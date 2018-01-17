Волгоградки чаще становятся мамами знойным летом





Сотрудники Волгоградского регионального отделения фонда соцстрахования подвели итоги рождаемости в регионе за 2017 год и пришли к выводам, что Волгоград и область практически по всем показателям в этой сфере удерживают 3-е место по ЮФО. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, средний возраст волгоградской мамы, как и год назад, - 29 лет. Причем этот показатель эквивалентен показателю по всей России, за исключением некоторых регионов, где средний возраст составляет либо 28 лет, либо 30 лет.

Первого ребенка чаще всего волгоградские мамы рожают в 26 лет. В 2017 году таких новорожденных было 786. Второго - в возрасте 34-35 лет - 1030 младенцев. 3-е место поделили женщины 29 и 30 лет, в семьях которых появляются вторые дети: 930 и 871 ребенок оответственно.

В 2017 году больше женщин 40+ стали мамами, причем не только второго или третьего ребенка, но и первого. Всего родилось 846 младенцев, и это также третий результат по ЮФО. Впереди Краснодарский край и Ростовская область.

В целом население волгоградского региона увеличилось на 24 тыс. 767 жителей: именно столько детей родилось в 2017 году: 12 тыс. 853 мальчика и 11 тыс. 917 девочек. Из них - 314 двоен, 2 тройни. Самыми любимыми месяцами для появления на свет оказались жаркие июль и август: в эти месяцы появились на свет по 2 тыс. 320 новых граждан. Меньше всего детей родилось в 2017 году в апреле – 1 тыс. 818.



