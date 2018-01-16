







Депутат городской Думы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый в кандидаты в президенты РФ "Коммунистической партией социальной справедливости" (КПСС), решил не идти на выборы, чтобы не дробить электорат коммунистов. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает РИА "Новости".

"Мы долго обсуждали, дискутировали и приняли решение не выдвигать мою кандидатуру в связи с тем, чтобы не дробить коммунистический электорат. Я снимаю свою кандидатуру (с выборов)",- сказал Булаев на заседании ЦИК перед рассмотрением вопроса о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", Олег Булаев прошел в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года по списку КПСС. Однако на думских заседаниях этого нардепа за истекшие четыре года из его коллег едва ли кто-то видел. В Волгограде Булаев не проживает. За 2016 год он задекларировал доход в сумме 420 тысяч рублей. Из недвижимости в его владении находится доля в квартире общей площадью 53,7 квадратных метра. Ни земельных участков, ни домов, ни автомобилей в собственности депутата в 2016 году не было. Супруга представителя КПСС представила нулевую декларацию о доходах и имуществе.



