



Иск о компенсации морального вреда, предъявленный беглым экс-депутатом Госдумы от Волгоградской области Олегом Михеевым министерству финансов России и региональному управлению федеральной службы судебных приставов, остался без удовлетворения. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, такое решение приняла сегодня апелляционная коллегия инстанции. Там бывший народный избранник пытался обжаловать решение Ворошиловского райсуда, который не поддержал его иск. По мнению Михеева, вред своими действиями ему нанесли приставы, которые не нашли его по месту прописки, когда разыскивали его, чтобы доставить в Советский суд Волгограда. Как говорится в исковом заявлении, судебный пристав "грубо исказил полученные сведения о его месте нахождения". Моральный ущерб бывший депутат Госдумы оценил в 10 тысяч рублей. Эти деньги по мнению Михеева должна была ему выплатить казна Российской Федерации.

Напомним, около года назад в Советском суде Волгограда должны были рассматривать дело по обвинению бывшего депутата Госдумы в попытке хищения путем мошенничества 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка». Второй эпизод так и не начавшегося судебного процесса касается незаконного, по мнению правоохранителей, получения Михеевым контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.

В конце апреля суд Советского района заменил меру пресечения Олегу Михееву с подписки о невыезде на заключение под стражу после того, как он несколько раз не являлся в суд. Тогда же он был объявлен в розыск. В ноябре судебный процесс по делу Михеева был приостановлен до его розыска и взятия под стражу. До настоящего времени местонахождение бывшего депутата Госдумы неизвестно.

Напомним, скрывающийся от суда справоросс периодически, тем не менее, дает о себе знать. Так, он ведет активную "политическую" деятельность на сайте "Справедливой России", где, видимо, по привычке комментирует события в жизни страны, забыв, вероятно, что он уже давно не депутат Госдумы. А в конце минувшего года Михеев пытался получить 10 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб с Татьяны Рыбниковой - своего бывшего адвоката назначенного судом на процессе по обвинению его по делу "Промсвязьбанка". Она якобы халатно отнеслась к подготовке к заседанию, на котором меру пресечения нардепу изменили с подписки о невыезде на заключение под стражу.



