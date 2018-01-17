За ходом строительства жилого комплекса «Атлант» в Дзержинском районе Волгограда можно будет наблюдать в онлайн-режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, видеокамеры на объекте будут установлены в ближайшее время. 16-этажный шестисекционный дом на 390 квартир в Дзержинском районе должны были сдать в эксплуатацию в 2012 году, однако работа остановилась. В отношении застройщика в 2016 году ввели процедуру банкротства, права 275 дольщиков на получение жилья были нарушены. Согласно разработанной дорожной карте, все шесть секций комплекса будут сданы в эксплуатацию до начала 2020 года. В настоящее время застройщик демонтирует пришедшие в негодность конструкции строения, затем на объекте...