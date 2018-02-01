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От Сталинграда - до Великой Победы
 02.02.2018 06:56

Место рождения - концлагерь Штутгарта: Жительницу Волгограда спасли от смерти мать и узники


День 2 февраля – особый в жизни Валентины Александровны Усковой, малолетней узницы немецкого концлагеря. Там, в плену, этот день стал для детей и  их родителей надеждой на спасение.  И это спасение пришло. «Трагическая история Второй мировой войны полна преступлений против человечности. Однако она знала и немало примеров величия духа. Рука, помогающая умирающему, утешающая ребенка, дающая кусок хлеба», - говорит она. Свою историю, о  которой ей рассказывали родные,  она отправила на конкурс, объявленный немецким фондом «Память, ответственность и будущее». В канун 75-летия Победы под Сталинградом пронзительными воспоминаниями Валентина Ускова поделилась и  с редакцией ИА «Высота 102».

«Город Штутгарт,  1944 год. В одном из бараков лагеря, где находились узники - рабочие шарико-подшипниковой фабрики, вдруг раздался женский крик. Все замерли. Рабочие очень устали, они полуголодные, грязные. Но когда услышали первый слабенький писк новорожденного  младенца, на лицах людей появились добрые улыбки: Полина родила. Она ходила очень тяжело, плохо питалась, много и тяжело работала. Ее поддерживали и помогали, как в бараке, так и на фабрике. 
Все стали расходиться по своим закуткам, но тут открылась дверь и в барак вошли полицай и надзиратель. Они подошли к  закутку, где лежала Полина и испуганно прижимала маленький комочек к груди. Она со страхом смотрела на полицая, который пытался отобрать младенца. Один из мужчин бросился на помощь к Полине, загородил ее  собой. Он попытался оттолкнуть полицая, но тот в  ярости выстрелил,  и мужчина,  падая,  закрыл Полину с ребенком своим  телом. В это время надзиратель закричал на него, и,  оглянувшись,  полицай увидел, что все узники плотным кольцом их окружили. Было ясно, что они не отдадут младенца. Надзиратель и полицай стали пробираться к выходу. Полицай матерился,  и уже,  выходя из барака,  сказал: «Ничего, сами сдохнут».  
Вот так к узникам прибавился еще один, который сделал свой первый вдох в грязном, душном бараке. Полина боялась расставаться с дочерью. Она  шла на работу и привязывала свою кроху под грудью, прикрывая тряпьем сокровище. Все рабочие стали ей помогать, кто кусочком хлеба, кто тряпкой вместо пеленок. Когда дочку уже нельзя было привязывать под грудью, она заворачивала ее поплотнее тряпьем и прятала в мусорных ящиках. Но и это вскоре стало невозможным, и Полина оставляла ее   в бараке с больными или одну. Ближе к году малышка уже ползала по грязному полу. А если выползала во двор, то полицай или надзиратель футболили ее  сапогом в барак со словом «шайзе» - (дерьмо). Но отобрать ребенка немцы и полицаи уже не пытались. В это время они уже беспокоились больше о себе.  
После освобождения Полина с ребенком попала в проверочно-фильтрационный лагерь в г. Нортхаузен, где находилась до сентября 1945 г.  Компрометирующих материалов против нее не было,  и она вернулась домой, на Украину.  Дочери было уже 1,5 года.  
Полина Маслова - это моя мама. Она  выдержала фашистский ад и спасла меня вместе с другими узниками. А дома, через год после возвращения, погибла от удара молнии.  Для маленькой девочки начались новые испытания, но это уже совсем другая история».

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ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Волгоград отметит 2 февраля 75-летие победы в Сталинградской битве, в городе состоится военный парад, в памятных мероприятиях примут участие около 200 гостей из стран Европы и СНГ, сообщают организаторы. В Волгоград приедет и президент России Владимир Путин, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент планирует посетить Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, возложить венок в Зале Воинской славы и цветы к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. Путин также посетит интерактивный музей "Россия - моя история", где организована мультимедийная выставка "Имена из солдатских медальонов", и выступит с поздравительной речью в Волгоградской...
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Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: «С Днём Сталинградской победы!» От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» с 75-ой годовщиной Сталинградской победы волгоградцев поздравляет генеральный директор предприятия Михаил Зимин.  Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети Сталинграда, дорогие земляки – жители города-героя! Победа под Сталинградом – переломный момент Великой Отечественной войны. Здесь началось победное наступательное шествие советской армии.  2 февраля – знаменательная дата для нашего города, для страны, для мирового сообщества. Во всем мире Сталинград – символ силы духа и воли к победе.  Энергетики внесли неоценимый вклад  в героическую оборону города. В период великой битвы на Волге в 1942-1943 годах...
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От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 20:56

10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за Сталинград в декабре 1942 года была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного совета СССР было сродни канонизации. Съемочной группе ИА «Высота 102» довелось заглянуть в архивы УФСБ по Волгоградской области и ознакомиться с рассекреченными документами - чтобы попытаться понять, как получилось так, что летом 1942 года Сталинград оказался катастрофически уязвим, а местный гарнизон, основу которого составляла 10-я дивизия НКВД, вынужден был в одиночку противостоять...
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Смотрите сегодня в программе: президент России Владимир Путин прилетит в Волгоград в день 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. За историческую правду: гости со всей России и европейских стран приехали в Волгоград, чтобы поклониться памяти защитников Сталинграда. Это надо видеть: в волгоградском ТЮЗе открылась выставка работ художника Льва Тырина. Совершенно секретно: Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов десятой дивизии НКВД. Вместо дежурных речей и грамот: подъезд дома в Волгограде, где живет ветеран войны, украсили мирными пейзажами. Зима, однако…: ледяные горы и снежная каша на неубранных тротуарах и остановках волгоградским пешеходам нипочем.  Информационные выпуски...
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От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 19:03

Сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» состоялась презентация трех книг, изданных к 75-летию Сталинградской битвы, две из которых, как уже сообщало ИА «Высота 102»,  вышли в  Москве, в издательстве «Молодая гвардия»  в серии «Жизнь замечательных людей».  Книга «Герои Сталинградской битвы»  посвящена поразительной жизни и судьбе таких полководцев, как Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич. Им суждено было стать участниками больших сражений,  в послевоенный...
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От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 19:02

Владимир Путин 2 февраля проведет в Волгограде Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы Кремля, в ходе поездки запланировано посещение Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане, где глава государства возложит венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. Владимир Путин также выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте, приуроченном к знаменательной дате. Кроме того, Президент посетит интерактивный музей "Россия – моя история", где осмотрит мультимедийную выставку "Имена из солдатских медальонов" и даст...
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Происшествия 01.02.2018 19:01

В Центральном районе Волгограда из окна квартиры на 8-ом этаже выпала 9-летняя девочка. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных случаях, ребенок выжил, получив перелом бедра и тупую травму живота.ЧП произошло  на ул.Донецкой,5.
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От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 18:27

В Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книги История Великой Отечественной войны знает много героев, вот только немногие из них перенесли пережитые ими страшные события на бумагу для будущих поколений. В канун 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы в маленькой типографии в Ворошиловском районе Волгограда на свет родилась книга воспоминаний героя Советского союза, участника Сталинградской битвы Александра Михайловича Овчарова. 200 страниц формата А5 содержат бесценную информацию очевидца и участника самой кровавой, самой страшной войны ХХ века. Автора мемуаров, увы, уже как 25 лет нет в живых. Четверть века рукописная книга ждала своего звездного часа и дождалась. Так сошлись звезды – иначе...
Прочитана: 3363 раз
Общество 01.02.2018 17:46

В Волгограде ТРЦ «Европа» грозит переименование по завету фронтовой медсестры Сегодня на встрече ветеранов и губернатора Волгоградской области участница Сталинградской битвы Нина Ивановна Чеснокова высказалась о наболевшем. Как сообщает ИА «Высота 102», фронтовую медсестру возмущает, что на вывеске торгово-развлекательного центра «Europa city mall» его название написано, как выразилась ветеран «на английском языке». «Хорошо, поправим!», - поспешил заверить Нину Ивановну губернатор Андрей Бочаров.
Прочитана: 3695 раз
Общество 01.02.2018 17:30

Известный певец Лев Лещенко завтра выступит с концертом в центре культуры и искусства «Октябрь» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, такой подарок приготовили ветеранам меценаты. На праздничный концерт по пригласительным билетам придут члены ветеранских организаций, участники войны, труженики тыла, их близкие и родственники, а также активисты общественных организаций. К слову, перед этим Лев Лещенко споет и перед волгоградскими ветеранами в ЦКЗ на концерте, посвященном 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Услуги певца обойдутся бюджету региона почти в 2,2 миллиона рублей. Также ведущими праздничного вечера будут российские актеры Алексей Кравченко и Василий Лановой. Труд московских артистов,...
Прочитана: 1726 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2018 16:34

В здание вокзала в Волгограде затащили военный мотоцикл Сегодня в центральном холле вокзала Волгоград начала работать тематическая фотозона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, экспонаты фотозоны – военный мотоцикл и пулемет, а также копия знамени Победы. Любой желающий может сфотографироваться на фоне необычных вещей. 
Прочитана: 2145 раз
Расследования 01.02.2018 16:15

Уголовное дело по факту мошенничества с жильем 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны было возбуждено после прокурорской проверки. Об этом ИА “Высота 102” сообщила  старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина. В 2012 году по договору долевого участия в строительстве при помощи господдержки ветераном была куплена двухкомнатная квартира в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в ней пожилой человек жил у 68-летней знакомой, которая ухаживала за ним. В 2016 году женщина, обманув пенсионера, получила доверенность на квартиру и продала ее своему 32-летнему сыну за миллион рублей. Деньги ветерану переданы не были.  При этом  на момент продажи фактическая стоимость квартиры превышала 2,5 млн...
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2 февраля 09:56
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Страницы истории Сталинградской битвы: в пойме реки Царицы под бомбежками пекли хлебКомментарии15
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В Самаре вспоминают великую битву под Сталинградом
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В мэрии Волгограда назвали дороги, которые ждет большой ремонтКомментарии19
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Браконьерскую артель из Волгограда и Волжского поймали на берегу ВолгиКомментарии23
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В Волгограде прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Сталинградской победы
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