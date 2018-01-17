Чиновникам Волгоградской области порекомендовали учить законы

«Такое количество нарушений в одном извещении мы не встречали уже давно. Администрации Котово необходимо более ответственно подходить к организации аукционов и применять актуальные нормы права». Об этом заявила заместитель руководителя регионального отделения УФАС Ольга Ячменева, сообщает ИА «Высота 102». Накануне в ведомстве было рассмотрено дело о защите конкуренции по жалобе претендента на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка под строительство магазина товаров первой необходимости.

Однако в извещении на проведение конкурса отсутствовали сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о размере земельного участка и предельных параметрах разрешенного строительства. Кроме того, содержалось требование для юридического лица об обязательном скреплении заявки и прилагаемых документов печатью. Вместе с тем, еще в 2015 году в законодательство внесено изменение, согласно которому юридические лица не обязаны, а вправе иметь печать.



