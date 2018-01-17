







К семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3 миллиона 400 тысяч рублей приговорен бывший младший инспектор дежурной службы СИЗО №4 Андрей Васильев. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Экс-сотрудника УФСИН признали виновным в том, что он за взятку в 170 тысяч рублей обещал передать в СИЗО четыре сотовых телефона.













Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего Васильева сразу после получения денег. Суд первой инстанции расценил его действия не как получение взятки в крупном размере, а как покушение на мошенничество. За это его приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима. Не согласившись с этим решением, прокуратура обжаловала приговор в Волгоградском областном суде. Апелляционная коллегия областной инстанции с доводами гособвинения согласилась. Приговор в законную силу уже вступил.



