|Происшествия
|17.01.2018 15:14(Обновлено: 17.01.2018 15:43)
Волгоградец снес чужой дом ради металлолома и стройматериалов
Уголовное дело волгоградца, обвиняемого в сносе чужого дома в Советском районе, расследуют полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 24 декабря минувшего года 42-летняя жительница Ворошиловского района заявила в полицию, что неизвестные уничтожили частный дом по адресу Одесская 104, в котором она не появлялась с 16 по 19 декабря. Позже правоохранители задержали не раз судимого 30-летнего мужчину. Он рассказал, как наблюдал за домом несколько дней, и пришел к выводу, что там никто не живет. Решив немного заработать на продаже металлолома и строительных материалов, он нанял своего знакомого, у которого есть экскаватор. Затем мужчины снесли постройку. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и точный размер нанесенного ущерба. На экскаватор "New Holland B115B", задействованный в сносе, наложен арест. Техника помещена на спецстоянку.
Также, как сообщили информагентству, отрабатывается версия о том, не был ли участок земли под домом вовлечен в сферу чьих-либо бизнес-интересов. Но на данный момент, по данным следствия, заявок на аренду земли или спорных судебных процессов не выявлено. Соответствующие запросы направлены в администрацию и другие органы власти. Примечательно, что никаких имущественных претензий у второго хозяина дома пока не возникло.
Напомним, в доме проживала семья, в котором воспитывается ребенок-инвалид. Члены семьи уехали на некоторое время к родным, а, когда вернулись, увидели лишь обломки от своего дома и остатки уничтоженного имущества.
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|Расследования
|17.01.2018 16:39
К семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3 миллиона 400 тысяч рублей приговорен бывший младший инспектор дежурной службы СИЗО №4 Андрей Васильев. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Экс-сотрудника УФСИН признали виновным в том, что он за взятку в 170 тысяч рублей обещал передать в СИЗО четыре сотовых телефона. Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего Васильева сразу после получения денег. Суд первой инстанции расценил его действия не как получение взятки в крупном размере, а как покушение на мошенничество. За это его приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима. Не...
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|Общество
|17.01.2018 16:17
Сотрудники Волгоградского регионального отделения фонда соцстрахования подвели итоги рождаемости в регионе за 2017 год и пришли к выводам, что Волгоград и область практически по всем показателям в этой сфере удерживают 3-е место по ЮФО. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, средний возраст волгоградской мамы, как и год назад, - 29 лет. Причем этот показатель эквивалентен показателю по всей России, за исключением некоторых регионов, где средний возраст составляет либо 28 лет, либо 30 лет. Первого ребенка чаще всего волгоградские мамы рожают в 26 лет. В 2017 году таких новорожденных было 786. Второго - в возрасте 34-35 лет - 1030 младенцев....
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|Общество
|17.01.2018 16:15 (Обновлено: 17.01.2018 16:17)
Вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении коллективного административного иска обманутых дольщиков «АхтубаСитиПарка» к администрации Волгоградской области, губернатору Андрею Бочарову, инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о признании незаконным бездействия, возложении обязанности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волжский городской суд, обманутые дольщики пытались убедить суд, что в сложную ситуацию они попали из-за плохой работы органов местного самоуправления и исполнительной власти. В частности, они пытались убедить суд, что инспекция госстройнадзора недостаточно контролировала ход строительства домов в ЖК «АхтубаСитиПарк», губернатор не принимал действий по реализации соглашения,...
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|Общество
|17.01.2018 15:39
За ходом строительства жилого комплекса «Атлант» в Дзержинском районе Волгограда можно будет наблюдать в онлайн-режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, видеокамеры на объекте будут установлены в ближайшее время. 16-этажный шестисекционный дом на 390 квартир в Дзержинском районе должны были сдать в эксплуатацию в 2012 году, однако работа остановилась. В отношении застройщика в 2016 году ввели процедуру банкротства, права 275 дольщиков на получение жилья были нарушены. Согласно разработанной дорожной карте, все шесть секций комплекса будут сданы в эксплуатацию до начала 2020 года. В настоящее время застройщик демонтирует пришедшие в негодность конструкции строения, затем на объекте...
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|Общество
|17.01.2018 15:35
Горячий душ является заветной мечтой для сотен жителей многоквартирного дома № 1д по ул. Бурейской г. Волгограда. Пребывая почти полгода без горячей воды, они довольствуются лишь тепленькой. Причиной бытового дискомфорта стали изношенные теплосети, у которых 13 лет не было хозяина. Как пояснили жильцы в обращении к уполномоченному по правам человека Волгоградской области, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, - при вводе дома в эксплуатацию в 2000 году застройщик не передал подведенные к зданию наружные тепловые сети на баланс теплоснабжающей организации. В результате длительного «безнадзора» трубовод получил многочисленные повреждения. Это стало поводом для приостановки с 1 июня 2017 года ...
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|Расследования
|17.01.2018 14:44 (Обновлено: 17.01.2018 16:21)
Скрывающийся от правосудия Олег Михеев в Волгограде "обиделся" на разыскивающих его судебных приставов
Иск о компенсации морального вреда, предъявленный беглым экс-депутатом Госдумы от Волгоградской области Олегом Михеевым министерству финансов России и региональному управлению федеральной службы судебных приставов, остался без удовлетворения. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, такое решение приняла сегодня апелляционная коллегия инстанции. Там бывший народный избранник пытался обжаловать решение Ворошиловского райсуда, который не поддержал его иск. По мнению Михеева, вред своими действиями ему нанесли приставы, которые не нашли его по месту прописки, когда разыскивали его, чтобы доставить в Советский суд Волгограда. Как говорится в исковом заявлении, судебный пристав "грубо исказил полученные сведения о его месте нахождения". Моральный...
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|Расследования
|17.01.2018 14:35
Больше двух лет проведет в тюрьме признанная виновной в двойном мошенничестве жительница Волжского Александра Князева. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционная коллегия инстанции утвердила приговор, вынесенный Волжским городским судом. Получившая материнский капитал после рождения второго ребенка женщина решила, что его можно обналичить и потратить так, как она пожелает. Для этого волжанка уговорила свою родную бабушку якобы “продать” ей квартиру. Не разбирающаяся в законах пенсионерка решила выручить внучку и согласилась подписать договор купли-продажи. Оформив все бумаги, Князева пошла в местное управление Пенсионного Фонда и обналичила сертификат. Но полученных денег ей показалось мало, и она продала квартиру, ...
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|Расследования
|17.01.2018 14:30
Экс-заместитель губернатора Волгоградской области Василий Галушкин не станет генеральным директором известного в регионе предприятия – АО «ПК «Ахтуба». Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники предприятия, эту весть в трудовом коллективе восприняли с большим воодушевлением. Рабочие признались, что были очень напуганы и встревожены появившейся информацией о возможной смене руководства предприятия. Между тем, на предприятии ИА «Высота 102» не стали комментировать информацию о несостоявшемся назначении. На сайте «Ахтубы» по-прежнему в роли генерального директора числится Валентин Кантемиров. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», кандидатуру Василия Галушкина утвердили в головном офисе концерна «Океанприбор», куда входит волгоградское предприятие. Однако, по информации источника, некоторые...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|17.01.2018 14:14
Волгоградские юнармейцы пройдут парадом с фотографиями Героев Советского Союза – участников Сталинградской битвы
Завтра ряды "Юнармии" пополнятся еще 58 учащимися Волгоградской области из Наримановской школы Светлоярского района, военно-патриотического клуба "Олимп" Камышинского, а также волжской школы №18. В Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" ребята произнесут клятву верности идеалам юнармейского братства и получат нагрудные знаки движения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете образования региона. В день 75-летия Сталинградской Победы, 2 февраля, свыше 100 представителей "Юнармии" примут участие в Параде...
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|Экономика
|17.01.2018 13:55
Соковая продукция из фруктов и ягод торговой марки «Спелёнок», созданная специально для самых маленьких, успешно прошла экологическую сертификацию по жизненному циклу и получила экомаркировку международного уровня «Листок жизни». Это означает, что продукция не только не содержит вредных для детского организма веществ, но и само производство соков «Спелёнок» – «от выращивания фруктов до выбора упаковки» – максимально безопасно для окружающей среды, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Экосертификация по жизненному циклу – это всегда повышенные экологические обязательства, которые производитель берет на себя добровольно. И это не только соответствие высоким требованиям к безопасности соков, что, безусловно, первостепенно для родителей, но...
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|Общество
|17.01.2018 13:52
Сто двадцать шесть горожан накануне высказались против размещения в городе Волжском Волгоградской области производства по утилизации пестицидов и агрохимикатов. Как сообщает ИА «Высота 102», публичные слушания по вопросу оценки воздействия на окружающую среду плазменно-химической установки по уничтожению химических веществ прошли в ДК «ВГС». Лишь один из пришедших в ДК «ВГС» горожан одобрил проект, еще один – воздержался. Как рассказали участники слушаний, авторы проекта – московская компания ООО НПП «Эколого-аналитический Центр-М» – не смогли аргументированно защитить экологическую безопасность производства, которое они хотели открыть в Волжском, в том числе в части воздействия на здоровье человека.
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|Общество
|17.01.2018 13:29
В КСП Волгоградской области нашли резервы оптимизации бюджетных учреждений в сфере социальной защиты населения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет ведомства о финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений региона за 2016, часть периода 2017 года. Так, проверка выяснила, что, несмотря на уменьшение объема услуг центрами социальной защиты населения, существенных изменений структуры и штатной численности центра это не повлекло. Хотя в связи со вступлением в действие социального кодекса количество получателей мер социальной поддержки сократилось примерно на треть. В то же время проверка зафиксировала факт выполнения дорожной карты в сфере социального обслуживания населения в связи с отсутствием очереди в...
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|Происшествия
|17.01.2018 12:49
Пожилая жительница Советского района Волгограда устроила наркопритон в своей квартире. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, "прибавку" к пенсии 61-летняя женщина зарабатывала, не только пуская в квартиру наркоманов, но и собственноручно изготавливая дурманящее вещество - ацетилированный опий. За это женщине грозит до четырех лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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|Общество
|17.01.2018 12:42
Благотворительный фонд «География добра» просит оказать помощь 3-летней Сонечке Либченко, которая борется с тяжелыми заболеваниями. Как рассказали ИА «Высота 102» в фонде, у девочки многочисленные диагнозы: краниостеноз, коронарный двусторонний синостоз, синдром Пфайффера, смешанная открытая гидроцефалия (компенсированная), спастическая тетраплегия, симтоматическая эпилепсия, ЗПРР, ЗПМР. Сейчас девочке необходима помощь в оплате реабилитации в реацентре «Первый Шаг» в Казани. Соня – веселый, жизнерадостный ребёнок. Девочка очень любит музыкальные игрушки, детские песенки, она всегда подпевает им, пока это плохо получается, малышка не разговаривает, лишь произносит некоторые звуки. Софья обрела новую семью, когда ей было пять месяцев (ее маму лишили родительских прав),...
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|Экология
|17.01.2018 12:21
Красноармейский районный суд Волгограда обязал ООО "Омсктехуглерод" устранить нарушения законодательства в сфере обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на территории Волгоградского филиала предприятия. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Основанием для подачи иска в суд послужили материалы проверки, проведенной природоохранной прокуратурой в 4 квартале 2017 года. Тогда было установлено, что предприятием допускались случаи эксплуатации опасных производственных объектов в отсутствие проведенных экспертиз промышленной безопасности технических устройств, целый ряд опасных объектов не был оснащен системой звуковой и световой сигнализации, несмотря на образование в двух помещениях взрывоопасных смесей не была обеспечена круглосуточная работа вентиляции....
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Волгоградец снес чужой дом ради металлолома и стройматериалов 8
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