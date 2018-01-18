При ремонте здания ИВС в Волгоградской области пулестойкие стекла подменили на обычные

Проведенный капитальный ремонт здания изолятора временного содержания ОМВД России по Палласовскому району не обошелся без "сюрпризов" для заказчика - райотдела полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, контрольный ревизионный отдел Главного управления МВД России по региону выявил, что новые стеклопакеты, которые установили в здании во время ремонта, не соответствуют требованиям государственного контракта. Так, установлено, что вместо пулестойких стеклопакетов, которые были прописаны в техническом задании, подрядчик установил обычные. Отдел МВД России по Палласовскому району подал иск в суд с требованием о взыскании с подрядчика штрафа в размере почти 89 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение своих обязательств по госконтракту. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что контракт на капитальный ремонт здания ИВС стоимостью более 745 тысяч рублей был подписан в августе 2015 года с ООО "Сигнал-Строй". Представители подрядной организации в суде выступали против удовлетворения исковых требований, пояснив, что работы проводились не ими, а другим лицом. Еще одним весомым аргументом стало то, что акт о приемке выполненных работ в конце сентября 2015 года был подписан заказчиком без замечаний относительно стоимости, качества и объема работ. "Подмена" стеклопакетов была выявлена в период с 11 января по 25 января 2017 года в результате ревизии финансово-хозяйственной деятельности райотдела полиции. Претензия подрядчику была направлена только летом прошлого года. Не получив какого-либо ответа на данное письмо, райотдел полиции обратился в суд. Заказчик утверждал, что выявленные недостатки являются скрытыми, поэтому обнаружить их при обычном способе приемки выполненных работ не представлялось возможным. Однако в суде было установлено, что отличить обычный стеклопакет от пулестойкого возможно обычным визуальным способом в связи наличием на стекле специальной маркировки. В итоге суд принял решение полностью отказать истцу в заявленных требованиях. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки.



