



Два московских вуза претендуют на выполнение заказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на подготовку трех вариантов пропуска воды через Волгоградский гидроузел, который обеспечит благоприятную экологическую обстановку во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, выразили желание поучаствовать в подготовке этих расчетов два московских вуза – российский аграрный государственный университет МСХА им Тимирязева и государственный океанографический институт имени Зубова. Учитывая, что последний предложил меньшую цену – около 4 миллионов рублей, а «тимирязевка» - около 4,3 миллиона рублей, то, скорее всего, разрабатывать режимы пропуска воды через Волгоградский гидроузел будут океанографы. Главная цель предстоящего исследования – во время весеннего половодья 2018 года исключить вылет мошки на территории Волгоградской области в период с 15 мая по 15 июля 2018 года. Исполнителям придется изучить режимы пропуска воды на всех 12 водохранилищах Волжско-Камского каскада с 2011 по 2017 годы для выработки оптимального варианта – чтобы и мошки не было, и чтобы это обстоятельство не повлекло экологического ущерба дельте Волги и Волго-Ахтубинской пойме. Работы должны быть закончены до марта 2018 года. К слову, намерение властей извести мошку к чемпионату мира в Волгограде уже вызвало тревогу у астраханцев: жители соседнего региона опасаются, что подобные эксперименты с природой могут негативно отразиться на рыбном промысле. Между тем, напомним, режимы пропуска воды устанавливаются отнюдь не региональными властями, а федеральным агентством Росводресурсы. Готовы ли там выполнить рекомендации ученых, чтобы избавить гостей города и спортсменов от неприятного, но неизбежного атрибута начала лета - неизвестно.







