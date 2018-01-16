Сбивший роллера лихач в Волгограде не хочет досидеть пару месяцев

Роману Яковлеву, насмерть сбившему в центре Волгограда 21-летнего роллера Владислава Иванова, не удалось обжаловать отказ в замене неотбытого срока на исправительные работы. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, несколько минут назад президиум Волгоградского областного суда, рассматривая кассационную жалобу на решение Волжского городского суда, который в феврале минувшего года отказал в замене оставшегося срока заключения в колонии на принудительные работы, принял решение отправить дело на новое рассмотрение в городской суд. Ранее апелляционная коллегия облсуда поддержала вердикт волжских судей.

Напомним, в конце декабря минувшего года инстанция, рассматривая очередное ходатайство защиты о смягчении наказания и замене лишения свободы на ее ограничение, оставила Яковлева в колонии. Отметим, что срок заключения Романа Яковлева истекает уже в марте этого года. Ранее защитники осужденного безуспешно пытались добиться условно-досрочного освобождения Яковлева из колонии, где он, согласно решению суда, должен провести 2,5 года.



