«Сады Придонья» наращивают перерабатывающие мощности





Компания «Сады Придонья» продолжает глобальную реконструкцию производственного комплекса. В этом году «Сады Придонья» приступили к реализации серьезного и дорогостоящего проекта по увеличению перерабатывающих мощностей на соковом производстве. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, речь идет о переработке собственного фруктового сырья – яблок и вишни на соки прямого отжима и производство концентрированных соков.

«Объем сельскохозяйственной продукции год от года растет, задачи соответственно и перед переработкой повышаются, – говорит вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. – Учитывая серьезные планы на урожай-2018 года, стало понятно, что сегодняшних мощностей не хватит».

В связи с этим еще в декабре был заключен контракт с компанией Bucher Unipektin на поставку нового перерабатывающего оборудования стоимостью свыше 2 миллионов евро.

На сегодняшний день осуществлен демонтаж прежних линий, ведутся работы по глобальной модернизации инженерных коммуникаций. В марте на площадке начнется монтаж нового оборудования, которое отличается не только максимально полной автоматизацией, но и высокой производительностью.

По словам Ивана Самохина, после модернизации завод будет способен перерабатывать до 750 тонн в сутки яблок, 200 тонн в сутки вишни и производить до 30 тонн в сутки концентрированного сока.

Процесс расширения и обновления производственных перерабатывающих мощностей завода является частью стратегической программы развития компании «Сады Придонья».



