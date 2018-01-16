Водитель из Астрахани выкинул на мороз ребенка из маршрутки

Женщину, заявившую о минировании автовокзале в Жирновском районе, задержали полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Накануне по номеру «112» позвонила не назвавшая себя женщина и сообщила о заложенной в общественном месте бомбе. В результате были эвакуированы 30 человек. Правоохранители со служебными собакам обследовали здание автовокзала и прилегающую территорию. Угроз обнаружено не было. После этого начались поиски неизвестной "благодетельницы". Ею оказалась 48-летняя местная жительница, которая звонила по "телефону спасения" после принятия алкоголя. Что именно побудило ее устроить переполох, выяснит следствие. Но уже известно, что за выходку ей может грозить полумиллионный штраф или до трех лет принудительных...

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