|Общество
|18.01.2018 15:01(Обновлено: 18.01.2018 15:05)
При ремонте здания ИВС в Волгоградской области пулестойкие стекла подменили на обычные
Проведенный капитальный ремонт здания изолятора временного содержания ОМВД России по Палласовскому району не обошелся без "сюрпризов" для заказчика - райотдела полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, контрольный ревизионный отдел Главного управления МВД России по региону выявил, что новые стеклопакеты, которые установили в здании во время ремонта, не соответствуют требованиям государственного контракта. Так, установлено, что вместо пулестойких стеклопакетов, которые были прописаны в техническом задании, подрядчик установил обычные. Отдел МВД России по Палласовскому району подал иск в суд с требованием о взыскании с подрядчика штрафа в размере почти 89 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение своих обязательств по госконтракту. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что контракт на капитальный ремонт здания ИВС стоимостью более 745 тысяч рублей был подписан в августе 2015 года с ООО "Сигнал-Строй". Представители подрядной организации в суде выступали против удовлетворения исковых требований, пояснив, что работы проводились не ими, а другим лицом. Еще одним весомым аргументом стало то, что акт о приемке выполненных работ в конце сентября 2015 года был подписан заказчиком без замечаний относительно стоимости, качества и объема работ. "Подмена" стеклопакетов была выявлена в период с 11 января по 25 января 2017 года в результате ревизии финансово-хозяйственной деятельности райотдела полиции. Претензия подрядчику была направлена только летом прошлого года. Не получив какого-либо ответа на данное письмо, райотдел полиции обратился в суд. Заказчик утверждал, что выявленные недостатки являются скрытыми, поэтому обнаружить их при обычном способе приемки выполненных работ не представлялось возможным. Однако в суде было установлено, что отличить обычный стеклопакет от пулестойкого возможно обычным визуальным способом в связи наличием на стекле специальной маркировки. В итоге суд принял решение полностью отказать истцу в заявленных требованиях. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки.
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Политика
|18.01.2018 16:59
Завтра, 19 января, в Волгограде состоится первое заседание регионального избирательного штаба Владимира Путина. Об этом сообщает ИА «Высота 102». На собрании будут озвучены имена сопредседателей – их будет несколько, и все они станут доверенными лицами кандидата в президенты. Напомним, в Волгоградской области продолжается сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты России самовыдвиженца, действующего главы государства Владимира Путина.
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|Спорт
|18.01.2018 16:52 (Обновлено: 18.01.2018 17:10)
Сегодня в Волгограде на спортивном комплексе "Зенит" состоялось заседание по подготовке к товарищескому матчу юношеских сборных России и Германии, который на этом стадионе пройдет 8 мая 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации футбола Волгоградской области, председателем оргкомитета по подготовке к проведению матча назначен президент МОА "Черноземье" и Федерации футбола Волгоградской области, член Исполкома РФС Рохус Шох. Помимо Рохуса Шоха, представителей РФС, исполнительной власти региона и города в оргкомитет вошли ряд волгоградских футбольных специалистов, среди которых ответственный секретарь региональной Федерации футбола, руководитель Академии "Ротор" Артем Королев. Во встрече примут участие сборные из игроков не старше 19...
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|Расследования
|18.01.2018 16:23 (Обновлено: 18.01.2018 16:24)
Прокуратурой региона проведена проверка по доводам публикации ИА «Высота 102» «Доска позора: В Краснослободске Волгоградской области чиновники признали годным для жизни дом из опилок», размещённой на сайте ИА «Высота 102». Напомним, в публикации шла речь о нарушениях жилищных прав семьи при рассмотрении органами местного самоуправления вопроса о проведении капитального ремонта дома. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, проверкой установлено, что между администрацией городского поселения г.Краснослободск и заявителем был заключён договор социального найма жилого помещения общей площадью 20,8 м2 (изолированной части жилого дома по ул. Ленина г. Краснослободска). ...
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|Экономика
|18.01.2018 15:55
В Волгограде принято решение о заключении соглашения между муниципалитетом и ООО «Светосервис – Волгоград» на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий. Соответствующее постановление администрации Волгограда было подписано накануне, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Напомним, в рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, в развитие системы уличного освещения города планируется вложить порядка одного миллиарда рублей. Средства будут направлены как на реконструкцию существующих сетей, так и создание новых линий. В рамках реализации инвестиционного соглашения работы по модернизации и строительству линий наружного освещения будут проведены за первые четыре года. Предстоит комплексное обновление порядка двух тысяч опор...
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|Общество
|18.01.2018 15:37 (Обновлено: 18.01.2018 15:39)
Роспотребнадзор России запускает с 22 января горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышенных ценах на номера в отелях и гостиницах в период проведения в России ЧМ-2018. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ведомства, передает ИА «Высота 102». Номера телефонов появятся на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», жалобы будут приниматься до конца проведения чемпионата. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что максимальная стоимость проживания в отелях и гостиницах во время проведения ЧМ-2018 утверждена во всех городах, которые принимают соревнования, постановлением правительства России от 10 февраля 2016 года. При этом основанием для привлечения к административной ответственности будут...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|18.01.2018 15:31
Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Александр Михайлович Сгибнев рассказал о своем непростом боевом пути и поделился “секретами победы” с кадетами полицейского класса средней школы № 44. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ребята пришли к 93-летнему ветерану, полковнику внутренней службы, отдавшему почти 30 лет службе в советской милиции, чтобы поздравить его с приближающейся 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. А он, вместе с супругой усадив ребят за стол, рассказал о том, как Великая Отечественная вошла его жизнь. Война началась когда Александру Михайловичу было всего 16-лет. Он, как и миллионы советских людей, услышал страшную...
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|Экономика
|18.01.2018 15:28
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в срок завершила строительство 11-ого дома в жилом районе «Новый свет», расположенного в Советском районе Волгограда. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено. Передача ключей новоселам начнется 20 января текущего года. 16-этажный жилой дом включает 171 квартиру, а также три коммерческих помещения. В наличии осталось всего 25 квартир. Об этом ИА «Высота 102» сообщил Центр общественных связей компании. «Новый свет» сегодня является полноценным микрорайоном с развитой собственной инфраструктурой. На первых этажах домов располагаются предприятия сферы обслуживания: мини–маркеты, аптеки, салон красоты и др. С 2015 года на территории «Нового Света» работает детский сад. Пространство микрорайона...
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|Общество
|18.01.2018 15:27
В десятке самых активных оказались жители Волгоградской области: с момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в феврале 2017 года 19 тыс. 843 волгоградца, неравнодушные к состоянию дорожной сети в своих регионах, добавили на интерактивную карту участки, требующих ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, абсолютным лидером по активности граждан стала Ростовская область – за дороги в регионе отдано 118 тыс. голосов. По словам экспертов, это не означает, что в области самые плохие дороги в стране, просто ростовчане готовы проявлять активность и добиваться улучшения состояния дорог в своем регионе. В ОНФ отметили, что и ростовские власти идут...
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|Общество
|18.01.2018 13:37
Семь строительных компаний в плановом порядке намерена проверить в 2018 году инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ за подписью начальника инспекции Александра Сторожука. В перечне компаний, в которые с ревизией готовится нагрянуть надзорное ведомство, оказались, в том числе ведущие в регионе строительные фирмы, в ведении которых находятся крупнейшие социальные объекты. Так, «Приволжтрансстрой», который ожидает проверка, строит за площадью Павших Борцов в Волгограде храм Александра Невского, реконструирует в центре города детско-юношеский центр, а осенью прошлого года ввел в эксплуатацию здание интерактивного музея «Россия – моя история». Второй застройщик, которого хотят проверить в...
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|Общество
|18.01.2018 13:34
Сегодня на Центральной набережной в Волгограде установили купель для организации крещенских купаний. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в этом году ледового покрова у берега почти нет, так что купель обустроили достаточно быстро. Напомним, крещенские купели откроются с 18.00 18 января и будут доступны до 20.00 19 января. В Тракторозаводском районе крещенская купель появится в поселке Спартановка, напротив жилого дома № 4 по ул. им. Грамши. Жителей Краснооктябрьского района ждут на территории яхт-клуба «Пилигрим» по адресу: ул. Матевосяна, 16. В Центральном районе совершить обряд крещенского омовения можно будет у причала № 9 на главной городской набережной, а для...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|18.01.2018 12:58
С честью и гордостью нести звание юнармейцев поклялись сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 58 школьников Светлоярского, Калачевского районов и города Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», поздравить ребят пришли представители патриотических объединений региона, участники кубинских и афганских событий, ветераны, родители юных патриотов. Сегодня же было подписано соглашение о совместной деятельности по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию юнармейцев между региональным отделением движения «Юнармия» и управлением федеральной службы войск национальной гвардии Российской...
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|Спорт
|18.01.2018 12:56
Пока «Ротор-Волгоград» заканчивал тренировки на курорте, «Ротор-Волгоград-2» замерзал на заснеженном поле
Команда «Ротор-Волгоград-2» выиграла в товарищеском матче у саратовского «Сокола» со счетом 4:0. Как рассказали ИА «Высота 102» в клубе, матч проходил в Камышине Волгоградской области. Играть футболистам пришлось в непростых природных условиях – на поле лежал снег, а температура воздуха была 11 градусов ниже нуля. А вот команда «Ротор-Волгоград» в это время заканчивала тренировки в Кисловодске. После курорта тренировочные сборы у клуба продолжатся в Новороссийске, а затем – на Кипре. Всего на эти цели для команды из бюджета области выделено около 8 миллионов рублей. Напомним, в этом году «Ротор-Волгоград-2» переходит на финансирование из городского бюджета. А «Ротор-Волгоград», который...
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|Расследования
|18.01.2018 12:50
Уголовное дело двоих жителей Михайловки, пойманных правоохранителями с крупной партией марихуаны, направлено в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В сентябре минувшего года двое 55-летних мужчин собрали богатый “урожай” наркотического зелья в лесопосадке возле хутора Секачи - 180 килограммов. Коноплю они перевозили в другую лесопосадку рядом с хутором.Большой. Там они ее сушили и перерабатывали. Наркопроизводителям удалось получить с собранных плантаций более 2,3 килограммов гашиша, более 95 килограммов марихуаны, а также почти 80 килограммов фрагментов стеблей конопли. Задержанные во всем признались. Ожидать суда они будут, находясь в...
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|Расследования
|18.01.2018 11:15 (Обновлено: 18.01.2018 11:27)
Возбуждено уголовное дело о неуплате более 45 млн рублей налогов в отношении генерального директора строительной фирмы, специализирующейся на ремонте дорог и автомагистралей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По данным следствия, с целью уклонения от уплаты налогов и необоснованного получения вычетов по налогу на добавленную стоимость коммерсант внес в декларации заведомо ложные сведения, согласно которым в 2014 и 2015 годах пять коммерческих организаций якобы выступали субподрядчиками, а также поставляли необходимые для ремонта дорожного полотна материалы: щебень, битум и др. Следователи установили, что договорные отношения между дорожно-эксплуатационным предприятием и данными фирмами-"однодневками"...
Прочитана: 5969 раз
|Общество
|18.01.2018 10:46
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал законными действия районного управления пенсионного фонда, который отказал волгоградке в использовании средств материнского капитала на покупку дачи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, женщина купила дачный домик и обратилась в пенсионный фонд с заявлением о компенсации понесенных затрат за счет средств материнского капитала. Однако выяснилось, что дом расположен на земле, предназначенной для ведения дачного хозяйства, и не может быть отнесен к объектам индивидуального жилищного строительства. Кроме того, дача не была в установленном порядке признана жилой и пригодной для проживания. В связи с этим суд посчитал, что направление средств маткапитала на приобретение...
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18 января 16:59
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18 января 15:55
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При ремонте здания ИВС в Волгоградской области пулестойкие стекла подменили на обычные 6
18 января 12:58
18 января 12:56
18 января 12:50
18 января 11:15
18 января 10:16
18 января 10:08
18 января 09:52
Общество
18 января 15:01
При ремонте здания ИВС в Волгоградской области пулестойкие стекла подменили на обычные 6
18 января 10:16
18 января 09:52
17 января 17:40
17 января 16:17
17 января 16:15
17 января 13:29
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