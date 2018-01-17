





Премьерный показ 26-минутного фильма об истории поселения гернгутеров в Сарепте на федеральных каналах состоится в апреле-мае текущего года. Об этом журналистам рассказал продюсер документально-постановочного фильма, актер Александр Тютрюмов, сообщает ИА «Высота 102». Кино снимается по заказу Министерства культуры РФ, которое выделило 65% необходимого финансирования, остальные средства изыскал продюсерский центр. Бюджет картины Тютрюмов раскрывать не стал. Есть задумки у продюсера снять об истории, интересных личностях Волгоградской области новые фильмы.





Режиссер картины Ирина Гришина рассказала, что некоторое время жила в Волгограде, но о «Старой Сарепте», к сожалению, ничего не слышала. «Волгоград у всех ассоциируется со Сталинградской битвой, Мамаевым курганом, поэтому нам хочется расширить представление россиян о городе-герое», - отметила режиссер.

Напомним, как уже сообщало информагентство, на днях в Волгограде началась съемка документально-художественного фильма об истории немецкого поселения на территории нынешнего Волгограда. Кино снимает кинокомпания из Санкт-Петербурга «Урсус-фильм», которая занимается производством игровых и неигровых картин различных жанров. Художником-постановщиком является волгоградец — старший преподаватель кафедры режиссуры Волгоградского института искусств и культуры Борис Полоутенков. В качестве одного из актеров выступил депутат Волгоградской областной думы, председатель комитета по культуре Александр Осипов. Также в различных сценах фильма будут задействованы профессиональные актеры и студенты Волгоградского института искусств и культуры.

«Старая Сарепта» – уникальный архитектурный ансамбль, включающий в себя 26 зданий, 23 из которых памятники федерального значения XVIII–XIX веков. Это самый большой сохранившийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами-гернгутерами.



