Волгоградец снес чужой дом ради металлолома и стройматериалов





Также, как сообщили информагентству, отрабатывается версия о том, не был ли участок земли под домом вовлечен в сферу чьих-либо бизнес-интересов. Но на данный момент, по данным следствия, заявок на аренду земли или спорных судебных процессов не выявлено. Соответствующие запросы направлены в администрацию и другие органы власти. Примечательно, что никаких имущественных претензий у второго хозяина дома пока не возникло.

Напомним, в доме проживала семья, в котором воспитывается ребенок-инвалид. Члены семьи уехали на некоторое время к родным, а, когда вернулись, увидели лишь обломки от своего дома и остатки уничтоженного имущества.

Уголовное дело волгоградца, обвиняемого в сносе чужого дома в Советском районе, расследуют полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 24 декабря минувшего года 42-летняя жительница Ворошиловского района заявила в полицию, что неизвестные уничтожили частный дом по адресу Одесская 104, в котором она не появлялась с 16 по 19 декабря. Позже правоохранители задержали не раз судимого 30-летнего мужчину. Он рассказал, как наблюдал за домом несколько дней, и пришел к выводу, что там никто не живет. Решив немного заработать на продаже металлолома и строительных материалов, он нанял своего знакомого, у которого есть экскаватор. Затем мужчины снесли постройку. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и точный размер нанесенного ущерба. На экскаватор "New Holland B115B", задействованный в сносе, наложен арест. Техника помещена на спецстоянку.