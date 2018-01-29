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От Сталинграда - до Великой Победы
 30.01.2018 06:58

Солдат из Подмосковья навсегда остался лежать в сталинградской земле

В канун 75-летия Сталинградской победы сын фронтовика из Московской области Алексей Иванов, который все годы после войны пытался выяснить судьбу своего отца, пропавшего без вести на фронте,  получил весточку из города-героя. "Ваш отец, Герасим Павлович Иванов, не потерян. Он – не неизвестный солдат, и это самое главное сегодня",   – сообщила сыну воина известный поисковик из Волгограда  Дэя Вразова. 
С июня  прошлого года она ведет активные поиски солдата Иванова. Сотни телефонных звонков, писем, документов, которые пришлось изучить. Она понимает, насколько важно для сына воина узнать о месте его гибели. «Не заживает рана, кровоточит все время болью»,  – признался он Дэе Григорьевне. В течение многих лет на  запросы семья получала разноречивые ответы. В одном - «пропал без вести в октябре 1942 года», в другом – "пропал без вести в январе 1942 года". Но в январе 1942 года отец приезжал домой после госпиталя, это помню даже я, несмотря на свои 5 лет. Так где же его «приютила» земля?», - все время пытался узнать сын солдата. 
Письмо  отца от  12 июля 1942 года жене Марусе бережно хранится в семье фронтовика. «…Первый период очень трудновато, но на фронте ещё много труднее. …Маруся, очень об вас беспокоюсь, как вы живете и питаетесь. Как только и обед  или завтрак, все думаю про вас. Нас кормят очень хорошо, паек дают курсантский. На днях приснился мне мой сынок Леша, как будто мы с ним ходили в колхоз… Он мне говорит: «Папка». Дорогая дочка Розочка, поцелуй своего братика, мне ты пишешь, что с Лешей приходится скандалить в отношении хлеба. Он ведь маленький и не понимает, и вы его не обижайте. …Во всём виноваты проклятые фашисты,  оставили вас без хлеба…».
И еще письмо от  11 сентября 1942 года: «Здравствуй, супруга Маруся! Ещё кланяюсь дорогим детям дочке Розочке, сыночку Лене, дочке Танечке, мамаше Устинее Павловне. Шлю я вам свой привет и желаю вам всего лучшего в вашей жизни. Маруся, спешу вам сообщить,  пока в данное время жив и здоров. Нахожусь на фронте, на Сталинградском направлении. (Слово «Сталинградском» зачёркнуто, но читаемо - прим. ред.). Я послал вам 100 руб. денег, может быть, получите, Маруся. Получишь письмо – пиши ответ, может быть, буду живым…». 
На открытке, датированной 11 сентября 1942 года, четко виден почтовый штемпель полевой почты:   Д. К. А. пп ст. 2150 109 гв. стр. полк. (Действующая Красная Армия,  Полевая почтовая станция).  Эта полевая почтовая станция принадлежала 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Желудева. 
Поисковик Дэя Вразова выстроила боевой путь дивизии за  сентябрь-октябрь 1942 года,  нашла документы  о действиях этой дивизии и ее командира в Сталинградской битве, которого звали «железный комдив». Вот что рассказывал о нем  маршал Еременко в книге «Сталинград»: «Более подробно я беседовал с командиром 37-й гвардейской дивизии, которая почти полностью погибла в боях за Сталинградский тракторный завод. Взволнованный, правдивый рассказ командира этой дивизии, генерал-майора Желудева заставил нас вновь пережить тяжесть этой утраты. На вопрос командующего фронтом генералу Желудеву: «Как же все-таки отдали вы противнику завод?» - тот ответил, что дивизия свою задачу выполнила честно, ни на шаг не отступила, большинство солдат и офицеров погибли. «Больше тысячи самолетов бомбили наши боевые порядки, в атаку на нас шли до полутора сотен танков, а за ними – пехота, волна за волной. Никто не оставил своих позиций». 
«Человек так устроен, что живет надеждой, - говорит Дэя Вразова. - Надеждой, что отыщется могила дорогого человека, где можно будет положить букет цветов, постоять в почтительном молчании. Установить место и дату точной гибели Герасима Павловича  Иванова очень сложно. Но уже сегодня, после проведенной работы,  мы можем с точностью сказать: «Имя солдата занесено в картотеку на Мамаевом кургане города-героя Волгограда, а это значит, что стало известно имя еще одного участника Сталинградской битвы».  Об этом она и сообщила по телефону сыну героя, находясь на главной высоте России, когда все процедуры были завершены. Она  призналась, что они плакали вместе. «Это были слезы сопереживания боли сына за погибшего за мой город Сталинград  солдата. Павшие  за нас заслуживают таких слез», - говорит Дэя Вразова. 

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