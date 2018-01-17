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 17.01.2018 20:04

«Высота 102 ТВ»: Власти Волгограда намекнули жителям острова Сарпинский, что денег нет и надо держаться без дорог



Смотрите сегодня в программе: жители самого большого в Европе речного  острова просят власти Волгограда решить проблему бездорожья. Не сидится: «мажор» - виновник смерти человека на Аллее героев  в 8-й раз попытался добиться в суде права выйти на свободу раньше срока. Кино и немцы: история  колонистов - основателей Сарепты стала темой документально - постановочного фильма по заказу министерства культуры России. Волгоградец нанял экскаватор и снес приглянувшийся дом, пока хозяйка отсутствовала: все ради прибыли от продажи стройматериалов и лома металла.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  

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Общество 17.01.2018 17:40

В конце  января в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории ФОКа «Авангард» в Волжском установят фигуру в форме волчонка «Забиваки» высотой почти два метра – одного из символов предстоящего чемпионата мира по футболу, который состоится в Волгограде летом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского Волгоградской области, новые арт-объекты придут на смену новогодним, которые стали уже демонтировать. Впрочем, решено оставить  в городе светодиодные шары, а также световых лебедей (пересечение улиц Карбышева и 40 лет Победы),арт-объект в виде голубя, сидящего на раскрытой ладони (напротив детской поликлиники № 2) и некоторые другие. Фотозона...
Прочитана: 1846 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 17.01.2018 17:37

Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить свое восхищение защитникам города-героя. Как сообщает ИА "Высота 102", студенты-иностранцы сказали спасибо Сталинграду за его неоценимый вклад в победу над фашизмом. Акция прошла в рамках подготовки международного флешмоба под названием "Спасибо,  Сталинград". Эту фразу студенты-иностранцы сегодня сказали десятки раз на разных языках мира. Восхищались молодые люди подвигу и героизму участников Сталинградской битвы, которые пришли на встречу с иностранными студентами. Они смогли не только выразить благодарность фронтовикам, но и задать им волнующие их вопросы. Иностранные студенты спрашивали ветеранов о том, что...
Прочитана: 2100 раз
Расследования 17.01.2018 16:39 (Обновлено: 17.01.2018 17:41)

В Волгограде осужденному за взятку бывшему сотруднику СИЗО увеличили срок почти в три раза К семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3 миллиона 400 тысяч рублей приговорен бывший младший инспектор дежурной службы СИЗО №4 Андрей Васильев. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина.   Экс-сотрудника УФСИН признали  виновным в том, что он за взятку в 170 тысяч рублей обещал передать в СИЗО  четыре сотовых телефона.  Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего Васильева сразу после получения денег. Суд первой инстанции расценил его  действия не как получение взятки в крупном размере, а как покушение на мошенничество. За это его приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии...
Прочитана: 2857 раз
Общество 17.01.2018 16:17

Волгоградки чаще становятся мамами знойным летом Сотрудники Волгоградского регионального отделения фонда соцстрахования подвели итоги рождаемости в регионе за 2017 год и пришли к выводам, что Волгоград и область практически по всем показателям в этой сфере удерживают 3-е место по ЮФО. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, средний возраст волгоградской мамы, как и год назад, - 29 лет. Причем этот показатель эквивалентен показателю по всей России, за исключением некоторых регионов, где средний возраст составляет либо 28 лет, либо 30 лет.  Первого ребенка чаще всего волгоградские мамы  рожают в  26 лет. В  2017 году таких новорожденных было 786. Второго -  в возрасте 34-35 лет - 1030 младенцев....
Прочитана: 1033 раз
Общество 17.01.2018 16:15 (Обновлено: 17.01.2018 16:17)

Обманутым дольщикам «АхтубаСитиПарк» отказали в иске к губернатору Волгоградской области Вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении коллективного административного иска обманутых дольщиков «АхтубаСитиПарка» к администрации Волгоградской области, губернатору Андрею Бочарову,  инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области,  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о  признании незаконным бездействия, возложении обязанности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волжский городской суд, обманутые дольщики пытались убедить суд, что в сложную ситуацию они попали из-за плохой работы органов местного самоуправления и исполнительной власти. В частности, они  пытались убедить суд, что инспекция госстройнадзора недостаточно контролировала ход строительства домов в ЖК «АхтубаСитиПарк», губернатор не принимал действий по реализации соглашения,...
Прочитана: 1085 раз
Общество 17.01.2018 15:39

В Дзержинском районе Волгограда разбирают конструкции многоквартирного долгостроя За ходом строительства жилого комплекса «Атлант» в Дзержинском районе Волгограда можно будет наблюдать в онлайн-режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, видеокамеры на объекте будут установлены в ближайшее время.  16-этажный шестисекционный дом на 390 квартир в Дзержинском районе должны были сдать в эксплуатацию в 2012 году, однако работа остановилась. В отношении застройщика в 2016 году ввели процедуру банкротства, права 275 дольщиков на получение жилья были нарушены. Согласно разработанной дорожной карте, все шесть секций комплекса будут сданы в эксплуатацию до начала 2020 года. В настоящее время застройщик демонтирует пришедшие в негодность конструкции строения, затем на объекте...
Прочитана: 2524 раз
Общество 17.01.2018 15:35

Горячий душ является заветной  мечтой для сотен жителей многоквартирного дома № 1д по ул. Бурейской г. Волгограда. Пребывая  почти полгода без горячей воды, они довольствуются лишь тепленькой. Причиной бытового дискомфорта стали изношенные теплосети, у которых 13 лет не было хозяина. Как пояснили жильцы в обращении к уполномоченному по правам человека Волгоградской области, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, - при вводе дома в эксплуатацию в 2000 году застройщик не передал подведенные к зданию наружные тепловые сети на баланс теплоснабжающей организации. В результате длительного «безнадзора» трубовод получил  многочисленные повреждения. Это стало поводом для приостановки с 1 июня 2017 года ...
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Происшествия 17.01.2018 15:14 (Обновлено: 17.01.2018 15:43)

Волгоградец снес чужой дом ради металлолома и стройматериалов Уголовное дело волгоградца, обвиняемого в сносе чужого дома в Советском районе, расследуют полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 24 декабря минувшего года 42-летняя жительница Ворошиловского района заявила в полицию, что неизвестные уничтожили частный дом по адресу Одесская 104, в котором она не появлялась с 16 по 19 декабря.  Позже правоохранители задержали не раз судимого 30-летнего мужчину. Он рассказал,  как наблюдал за домом несколько дней,  и пришел к выводу, что там никто не живет.  Решив немного заработать на продаже металлолома и строительных материалов, он нанял своего знакомого,  у которого есть экскаватор. Затем мужчины  снесли постройку. Сейчас...
Прочитана: 5181 раз
Расследования 17.01.2018 14:44

Скрывающийся от правосудия Олег Михеев в Волгограде "обиделся" на разыскивающих его судебных приставов Иск о компенсации морального вреда, предъявленный беглым экс-депутатом Госдумы от Волгоградской области Олегом Михеевым  министерству финансов России и региональному управлению федеральной службы судебных приставов, остался без удовлетворения. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, такое решение приняла сегодня апелляционная коллегия инстанции. Там бывший народный избранник пытался обжаловать решение Ворошиловского райсуда, который не поддержал его иск. По мнению Михеева, вред своими действиями ему нанесли приставы, которые не нашли его по месту прописки, когда разыскивали его, чтобы доставить в Советский суд Волгограда. Как говорится в исковом заявлении, судебный пристав "грубо исказил полученные сведения о его месте нахождения". Моральный...
Прочитана: 3769 раз
Расследования 17.01.2018 14:35

Жительница Волжского продала квартиру вместе с бабушкой Больше двух лет проведет в тюрьме  признанная виновной в двойном мошенничестве  жительница Волжского  Александра Князева. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционная коллегия инстанции утвердила приговор,  вынесенный  Волжским городским судом. Получившая материнский капитал после рождения второго ребенка женщина решила, что его можно обналичить и потратить так,  как она пожелает. Для этого волжанка уговорила свою родную бабушку якобы “продать” ей квартиру. Не разбирающаяся в законах пенсионерка решила выручить внучку и  согласилась подписать договор купли-продажи. Оформив все бумаги, Князева пошла в местное  управление Пенсионного Фонда и обналичила сертификат. Но полученных денег ей показалось мало, и она...
Прочитана: 3193 раз
Расследования 17.01.2018 14:30

Экс-заместителю губернатора Волгоградской области закрыли вход на завод Экс-заместитель губернатора Волгоградской области Василий Галушкин не станет генеральным директором известного в регионе предприятия – АО «ПК «Ахтуба». Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники предприятия, эту весть в трудовом коллективе восприняли с большим воодушевлением. Рабочие признались, что были очень напуганы и встревожены появившейся информацией о возможной смене руководства предприятия. Между тем, на предприятии ИА «Высота 102» не стали комментировать информацию о несостоявшемся назначении. На сайте «Ахтубы» по-прежнему в роли генерального директора числится Валентин Кантемиров.  Как ранее сообщало ИА «Высота 102», кандидатуру Василия Галушкина утвердили в головном офисе концерна «Океанприбор», куда входит волгоградское предприятие. Однако, по информации источника, некоторые...
Прочитана: 9102 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 17.01.2018 14:14

Волгоградские юнармейцы пройдут парадом с фотографиями Героев Советского Союза – участников Сталинградской битвы Завтра ряды "Юнармии" пополнятся еще 58 учащимися Волгоградской области из Наримановской школы Светлоярского района, военно-патриотического клуба "Олимп" Камышинского, а также  волжской школы №18. В Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" ребята произнесут клятву верности идеалам юнармейского братства и получат нагрудные знаки движения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете образования  региона.  В день 75-летия Сталинградской Победы, 2 февраля, свыше 100 представителей "Юнармии" примут участие в Параде...
Прочитана: 1835 раз
Экономика 17.01.2018 13:55

Сады Придонья получили «Листок жизни» для Спелёнка Соковая продукция из фруктов и ягод торговой марки «Спелёнок», созданная специально для самых маленьких, успешно прошла экологическую сертификацию по жизненному циклу и получила экомаркировку международного уровня «Листок жизни». Это означает, что продукция не только не содержит вредных для детского организма веществ, но и  само производство соков «Спелёнок» – «от выращивания фруктов до выбора упаковки» – максимально безопасно для окружающей среды, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Экосертификация по жизненному циклу – это всегда повышенные экологические обязательства, которые производитель берет на себя добровольно. И это не только соответствие высоким требованиям к безопасности соков, что, безусловно, первостепенно для родителей, но...
Прочитана: 1706 раз
Общество 17.01.2018 13:52

Волжане не поверили в безопасность цеха по уничтожению ядохимикатов Сто двадцать шесть горожан  накануне высказались против размещения в городе Волжском Волгоградской области производства по утилизации пестицидов и агрохимикатов. Как сообщает ИА «Высота 102», публичные слушания по вопросу оценки воздействия на окружающую среду плазменно-химической установки по уничтожению химических веществ прошли в ДК «ВГС». Лишь один из пришедших в ДК «ВГС» горожан одобрил проект, еще один – воздержался. Как рассказали участники слушаний, авторы проекта – московская компания ООО НПП «Эколого-аналитический Центр-М» – не смогли аргументированно защитить экологическую безопасность производства, которое они хотели открыть в Волжском, в том числе в части воздействия на здоровье человека. 
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Общество 17.01.2018 13:29

В домах престарелых Волгоградской области нашли лишние койки В КСП Волгоградской области нашли резервы оптимизации бюджетных учреждений в сфере социальной защиты населения. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет ведомства о финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений региона за 2016, часть периода 2017 года. Так, проверка выяснила, что, несмотря на уменьшение объема услуг центрами социальной защиты населения, существенных изменений структуры и штатной численности центра это не повлекло. Хотя в связи со вступлением в действие социального кодекса количество получателей мер социальной поддержки сократилось примерно на треть. В то же время проверка зафиксировала факт выполнения дорожной карты в сфере социального обслуживания населения в связи с отсутствием очереди в...
Прочитана: 2599 раз


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Заместителя руководителя СУ СКР по Волгоградской области проводили на пенсию
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В Волгограде более 150 юных футболистов прошли просмотр в Академию "Ротор"Комментарии23
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По версии сайта администрации региона в Волгограде до сих пор существует старый Центральный стадион
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В Волгограде на острове Сарпинском расстреляли трансформаторную подстанцию
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Депутату-банкроту предстоит проститься с элитной квартирой неподалеку от стадиона «Волгоград Арена»Комментарии19
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