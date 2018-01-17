Три недели пенсионерка из Волгограда искала выманивших у нее 20 тысяч долларов "колдуний"

Самостоятельно найти мошенниц, укравших у нее более 20 тысяч долларов, отложенных на покупку квартиры для дочери, пыталась пожилая жительница Советского района Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, злоумышленницы обобрали 78-летнюю женщину еще 28 декабря. На выходе из аптеки к ней подошли две женщины и сказали, что на ее сына наложена порча и для ее снятия нужно очистить от “сглаза” имеющиеся у нее деньги. Пенсионерка достала из кармана пачку долларов, которые незадолго до этого сняла со счета в банке. Лишившись в результате ритуала сбережений, пенсионерка сначала пыталась разобраться в проблеме сама. Почти три недели она ходила по окрестным дворам в надежде найти злоумышленниц. И только накануне обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители ищут лжеколдуний. Их приметы:

Первая представилась жертве "Натальей", на вид 30-35 лет, славянской внешности, рост 175-180 см,полного телосложения. Одета: пальто светло-розового цвета, вязаная шапка розового цвета, чёрные сапоги, при себе имела белую сумку.

Вторая назвалась "Еленой Ивановной", на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, рост 170-175 см. Одета: пальто серого цвета, шапка вязаная, сапоги чёрного цвета, при себе имела сумку чёрного цвета.

Фоторобот одной из преступниц:



