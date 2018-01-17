Горячий душ является заветной мечтой для сотен жителей многоквартирного дома № 1д по ул. Бурейской г. Волгограда. Пребывая почти полгода без горячей воды, они довольствуются лишь тепленькой. Причиной бытового дискомфорта стали изношенные теплосети, у которых 13 лет не было хозяина.

Как пояснили жильцы в обращении к уполномоченному по правам человека Волгоградской области, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, - при вводе дома в эксплуатацию в 2000 году застройщик не передал подведенные к зданию наружные тепловые сети на баланс теплоснабжающей организации. В результате длительного «безнадзора» трубовод получил многочисленные повреждения. Это стало поводом для приостановки с 1 июня 2017 года ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград» подачи горячей воды в многоквартирный дом.

За «горячей» поддержкой волгоградцы обратились к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области. Предпринятые действия позволили осенью прошлого года восстановить горячее водоснабжение, но в параметрах 43 гр.С, что не дотягивает до нормы почти 20 гр.С. Нормативное по температуре водоснабжение поставщик гарантирует только после замены аварийного участка сети протяженностью 140 метров. Сети горячего водоснабжения являются муниципальной собственностью, однако по непонятным причинам они не были переданы в состав объектов теплосетевого хозяйства ООО «Концессия водоснабжения» по концессионному соглашению. До настоящего времени муниципалитетом также не определено лицо, ответственное за содержание тепловых сетей по ул. Бурейской и не решен вопрос об их хозяйственном ведении, - выяснили в прокуратуре города.

Для решения проблемы ООО «Концессия водоснабжения» запланированы мероприятия на текущий год по строительству участка теплосети для переключения жилого строения на муниципальную сеть водоснабжения. Вместе с этим, Валерий Ростовщиков, как уполномоченный, вынужден отметить, что это очередная печальная ситуация, когда волгоградцы расплачиваются коммунальной неустроенностью из-за ненадлежащих решений уполномоченных органов власти, принимаемых при вводе многоквартирных домов в эксплуатацию.



