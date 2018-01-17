









Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить свое восхищение защитникам города-героя. Как сообщает ИА "Высота 102", студенты-иностранцы сказали спасибо Сталинграду за его неоценимый вклад в победу над фашизмом. Акция прошла в рамках подготовки международного флешмоба под названием "Спасибо, Сталинград". Эту фразу студенты-иностранцы сегодня сказали десятки раз на разных языках мира. Восхищались молодые люди подвигу и героизму участников Сталинградской битвы, которые пришли на встречу с иностранными студентами. Они смогли не только выразить благодарность фронтовикам, но и задать им волнующие их вопросы. Иностранные студенты спрашивали ветеранов о том, что было самым приятным и самым трагичным на войне, о советских снайперах и русском духе, который помог сокрушить врага.











