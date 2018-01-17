В домах престарелых Волгоградской области нашли лишние койки





В КСП Волгоградской области нашли резервы оптимизации бюджетных учреждений в сфере социальной защиты населения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет ведомства о финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений региона за 2016, часть периода 2017 года. Так, проверка выяснила, что, несмотря на уменьшение объема услуг центрами социальной защиты населения, существенных изменений структуры и штатной численности центра это не повлекло. Хотя в связи со вступлением в действие социального кодекса количество получателей мер социальной поддержки сократилось примерно на треть. В то же время проверка зафиксировала факт выполнения дорожной карты в сфере социального обслуживания населения в связи с отсутствием очереди в организации социального обслуживания. В то же время в 2016 году коечный фонд 6 из 25 организаций стационарного социального обслуживания (дома-интернаты престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, геронтологический центр), использовался на 90 и менее процентов от имеющихся возможностей. В связи с чем в начале прошлого года в отношении 5 учреждений были осуществлены оптимизационные мероприятия по сокращению коечного фонда. В частности, дома-интернаты малой вместимости присоединены в качестве филиалов к другим домам-интернатам и психоневрологическим интернатам. Однако, например, в Палласовском доме престарелых и инвалидов картина несколько иная. Здесь аудиторы нашли излишний коечный фонд. Так, в 2016 году при плане в 350 дней функционирования одной койки в году фактически она использовалась 316 дней. Эти факты должны стать поводом для внедрения облкомсоцзащиты механизма, позволяющего оценить эффективность использования коечного фонда, при установлении государственного задания стационарным учреждениям социального обслуживания, сделали вывод в КСП Волгоградской области. Кроме того, еще одним резервом для рационального использования средств региональной казны в ведомстве считают изменение типа 5 организаций соцобслуживания с казенных на бюджетные. По мнению КСП, смена типа казенных учреждений на бюджетные или автономные повлечет сокращение ассигнований областного бюджета на обеспечение их деятельности, повысит их самостоятельность и ответственность в связи с отсутствием субсидиарной ответственности государства по обязательствам бюджетного учреждения, а также будет стимулировать учреждения на расширение платной деятельности.



