниже нуля. А вот команда «Ротор-Волгоград» в это время заканчивала тренировки в Кисловодске. После курорта тренировочные сборы у клуба продолжатся в Новороссийске, а затем – на Кипре. Всего на эти цели для команды из бюджета области выделено около 8 миллионов рублей. Напомним, в этом году «Ротор-Волгоград-2» переходит на финансирование из городского бюджета. А «Ротор-Волгоград», который...
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|Расследования
|18.01.2018 12:50
Уголовное дело двоих жителей Михайловки, пойманных правоохранителями с крупной партией марихуаны, направлено в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В сентябре минувшего года двое 55-летних мужчин собрали богатый “урожай” наркотического зелья в лесопосадке возле хутора Секачи - 180 килограммов. Коноплю они перевозили в другую лесопосадку рядом с хутором.Большой. Там они ее сушили и перерабатывали. Наркопроизводителям удалось получить с собранных плантаций более 2,3 килограммов гашиша, более 95 килограммов марихуаны, а также почти 80 килограммов фрагментов стеблей конопли. Задержанные во всем признались. Ожидать суда они будут, находясь в...
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|Расследования
|18.01.2018 11:15 (Обновлено: 18.01.2018 11:27)
Возбуждено уголовное дело о неуплате более 45 млн рублей налогов в отношении генерального директора строительной фирмы, специализирующейся на ремонте дорог и автомагистралей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По данным следствия, с целью уклонения от уплаты налогов и необоснованного получения вычетов по налогу на добавленную стоимость коммерсант внес в декларации заведомо ложные сведения, согласно которым в 2014 и 2015 годах пять коммерческих организаций якобы выступали субподрядчиками, а также поставляли необходимые для ремонта дорожного полотна материалы: щебень, битум и др. Следователи установили, что договорные отношения между дорожно-эксплуатационным предприятием и данными фирмами-"однодневками"...
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|Общество
|18.01.2018 10:46
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал законными действия районного управления пенсионного фонда, который отказал волгоградке в использовании средств материнского капитала на покупку дачи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, женщина купила дачный домик и обратилась в пенсионный фонд с заявлением о компенсации понесенных затрат за счет средств материнского капитала. Однако выяснилось, что дом расположен на земле, предназначенной для ведения дачного хозяйства, и не может быть отнесен к объектам индивидуального жилищного строительства. Кроме того, дача не была в установленном порядке признана жилой и пригодной для проживания. В связи с этим суд посчитал, что направление средств маткапитала на приобретение...
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18 января 13:34
В Волгограде на Центральной набережной установили купель для крещенских купаний 12
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18 января 12:56
18 января 12:50
18 января 11:15
18 января 10:16
18 января 10:08
18 января 09:52
Общество
18 января 15:01
18 января 13:34
В Волгограде на Центральной набережной установили купель для крещенских купаний 12
18 января 10:16
18 января 09:52
17 января 17:40
17 января 16:17
17 января 16:15
17 января 13:29
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