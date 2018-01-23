Отнюдь не праздничная атмосфера царит в жилище дитя Сталинграда, волгоградского художника Льва Сергеевича Тырина накануне больших торжеств. В преддверии масштабного празднования 75-летия окончания Сталинградской битвы в гостях у пожилого мужчины, который через всю жизнь пронес дикие воспоминания о войне, побывали общественники. Они передали в редакцию ИА «Высота 102» фотографии интерьера квартиры, в которой проживает инвалид. Увиденное потрясло журналистов и вызвало что-то сродни когнитивного диссонанса: на юбилей битвы под Сталинградом идут многомиллионные транши бюджетных денег, а где-то на краю города в Красноармейском районе в своей маленькой, неопрятной, захламленной коморке в окно на заросли камышей каждый день смотрит больной одинокий старик. Раз в неделю соцработник приносит ему продукты питания – в объеме, строго установленном органами соцзащиты. Сам из дома Лев Сергеевич уже не выходит – проблемы с ногой, которую он повредил еще будучи четырехлетним ребенком в осажденном Сталинграде. Видит только на один глаз – но по-прежнему без устали рисует, каждый день с утра до ночи. Его работами увешаны все стены. Повсюду кисти, краски, карандаши, бумага – творческий процесс не затихает ни на минуту. До сих пор страстно увлеченный живописью, всецело посвятивший себя любимому делу член союза художников России Лев Сергеевич равнодушен к окружающей его действительности. От того стороннему человеку, вдруг оказавшемуся гостем затворника, не легко прийти в себя от увиденного: каждый сантиметр жилплощади стонет по уборке, в общем санузле повсюду грязь и въевшаяся ржавчина. Но самому старику даже при всем желании уборка едва ли под силу – нужны помощники. Руководству администрации Красноармейского района социальные службы совсем недавно докладывали о том, что «дитя Сталинграда» Лев Сергеевич Тырин живет в «нормальных условиях». С таким утверждением согласиться, увы, невозможно - снимки из квартиры пожилого инвалида говорят об обратном.





Совсем скоро, 31 января, Лев Сергеевич отметит свое 80-летие. И этот день будет отмечен важным и приятным для юбиляра событием – открытием первой в его жизни персональной выставки . В театре юного зрителя широкой публике представят рисунки карандашом, сюжет каждого из которых – воспоминания из детства маленького Левы, на глазах которого случилась большая и страшная война. Многие из его работ разлетелись по всей стране – кому-то автор их просто подарил, кому-то предоставил на выставку, но так и не получил обратно... А было и так, что презентованные художником работы передаривали уже другим – причем в торжественной обстановке, позируя перед телекамерами. В общем, картины Тырина давно живут собственной жизнью – жаль, только что сам автор порой остается в тени этих событий.









Но он не жалуется и ни о чем не просит – никого и никогда. В его маленьком с виду мирке, который на поверку оказывается микрокосмосом, нет места ни притязательности, ни честолюбию, ни тем более стяжательству. Однако природная застенчивость, нелюдимость, свойственные пожилому мужчине, не означают, что он не достоин внимания и заботы со стороны социальных служб, органов власти – тем более, в преддверии пышного празднования 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы, в которой Лев Тырин чудом остался жив.





Когда эта статья готовилась к опубликованию, информагентству стало известно, что шокирующие снимки из квартиры Льва Сергеевича попали и в администрацию Красноармейского района. Корреспондент «Высоты 102» связался по телефону с главой района Антоном Кониным, который признался, что не знал, в каких реально условиях живет ребенок Сталинграда. При этом он заметил, что пенсионер стоит на учете в органах соцзащиты, которые подчинены региональной администрации, а не муниципалитету. Тем не менее, в планах администрации района совместно с общественниками и благотворителями оказать всестороннюю помощь пожилому человеку. «Мы нашли спонсора, который готов оплатить закупку керамической плитки, сантехники для ремонта санузла в квартире дедушки. Силами управляющей компании мы выполним эти работы», - рассказал Антон Конин. Также Льву Сергеевичу предложили вариант оборудования муниципального помещения на последнем этаже дома, в котором он проживает, под творческую мастерскую. После этого, продолжил Антон Конин, возможно проведение косметического ремонта в квартире художника. Однако пока дедушка всецело поглощен подготовкой к своей выставке и ответа на поступившие ему предложения не дал.