Семь строительных компаний в плановом порядке намерена проверить в 2018 году инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ за подписью начальника инспекции Александра Сторожука. В перечне компаний, в которые с ревизией готовится нагрянуть надзорное ведомство, оказались, в том числе ведущие в регионе строительные фирмы, в ведении которых находятся крупнейшие социальные объекты. Так, «Приволжтрансстрой», который ожидает проверка, строит за площадью Павших Борцов в Волгограде храм Александра Невского, реконструирует в центре города детско-юношеский центр, а осенью прошлого года ввел в эксплуатацию здание интерактивного музея «Россия – моя история». Второй застройщик, которого хотят проверить в инспекции госстройнадзора, - это «Пересвет-Юг». Данная фирма известна тем, что за последний год взяла на себя достройку ряда проблемных долгостроев, в которые свои деньги вложили дольщики и оказались обмануты прежними строителями. Также «Пересвет-Юг» в минувшем году достраивал за нерадивого застройщика, которого признали недобросовестным, дома для переселенцев из аварийного жилья в Краснослободске.

В списке компаний, попавших под плановые проверки инспекции Госстройнадзора в 2018 году, есть и проблемные застройщики. К примеру, это ООО «Универсал-строй», которое несколько лет назад начало возведение 14-этажного жилого дома на улице Вучетича в Красноармейском районе. Однако вскоре у компании возникли проблемы и стройка встала. Осенью 2017 году по материалам проверки прокуратуры было возбуждено дело по уголовной статье «Превышение должностных полномочий» застройщиком, который, по мнению следствия, завысил объемы выполненных работ на несколько миллион в рублей. В строительство многоэтажки был привлечен 31 млн рублей дольщиков.

В планах органа исполнительной власти региона также провести в этом году ревизию в компаниях «Флагман», «Строй-сити» и «Юпитер».



