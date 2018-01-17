



Один из крупнейших в мире производителей алюминия объявил о начале приема заявок на конкурс проектов программы социально-экономического развития «Территория РУСАЛа». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, принять участие в программе могут социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, администрации, а также некоммерческие партнерства в области образования, культуры и спорта.

Прием заявок будет проходить на электронной платформе с 16 января по 19 февраля 2018 года в 20 городах присутствия компании РУСАЛ.

Проекты, подаваемые на конкурс, должны соответствовать одному из пяти направлений:

-«Комфортный город» – создание новых культурных и общественных пространств, благоустройство городских и сельских территорий, внедрение инновационных технологий управления городом и пр.;

-«Активный город» – развитие местных сообществ, поощрение созидательной активности горожан, проведение досуговых и дискуссионных мероприятий для городских активистов;

-«Город будущего» – внедрение инновационных программ и технологий в сфере образования детей и молодежи;

-«Город притяжения» – проекты, способствующие повышению городской идентичности и привлекательности городов для туристов, а также развитию городских традиций и брендов;

-«Здоровый город» – обустройство спортивных и оздоровительных площадок, проведение спортивных мероприятий, продвижение принципов и идей здорового образа жизни.

Как сообщили в компании, с 22 по 31 января 2018 года в Волгограде в Молодежном центре «Лидер»(пр. Ленина, 75) для потенциальных заявителей пройдет серия обучающих вебинаров и презентаций, посвященных работе по каждому из направлений конкурса. На них планируется: встреча организаторов конкурса с заинтересованными участниками, презентация конкурса с обсуждением условий, требований и критериев в 2018 году, вдохновляющие лекции ведущих российских экспертов по темам, связанным с направлениями конкурса, индивидуальные консультации по проектам.

Для участия в презентации и вебинарах необходимо зарегистрироваться по ссылке . Количество слушателей вебинаров ограничено. Участие бесплатное. Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.fcsp.ru и у регионального менеджера ЦСП в Волгограде Ольги Кагармановой по тел. 89889795020 и электронной почте ol [email protected]



