Комитет тарифного регулирования Волгоградской области утвердил нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальный сайт комитета, с учетом установленных нормативов изменится порядок начисления платы за горячую воду в открытых системах теплоснабжения.

"С 1 января 2018 года для жителей, проживающих в домах с закрытой системой теплоснабжения (горячая вода подается по отдельной трубе от котельной), изменений в начислении платы за горячую воду не произойдет", -отмечается в официальном сообщении комитета.

А вот для жителей, проживающих в домах с открытой системой теплоснабжения (где горячая вода отбирается из системы отопления), произойдут изменения в структуре платы за горячую воду без изменения размера платы.

Плата теперь будет складываться из 2-х строк (компонентов):

- теплоноситель (холодная вода), затраченный на приготовление горячей воды. Стоимость его определяется как произведение объема потребленной горячей воды на утвержденный тариф на теплоноситель (холодную воду);

- тепловая энергия, затраченная на приготовление горячей воды. Стоимость ее определяется как произведение объема тепловой энергии, затраченной на подогрев горячей воды, на утвержденный тариф на тепловую энергию.

"Изменение порядка расчета за услугу по горячему водоснабжению не приведет к росту ее стоимости для населения", -отмечается в официальном сообщении комитета.

Данные изменения произошли в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 14 февраля 2015 года № 129 о применении с 1 января 2018 года норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по ГВС комитет тарифного регулирования Волгоградской области (далее – КТР) утвердил данные нормативы. Нормативы будут учитывать такие конструктивные особенности многоквартирных домов, как наличие/отсутствие полотенцесушителей, изолированность/неизолированность стояков, вид системы горячего водоснабжения.

Размеры нормативов на подогрев, дифференцированных по технологическим параметрам систем водоснабжения, утверждены приказом КТР от 20 декабря 2017 года № 51/5 и представлены на сайте КТР (http://urt.volgograd.ru) в разделе "Информация для граждан" – "Действующие нормативы".

В связи с этим с 1 января 2018 года тариф на ГВС в открытой системе меняется с однокомпонентного (руб. за куб.м. ГВС) на двухкомпонентный (руб. за куб.м. холодной воды + руб. за Гкал тепловой энергии).

Теперь в платежных извещениях услуга ГВС будет разделена на две строки – теплоноситель и тепловая энергия на его подогрев.



