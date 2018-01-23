|Общество
|23.01.2018 15:56
В Волгограде власти района в канун торжеств узнали об антисанитарных условиях жизни ребенка Сталинграда
Отнюдь не праздничная атмосфера царит в жилище дитя Сталинграда, волгоградского художника Льва Сергеевича Тырина накануне больших торжеств. В преддверии масштабного празднования 75-летия окончания Сталинградской битвы в гостях у пожилого мужчины, который через всю жизнь пронес дикие воспоминания о войне, побывали общественники. Они передали в редакцию ИА «Высота 102» фотографии интерьера квартиры, в которой проживает инвалид. Увиденное потрясло журналистов и вызвало что-то сродни когнитивного диссонанса: на юбилей битвы под Сталинградом идут многомиллионные транши бюджетных денег, а где-то на краю города в Красноармейском районе в своей маленькой, неопрятной, захламленной коморке в окно на заросли камышей каждый день смотрит больной одинокий старик. Раз в неделю соцработник приносит ему продукты питания – в объеме, строго установленном органами соцзащиты. Сам из дома Лев Сергеевич уже не выходит – проблемы с ногой, которую он повредил еще будучи четырехлетним ребенком в осажденном Сталинграде. Видит только на один глаз – но по-прежнему без устали рисует, каждый день с утра до ночи. Его работами увешаны все стены. Повсюду кисти, краски, карандаши, бумага – творческий процесс не затихает ни на минуту. До сих пор страстно увлеченный живописью, всецело посвятивший себя любимому делу член союза художников России Лев Сергеевич равнодушен к окружающей его действительности. От того стороннему человеку, вдруг оказавшемуся гостем затворника, не легко прийти в себя от увиденного: каждый сантиметр жилплощади стонет по уборке, в общем санузле повсюду грязь и въевшаяся ржавчина. Но самому старику даже при всем желании уборка едва ли под силу – нужны помощники. Руководству администрации Красноармейского района социальные службы совсем недавно докладывали о том, что «дитя Сталинграда» Лев Сергеевич Тырин живет в «нормальных условиях». С таким утверждением согласиться, увы, невозможно - снимки из квартиры пожилого инвалида говорят об обратном.
Совсем скоро, 31 января, Лев Сергеевич отметит свое 80-летие. И этот день будет отмечен важным и приятным для юбиляра событием – открытием первой в его жизни персональной выставки. В театре юного зрителя широкой публике представят рисунки карандашом, сюжет каждого из которых – воспоминания из детства маленького Левы, на глазах которого случилась большая и страшная война. Многие из его работ разлетелись по всей стране – кому-то автор их просто подарил, кому-то предоставил на выставку, но так и не получил обратно... А было и так, что презентованные художником работы передаривали уже другим – причем в торжественной обстановке, позируя перед телекамерами. В общем, картины Тырина давно живут собственной жизнью – жаль, только что сам автор порой остается в тени этих событий.
Но он не жалуется и ни о чем не просит – никого и никогда. В его маленьком с виду мирке, который на поверку оказывается микрокосмосом, нет места ни притязательности, ни честолюбию, ни тем более стяжательству. Однако природная застенчивость, нелюдимость, свойственные пожилому мужчине, не означают, что он не достоин внимания и заботы со стороны социальных служб, органов власти – тем более, в преддверии пышного празднования 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы, в которой Лев Тырин чудом остался жив.
Когда эта статья готовилась к опубликованию, информагентству стало известно, что шокирующие снимки из квартиры Льва Сергеевича попали и в администрацию Красноармейского района. Корреспондент «Высоты 102» связался по телефону с главой района Антоном Кониным, который признался, что не знал, в каких реально условиях живет ребенок Сталинграда. При этом он заметил, что пенсионер стоит на учете в органах соцзащиты, которые подчинены региональной администрации, а не муниципалитету. Тем не менее, в планах администрации района совместно с общественниками и благотворителями оказать всестороннюю помощь пожилому человеку. «Мы нашли спонсора, который готов оплатить закупку керамической плитки, сантехники для ремонта санузла в квартире дедушки. Силами управляющей компании мы выполним эти работы», - рассказал Антон Конин. Также Льву Сергеевичу предложили вариант оборудования муниципального помещения на последнем этаже дома, в котором он проживает, под творческую мастерскую. После этого, продолжил Антон Конин, возможно проведение косметического ремонта в квартире художника. Однако пока дедушка всецело поглощен подготовкой к своей выставке и ответа на поступившие ему предложения не дал.
Иностранные студенты волгоградских вузов сказали спасибо Сталинграду
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить...
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Расследования
|23.01.2018 16:14
Подозреваемый в причастности к стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе Алиджават Алмасов выходит на свободу. Об этом ИА "Высота 102" стало известно из достоверных источников. По имеющимся сведениям, следствием было принято решение об отзыве ходатайства о его аресте, рассмотрение которого должно было состоятся в 13:00 в суде Центрального района. Напомним, как ранее сообщало информагентство, в минувшую субботу задержанному молодому человеку суд продлил срок содержание под стражей на 72 часа. Эти трое суток уже истекли. Была ли избрана в его отношении другая мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, пока неизвестно. ...
Прочитана: 168 раз
|Расследования
|23.01.2018 15:30
Мужчина, изнасиловавший свою малолетнюю дочь и посадивший ее на наркотики, приговорен к 12 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. 33-летний житель Тракторозаводского района подмешал своей 9-летней дочери наркотики в лимонад, а затем надругался над ней. Это произошло в апреле минувшего года. Вечером того же дня мама ребенка, с которой мужчина развелся несколько лет назад, увидела, что дочь странно себя ведет. Заподозрив неладное она обратилась к медикам. Спецтесты подтвердили наличие одурманивающего вещества в организме ребенка. А потом девочка рассказала специалистам о том, что проделал с ней ее отец. ...
Прочитана: 595 раз
|Происшествия
|23.01.2018 15:15
Сотрудники Росгвардии задержали в Красноармейском районе Волгограда 42-летнего безработного мужчину, который срезал телефонный кабель в трех многоэтажных домах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, сообщение об обрыве телефонного кабеля в домах по ул. Удмуртской и ул. Гагринской поступило в отдел полиции от сотового оператора. В ходе патрулирования территории наряд вневедомственной охраны заметил подозрительного гражданина, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. У беглеца росгвардейцы обнаружили фрагмент телефонного кабеля длинной около 80 метров. Задержанный сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 1366 раз
|Газетный киоск
|23.01.2018 14:52
Ростов-на-Дону, 23 января, ИНТЕРФАКС-ЮГ. Сбербанк России выиграл аукцион управления финансов администрации города Волжский (Волгоградская область) на предоставление возобновляемой кредитной линии с лимитом 100 млн рублей. Цена предложения Сбербанка составила 17,64 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в размере 20,14 млн рублей (ставка - 10,07% годовых). Участие в торгах также принимали Росбанк и Совкомбанк, цены предложения которых составили 17,76 млн и 18,78 млн рублей соответственно. Как сообщалось ранее, средства привлекаются сроком на 2 года для погашения долговых обязательств. Подробно: http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=903077&sec=1679 ...
Прочитана: 462 раз
|Происшествия
|23.01.2018 14:35
Полицейские просят помощи в розыске водителя, который сегодня рано утром в Краснооктябрьском районе сбил двух 15-летних школьниц и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло в 7.50 при повороте с ул. Хользунова на ул. М.Еременко. Неустановленный водитель совершил наезд на двух школьниц, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Школьниц доставили в больницу. Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду обращается с просьбой откликнуться очевидцев и свидетелей, а также водителей, у которых имеется запись с видеорегистраторов данного происшествия по телефону 93-21-31, 02. ...
Прочитана: 2713 раз
|Общество
|23.01.2018 14:21
Прокуратура добилась восстановления права 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 86-летней супруги из Кировского района Волгограда на качественное оказание услуги по отоплению квартиры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ветеран, который является также инвалидом 2 группы, неоднократно обращался в управляющую компанию по вопросу отсутствия отопления в угловой комнате квартиры, расположенной на 4-м этаже. На момент прокурорской проверки в спальне ветерана батареи не отапливались. Пожилая семейная пара была вынуждена использовать дополнительные отопительные приборы. Установлено, что снижение температуры в квартире ветерана произошло из-за неравномерного прогрева системы отопления. В адрес управляющей организации ООО "ГК Южные районы Волгограда"...
Прочитана: 1955 раз
|Спорт
|23.01.2018 13:36
Сегодня футбольный клуб «Ротор-Волгоград» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт клуба, главный тренер Сергей Павлов взял с собой 27 игроков команды. Также на сборы выехали игроки из клубов Новотроицка, Красногорска и Москвы, которые приезжали на «смотрины» в Кисловодск, где прошел первый учебно-тренировочный сбор команды перед весенним первенством ФНЛ. На днях, к слову, футбольный клуб «Ротор-Волгоград» подписал арендное соглашение еще с одним иногородним игроком - 24-летним защитником ФК «Тосно» (Ленинградская область) Русланом Абазовым. Напомним, следующий тренировочный сбор «Ротор-Волгоград» проведет на Кипре. Всего для трех тренировочных вояжей клуба из бюджета...
Прочитана: 3796 раз
|Экология
|23.01.2018 13:11
Штраф в размере 50 тысяч рублей суд обязал выплатить общественную организацию "Волгоградское областное общество охотников и рыболовов" за нарушение правил охоты. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков. По его словам, нарушения природоохранного законодательства были выявлены результате проверки. Так, в частности, установлено, что обществом охотников и рыболовов в Ленинском районе допускались случаи выдачи разрешений на добычу животных. При этом охотхозяйственные соглашения на использование соответствующего охотничьего угодья общество не заключало. Суд также наложил штраф на председателя общества в размере 2,5 тысячи рублей.
Прочитана: 971 раз
|Расследования
|23.01.2018 13:00
К двум годам колонии общего режима Волгоградский областной суд приговорил 28-летнего Владислава Колпакова, который ранее был осужден условно за кражу крупной суммы денег у брата. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. По материалам дела, Колпаков в августе прошлого года воспользовался тем, что его двоюродный брат уехал из дома. Он проник в его домовладение в Ворошиловском районе, похитил накопления на сумму 320 тыс рублей, а также золотые украшения, предметы быта и технику стоимостью порядка 280 тыс рублей. Государственное обвинение не согласилось с условным сроком наказания и обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Колпакова взяли под стражу...
Прочитана: 900 раз
|Расследования
|23.01.2018 12:41
Около 3 миллиардов рублей составил ущерб от экономических преступлений, совершенных в 2017 году, при этом его возмещение обеспечено почти на 80%. Как передает ИА "Высота 102", об этом сообщили сегодня в региональном главке МВД на коллегии, посвященной подведению итогов минувшего года. Ознакомиться с годовым отчетом полицейских приехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Подводя итоги правоохранители отметили, что общее количество преступлений, зарегистрированных в регионе, выросло на 6,9%. Так, активизировались мошенники, любители чужих сотовых телефонов и грабители. Количество совершенных убийств...
Прочитана: 3402 раз
|Культура
|23.01.2018 12:16
В день российского студенчества, 25 января, в Волгоградском государственном аграрном университете впервые состоится ректорский бал, участниками которого станут лучшие студенты в области науки, учебы, художественно-творческих и спортивных достижений. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, на празднике выступит ректорский оркестр и сильнейшие вокалисты. Гостей и участников мероприятия ожидает торжественная церемония передачи полномочий руководителей ведущих студенческих объединений, присвоение студенческого знака отличия «Слава и гордость ВолГАУ», выбор королевы бала из присутствующих Татьян. В продолжение традиций Московского государственного университета ректор Алексей Овчинников угостит сотрудников и студентов ВолГАУ безалкогольной медовухой, изготовленной по традиционной...
Прочитана: 1210 раз
|Общество
|23.01.2018 11:24
В Волгоградской области обустроят для инвалидов здание, где в годы войны готовили командиров танков Т-34
Здание Волгоградского государственного института искусств и культуры в Камышине, которое является объектом культурного наследия регионального значения, обустроят для инвалидов и маломобильных групп населения. Как сообщает ИА "Высота 102", эксперты дали положительное заключение на проведении работ в историческом здании, где планируется расширение санузлов, входных групп, установка пандусов. Работы направлены на то, чтобы сделать учреждение доступным для посещения инвалидов и маломобильных групп населения. Согласно документации, двухэтажный кирпичный дом №42 по улице Октябрьской, где сегодня располагается институт искусств и культуры, был построен в 1935 году. Архитектор и первоначальный владелец здания - не установлены. В 30-е годы в нем размещалась...
Прочитана: 1130 раз
|Общество
|23.01.2018 10:50
Сегодня федеральное агентство по туризму опубликовало список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в "черный список" попали 5 гостиниц города Волгограда. Среди них - гостиница «Астория», что на ул. Пархоменко, 27б. Стандартный одноместный номер здесь стоит 7 тыс. 500 рублей вместо максимальной стоимости, регулируемой постановлением правительства России – 6 тыс. 370 руб. Превышение норматива составило 15%. Причем забронировать номера уже невозможно: они все проданы. ...
Прочитана: 3817 раз
|Газетный киоск
|23.01.2018 09:19
В регионах, где пройдут матчи ЧМ-2018, ФСБ и Ростехнадзор начали веерную рассылку требований ограничить опасные производства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Коммерсантъ». Далее в сокращении. "Коммерсантъ", 23 января 2018 года, "На трибунах становится чище". Предприятия в регионах проведения матчей ЧМ по футболу начали получать уведомления ФСБ о том, что они подлежат остановке на период проведения игр (14 июня—15 июля), в середине января. Эта практика не уникальна, но до сих пор использовалась очень редко и в серьезных масштабах только в 2008 году перед Олимпиадой в Пекине, в окрестностях которого остановили более 200...
Прочитана: 8396 раз
|Общество
|23.01.2018 09:11
Придорожное кафе временно закрыли на трассе "Москва-Волгоград" в Новоаннинском районе из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, точка общепита располагается на 719 км федеральной автодороги. Внеплановая проверка показала, что в кафе для приготовления пищи используют воду неизвестного качества из местного колодца, в варочном цехе отсутствует вентиляция, нарушена проточность технологического процесса, не организован производственный контроль и др. По решению суда деятельность этого заведения приостановлена на 60 суток.
Прочитана: 1240 раз
23 января 15:56
В Волгограде власти района в канун торжеств узнали об антисанитарных условиях жизни ребенка Сталинграда 6
23 января 15:30
23 января 14:52
23 января 14:21
23 января 13:11
23 января 12:41
23 января 12:16
23 января 11:24
Общество
23 января 15:56
В Волгограде власти района в канун торжеств узнали об антисанитарных условиях жизни ребенка Сталинграда 6
23 января 14:21
23 января 11:24
22 января 17:50
22 января 16:12
22 января 11:02
22 января 10:33
21 января 18:19
21 января 10:27
19 января 13:42
19 января 08:05
18 января 22:51
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 23 Января, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура -3..-5 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
23 Января, Вт
|1 $
|56.6261 руб.
|1 €
|69.2650 руб.
|1 GBP
|78.6650 руб.
|1 CHF
|58.9303 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Подозреваемого в участии в кровавом конфликте в Красноармейском районе Волгограда доставили в суд (ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ - ВИДЕОЭКСКЛЮЗИВ)
Просмотров: 22229
Просмотров: 17217
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области день победы в Сталинградской битве в этом году будет выходным7
Просмотров: 17119
Просмотров: 11930
Просмотров: 11720
Просмотров: 8549
Просмотров: 7440
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +40 / 2-
Рекомендации: +37 / 10-
Рекомендации: +35 / 1-
Рекомендации: +35 / 0-
Рекомендации: +35 / 2-
Пока «Ротор-Волгоград» заканчивал тренировки на курорте, «Ротор-Волгоград-2» замерзал на заснеженном поле10
Рекомендации: +35 / 1-
Рекомендации: +34 / 2-
Рекомендации: +33 / 1-
Рекомендации: +32 / 5-