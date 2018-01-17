В Волжском установят двухметровый символ ЧМ-2018

В конце января в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории ФОКа «Авангард» в Волжском установят фигуру в форме волчонка «Забиваки» высотой почти два метра – одного из символов предстоящего чемпионата мира по футболу, который состоится в Волгограде летом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского Волгоградской области, новые арт-объекты придут на смену новогодним, которые стали уже демонтировать. Впрочем, решено оставить в городе светодиодные шары, а также световых лебедей (пересечение улиц Карбышева и 40 лет Победы),арт-объект в виде голубя, сидящего на раскрытой ладони (напротив детской поликлиники № 2) и некоторые другие. Фотозона «Варежки» на площади Ленина сохранится лишь до весны. Затем на этом месте планируется установить декоративный объект «Счастье» высотой более двух метров и шириной более семи метров. Что будет из себя представлять это рукотворное «Счастье» - пока секрет.



