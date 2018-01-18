В Волгоградской области пополнились ряды юнармии

С честью и гордостью нести звание юнармейцев поклялись сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 58 школьников Светлоярского, Калачевского районов и города Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», поздравить ребят пришли представители патриотических объединений региона, участники кубинских и афганских событий, ветераны, родители юных патриотов.

Сегодня же было подписано соглашение о совместной деятельности по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию юнармейцев между региональным отделением движения «Юнармия» и управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области. По словам представителей Росгвардии, ведомство окажет всяческую помощь юным патриотам в области военно-патриотического и гражданского воспитания, проведении мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное и физическое развитие, профессиональную ориентацию, формирование чувства ответственности за совершаемые действия и развитие культурно-этических норм.

Гости вручили ребятам значки юнармейской доблести и тепло поздравили их с сегодняшним событием.

«Ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» постоянно растут, - говорит начальник штаба Волгоградского регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия», Герой России Дмитрий Воробьев. - Одной из главных задач движения является не только подготовка детей к военным специальностям, изучение истории и географии, но и попытка объединения всех патриотических сил. И, если уже сегодня наши школьники и лицеисты готовы следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, бороться за правду и справедливость, то есть уверенность в том, что юнармейцы станут верными сынами нашего Отечества», - заключил Герой России.









