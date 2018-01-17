Волгоградские юнармейцы пройдут парадом с фотографиями Героев Советского Союза – участников Сталинградской битвы

Завтра ряды "Юнармии" пополнятся еще 58 учащимися Волгоградской области из Наримановской школы Светлоярского района, военно-патриотического клуба "Олимп" Камышинского, а также волжской школы №18. В Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" ребята произнесут клятву верности идеалам юнармейского братства и получат нагрудные знаки движения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете образования региона.

В день 75-летия Сталинградской Победы, 2 февраля, свыше 100 представителей "Юнармии" примут участие в Параде воинских частей Волгоградского территориального гарнизона. В этом году они пройдут парадом с фотографиями 127 Героев Советского Союза – участников Сталинградской битвы. Активисты юнармейского движения возложат венки и цветы к Вечному огню на Площади Павших борцов на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда.

Юнармейское движение Волгоградской области динамично развивается. По словам заместителя начальника Волгоградского областного штаба Дмитрия Шунина , на сегодняшний день в нем состоит 1727 школьников и лицеистов.