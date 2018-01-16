Смотрите сегодня в программе: в городе-герое Волгограде идут последние приготовления к масштабному празднованию 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Жители волгоградского микрорайона «7 ветров» нашли союзника в лице ГИБДД: горожане хотят добиться установки светофора на опасном перекрестке. Попутчик с «белой смертью»: наркодилер с грузом героина в качестве пассажира микроавтобуса пытался добраться в Волгоград. Волгоградские спасатели и медики готовятся дежурить у купелей: в день православного праздника Крещения намечаются традиционные купания.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.