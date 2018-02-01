День 2 февраля – особый в жизни Валентины Александровны Усковой, малолетней узницы немецкого концлагеря. Там, в плену, этот день стал для детей и их родителей надеждой на спасение. И это спасение пришло. «Трагическая история Второй мировой войны полна преступлений против человечности. Однако она знала и немало примеров величия духа. Рука, помогающая умирающему, утешающая ребенка, дающая кусок хлеба», - говорит она. Свою историю, о которой ей рассказывали родные, она отправила на конкурс, объявленный немецким фондом «Память, ответственность и будущее». В канун 75-летия Победы под Сталинградом пронзительными воспоминаниями Валентина Ускова поделилась и с редакцией ИА «Высота 102».





«Город Штутгарт, 1944 год. В одном из бараков лагеря, где находились узники - рабочие шарико-подшипниковой фабрики, вдруг раздался женский крик. Все замерли. Рабочие очень устали, они полуголодные, грязные. Но когда услышали первый слабенький писк новорожденного младенца, на лицах людей появились добрые улыбки: Полина родила. Она ходила очень тяжело, плохо питалась, много и тяжело работала. Ее поддерживали и помогали, как в бараке, так и на фабрике.

Все стали расходиться по своим закуткам, но тут открылась дверь и в барак вошли полицай и надзиратель. Они подошли к закутку, где лежала Полина и испуганно прижимала маленький комочек к груди. Она со страхом смотрела на полицая, который пытался отобрать младенца. Один из мужчин бросился на помощь к Полине, загородил ее собой. Он попытался оттолкнуть полицая, но тот в ярости выстрелил, и мужчина, падая, закрыл Полину с ребенком своим телом. В это время надзиратель закричал на него, и, оглянувшись, полицай увидел, что все узники плотным кольцом их окружили. Было ясно, что они не отдадут младенца. Надзиратель и полицай стали пробираться к выходу. Полицай матерился, и уже, выходя из барака, сказал: «Ничего, сами сдохнут».

Вот так к узникам прибавился еще один, который сделал свой первый вдох в грязном, душном бараке. Полина боялась расставаться с дочерью. Она шла на работу и привязывала свою кроху под грудью, прикрывая тряпьем сокровище. Все рабочие стали ей помогать, кто кусочком хлеба, кто тряпкой вместо пеленок. Когда дочку уже нельзя было привязывать под грудью, она заворачивала ее поплотнее тряпьем и прятала в мусорных ящиках. Но и это вскоре стало невозможным, и Полина оставляла ее в бараке с больными или одну. Ближе к году малышка уже ползала по грязному полу. А если выползала во двор, то полицай или надзиратель футболили ее сапогом в барак со словом «шайзе» - (дерьмо). Но отобрать ребенка немцы и полицаи уже не пытались. В это время они уже беспокоились больше о себе.

После освобождения Полина с ребенком попала в проверочно-фильтрационный лагерь в г. Нортхаузен, где находилась до сентября 1945 г. Компрометирующих материалов против нее не было, и она вернулась домой, на Украину. Дочери было уже 1,5 года.

Полина Маслова - это моя мама. Она выдержала фашистский ад и спасла меня вместе с другими узниками. А дома, через год после возвращения, погибла от удара молнии. Для маленькой девочки начались новые испытания, но это уже совсем другая история».