Травму головы получил попавший под поезд пешеход на юге Волгограда

Самостоятельно найти мошенниц, укравших у нее более 20 тысяч долларов, отложенных на покупку квартиры для дочери, пыталась пожилая жительница Советского района Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, злоумышленницы обобрали 78-летнюю женщину еще 28 декабря. На выходе из аптеки к ней подошли две женщины и сказали, что на ее сына наложена порча и для ее снятия нужно очистить от “сглаза” имеющиеся у нее деньги. Пенсионерка достала из кармана пачку долларов, которые незадолго до этого сняла со счета в банке. Лишившись в результате ритуала сбережений, пенсионерка сначала пыталась разобраться в проблеме сама. Почти три недели она ходила по...