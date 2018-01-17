



Вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении коллективного административного иска обманутых дольщиков «АхтубаСитиПарка» к администрации Волгоградской области, губернатору Андрею Бочарову, инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о признании незаконным бездействия, возложении обязанности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волжский городской суд, обманутые дольщики пытались убедить суд, что в сложную ситуацию они попали из-за плохой работы органов местного самоуправления и исполнительной власти. В частности, они пытались убедить суд, что инспекция госстройнадзора недостаточно контролировала ход строительства домов в ЖК «АхтубаСитиПарк», губернатор не принимал действий по реализации соглашения, заключенного еще в 2014 году с ООО «АхтубаСитиПарк», а администрация Волгоградской области не озаботилась принятием закона, направленного на защиту прав обманутых дольщиков. По мнению истцов, не было предпринято конкретных шагов по исправлению ситуации в пределах компетенции и мэрией Волжского. После отказа в удовлетворении иска Волжским городским судом обманутые дольщики обжаловали его в апелляционной инстанции. Однако в облсуде не нашли оснований для отмены решения суда первой инстанции.



