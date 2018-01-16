|Астрахань
|17.01.2018 10:21(Обновлено: 17.01.2018 10:25)
Водитель из Астрахани выкинул на мороз ребенка из маршрутки
Астраханская прокуратура занялась проверкой инцидента, который произошел с 13-летним мальчиком. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В ведомство обратился отец потерпевшего, который заявил, что водитель маршрутного такси выкинул его 13-летнего сына на мороз из-за денег. Со слов родителя Вячеслава Михайлова, работник общественного транспорта за шиворот вытащил сына после того, как не получил оплату проезда в размере 20 рублей. «Мой сын передал деньги, но женщина, получившая их, не отдала их водителю, а вышла. Тогда водитель остановил маршрутку и потребовал оплатить проезд того, кто это не сделал. За моего сына деньги попыталась отдать пассажирка. Водитель 20 рублей не взял, а сына грубо высадил», – рассказал он агентству «Интерфакс-Юг».
Надо отметить, что год назад в Астрахани произошёл аналогичный случай: школьницу высадили из маршрутного такси на мороз, и она была вынуждена идти пешком домой несколько километров.
Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
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«Агентство Больших Возможностей» занимается организацией мероприятий разного уровня и целиком оправдывает...
|Общество
|17.01.2018 10:56
Внимание властей к проблемам острова Сарпинский пытаются привлечь его жители. Как рассказала ИА «Высота 102» Людмила Иванова, проживающая на острове, инициативная группа подготовила обращения в различные инстанции, в том числе администрацию президента. Помимо вечной проблемы - изолированность от Волгограда - сегодня островитяне страдают из-за невозможности проехать на автотранспорте по местным дорогам. Сейчас, когда не функционирует речной маршрут от центральной набережной Волгограда до пристани «Культбаза», людям, живущим в восточной части самого большого в Европе речного острова, приходится переправляться из города до пристани «Руднева», а затем пешком добираться до Культбазы. Преодолевать бездорожье островитяне вынуждены зачастую с тяжелыми сумками,...
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|Спорт
|17.01.2018 10:46 (Обновлено: 17.01.2018 10:53)
РФС признал академию "Ротор" спортивным правопреемником футбольного клуба "Ротор" (Волгоград) в части детско-юношеского футбола. Как сообщили ИА «Высота 102» в академии, такое решение было принято на заседании бюро исполкома российского футбольного союза в связи с состоявшимся в 2015 году полным переходом детско-юношеских команд ГАУ ВО «ФК «Ротор» под эгиду региональной Федерации футбола и непрерывностью их тренировочного процесса. Напомним, переход был продиктован решением комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области о ликвидации подведомственного учреждения ГАУ ВО "Футбольный клуб "Ротор". Незадолго до начала процесса ликвидации тогдашний президент клуба Виктор Иванов объявил тренерскому составу детско-юношеских команд о сокращении с занимаемых должностей и обязал...
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|Расследования
|17.01.2018 10:17 (Обновлено: 17.01.2018 10:26)
Роману Яковлеву, насмерть сбившему в центре Волгограда 21-летнего роллера Владислава Иванова, не удалось обжаловать отказ в замене неотбытого срока на исправительные работы. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, несколько минут назад президиум Волгоградского областного суда, рассматривая кассационную жалобу на решение Волжского городского суда, который в феврале минувшего года отказал в замене оставшегося срока заключения в колонии на принудительные работы, принял решение отправить дело на новое рассмотрение в городской суд. Ранее апелляционная коллегия облсуда поддержала вердикт волжских судей. Напомним, в конце декабря минувшего года инстанция, рассматривая очередное ходатайство защиты о смягчении наказания и замене лишения свободы на ее ограничение, оставила Яковлева...
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|Экономика
|17.01.2018 10:01
В Волгоградской области прошел ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства, организованный администрацией Волгоградской области при участии комитета промышленности и торговли, комитета по труду и занятости населения, Волгоградского областного Совета профессиональных союзов. За звание «Лучшего электрогазосварщика» на конкурсе боролись 37 профессионалов из 25 ведущих промышленных предприятий региона, в том числе сотрудники предприятий площадки Гремячинского ГОКа, который строит в Котельниковском районе компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, во время теоретической части конкурса участники демонстрировали знания технологии выполнения сварочных работ, материаловедения, техники безопасности. Контроль качества выполнения практического задания проводился...
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|Общество
|17.01.2018 08:56
Публичные слушания по вопросу изменения назначения территории на юге Волгограда с зоны лесопарков на производственную пройдут в здании администрации Красноармейского района Волгограда завтра. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, слушания связаны с намерением крупного предприятия Красноармейского района увеличить производство в том числе за счет расширения площади освоения месторождения сырья – местной глины и супеси для изготовления кирпича и строительных блоков. Как пояснили в администрации Волгограда, границы планируемых к освоению новых участков месторождения с целью добычи сырья для собственного производства изначально определены лицензией предприятия на право разработки. При этом по документам часть горного отвода площадью 13,6 га обозначена как зона...
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|Аналитика
|17.01.2018 08:39
В течение двух последних лет потребительские цены на хлеб в Волгоградской области практически не повышались. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за 2017 год цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сорта снизились на 1,5%, цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки почти не изменились (индекс 99,98%). Незначительно подорожали только хлебобулочные изделия из муки высшего сорта – в среднем на 1%. Средняя цена 1 кг хлеба пшеничного 1-2 сорта составила в декабре 2017 г. 39,4 руб., ржано-пшеничного – 40,5 руб., хлебобулочных изделий из муки высшего сорта – 72,2 руб. Одна из основных причин стабилизации...
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|Аналитика
|16.01.2018 20:27 (Обновлено: 17.01.2018 09:49)
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается», анализируется. Но, как журналист, который работал и в федеральных СМИ, имею право сказать, что придумывать и додумывать – это не в правилах информационных, работающих со словом «сегодня» СМИ, претендующих на солидность или авторитетность. Вот новость последних дней – включение президентом России Владимиром Путиным губернатора Волгоградской области в кадровый резерв главы государства. Данный факт – лишнее подтверждение тому, что президент России доверяет Андрею Бочарову и поддерживает его. Однако даже из этой «доброй» вести из Кремля некоторые местные интернет-сайты, «заряженные»...
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|Происшествия
|16.01.2018 20:16
Женщину, заявившую о минировании автовокзале в Жирновском районе, задержали полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Накануне по номеру «112» позвонила не назвавшая себя женщина и сообщила о заложенной в общественном месте бомбе. В результате были эвакуированы 30 человек. Правоохранители со служебными собакам обследовали здание автовокзала и прилегающую территорию. Угроз обнаружено не было. После этого начались поиски неизвестной "благодетельницы". Ею оказалась 48-летняя местная жительница, которая звонила по "телефону спасения" после принятия алкоголя. Что именно побудило ее устроить переполох, выяснит следствие. Но уже известно, что за выходку ей может грозить полумиллионный штраф или до трех лет принудительных...
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|Аналитика
|16.01.2018 20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «сверили часы» перед приездом высоких гостей на юбилей победы в Сталинградской битве
Смотрите сегодня в программе: в городе-герое Волгограде идут последние приготовления к масштабному празднованию 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Жители волгоградского микрорайона «7 ветров» нашли союзника в лице ГИБДД: горожане хотят добиться установки светофора на опасном перекрестке. Попутчик с «белой смертью»: наркодилер с грузом героина в качестве пассажира микроавтобуса пытался добраться в Волгоград. Волгоградские спасатели и медики готовятся дежурить у купелей: в день православного праздника Крещения намечаются традиционные купания. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире...
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|Политика
|16.01.2018 18:08
Депутат городской Думы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый в кандидаты в президенты РФ "Коммунистической партией социальной справедливости" (КПСС), решил не идти на выборы, чтобы не дробить электорат коммунистов. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает РИА "Новости". "Мы долго обсуждали, дискутировали и приняли решение не выдвигать мою кандидатуру в связи с тем, чтобы не дробить коммунистический электорат. Я снимаю свою кандидатуру (с выборов)",- сказал Булаев на заседании ЦИК перед рассмотрением вопроса о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", Олег Булаев прошел в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года...
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|Общество
|16.01.2018 17:26
На заслуженный отдых проводили сегодня коллеги заместителя руководителя регионального управления СКР полковника юстиции Армена Аревшатовича Енокяна. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. На этой должности он проработал с 2007 года, а всего в органах юстиции - более 20 лет. За свой профессионализм и безупречную службу его не раз награждали. Так в 2006 году Приказом Генерального прокурора Армену Енокяну вручили именное огнестрельное оружие, в 2008 году председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации награжден медалью "За безупречную службу" III степени, в 2009 году - нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры...
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|Экология
|16.01.2018 16:40
Группа компаний "Чистый город" планирует открыть производство товаров из вторичного сырья на базе федерального экотехнопарка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГК "Чистый город", на территории РФ - это первый подобный масштабный проект по вовлечению отходов во вторичный оборот. Производство представляет собой модель замкнутого цикла по "превращению" мусора в товары для жилищно-коммунальной, сельскохозяйственной, дорожной и строительной сфер. Объем инвестиций в новое производство - более 10 млрд рублей. Будет создано более тысячи новых рабочих мест. Планируется выпускать до 400 тысяч тонн продукции в год. Из полимеров здесь будут делать геосетки и георешетки, пластиковые трубы и тару, из...
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|Телеком
|16.01.2018 16:35
Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль», которая позволяет смотреть на карте, где находится ребенок, следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, а также блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль...
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|Культура
|16.01.2018 16:34 (Обновлено: 16.01.2018 16:51)
Сегодня в Волгограде по заказу Министерства культуры РФ приступили к съемкам документально-постановочного фильма об истории поселения гернгутеров в Сарепте. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Кино можно будет увидеть на федеральных телеканалах. Съемки ведутся на территории музея-заповедника «Старая Сарепта». В пресс-службе администрации области пояснили, что фильм снимает кинокомпания из Санкт-Петербурга «Урсус-фильм», которая занимается производством игровых и неигровых картин различных жанров. Режиссёр — Ирина Гришина, продюсер – актер Александр Тютрюмов. Художником-постановщиком стал волгоградец — старший преподаватель кафедры режиссуры Волгоградского института искусств и культуры Борис Полоутенков. В качестве одного из актеров неожиданно для общественности выступил депутат Волгоградской областной...
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|Общество
|16.01.2018 16:14 (Обновлено: 16.01.2018 16:14)
Полсотни камер видеонаблюдения были заменены в минувшем году в Волгограде на современные, имеющие более широкие возможности. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом было заявлено сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике правонарушений, состоявшимся в региональном главке МВД. Новая техника и специальное программное обеспечение позволяют не только наблюдать за происходящим на улицах города, но и отслеживать конкретных людей и предметы, “вычислять” в общем потоке автомобили по номерам, обнаруживать пересечение границ контролируемой территории, следить за оставленными предметами, а также анализировать события, связанные с перемещением людей или предметов. Сейчас завершается установка группировки из более чем 130 камер видеонаблюдения на маршрутах движения зрителей...
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17 января 10:21
Водитель из Астрахани выкинул на мороз ребенка из маршрутки 8
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Астрахань
17 января 10:21
Водитель из Астрахани выкинул на мороз ребенка из маршрутки 8
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