Брошенной матерью 3-летней девочке из Волгограда просят помочь сделать первый шаг





Благотворительный фонд «География добра» просит оказать помощь 3-летней Сонечке Либченко, которая борется с тяжелыми заболеваниями. Как рассказали ИА «Высота 102» в фонде, у девочки многочисленные диагнозы: краниостеноз, коронарный двусторонний синостоз, синдром Пфайффера, смешанная открытая гидроцефалия (компенсированная), спастическая тетраплегия, симтоматическая эпилепсия, ЗПРР, ЗПМР. Сейчас девочке необходима помощь в оплате реабилитации в реацентре «Первый Шаг» в Казани.





Соня – веселый, жизнерадостный ребёнок. Девочка очень любит музыкальные игрушки, детские песенки, она всегда подпевает им, пока это плохо получается, малышка не разговаривает, лишь произносит некоторые звуки.

Софья обрела новую семью, когда ей было пять месяцев (ее маму лишили родительских прав), сейчас малышку опекает родная тетя, которая очень любит и воспитывает ее как родную. Соня перенесла уже две высокотехнологичные операции, впереди еще несколько.

После четырех реабилитаций по китайской методике в Центре "Первый Шаг" Софья начала сама сидеть, ползать, держать ложку, начала активно развиваться.





«Нам нужна помощь. Сонечка нуждается в постоянной реабилитации. Очень просим помочь, так как сами не в состоянии оплачивать постоянно все реабилитации, много денег уходит на лекарства, анализы, обследования, муж работает один, воспитываем еще двух несовершеннолетних детей-школьников, имеем не законченную ипотеку, которую платим 10 лет, осталось 4 года» - говорит тетя Сонечки, Анастасия Шаршакова.





Уже 29 января Сонечка записана на очередную реабилитацию в центр «Первый Шаг» и, если мы вместе сможем оплатить реабилитацию, то Соня приблизится ещё на один шаг к полноценной жизни, сможет бегать и играть со своими сверстниками, красиво петь. Осталось совсем немного.

https://geografiyadobra.ru/catalog/sofya-libchenko/ Совершить пожертвование с банковской карты можно на сайте Фонда



