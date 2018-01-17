





Смотрите сегодня в программе: жители самого большого в Европе речного острова просят власти Волгограда решить проблему бездорожья. Не сидится: «мажор» - виновник смерти человека на Аллее героев в 8-й раз попытался добиться в суде права выйти на свободу раньше срока. Кино и немцы: история колонистов - основателей Сарепты стала темой документально - постановочного фильма по заказу министерства культуры России. Волгоградец нанял экскаватор и снес приглянувшийся дом, пока хозяйка отсутствовала: все ради прибыли от продажи стройматериалов и лома металла.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



