В Волгоградской области наркоплантаторы производили зелье в промышленных масштабах





Уголовное дело двоих жителей Михайловки, пойманных правоохранителями с крупной партией марихуаны, направлено в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В сентябре минувшего года двое 55-летних мужчин собрали богатый “урожай” наркотического зелья в лесопосадке возле хутора Секачи - 180 килограммов. Коноплю они перевозили в другую лесопосадку рядом с хутором.Большой. Там они ее сушили и перерабатывали.









Наркопроизводителям удалось получить с собранных плантаций более 2,3 килограммов гашиша, более 95 килограммов марихуаны, а также почти 80 килограммов фрагментов стеблей конопли.

Задержанные во всем признались. Ожидать суда они будут, находясь в СИЗО. Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального УФСБ.



