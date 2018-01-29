|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.01.2018 06:58
Солдат из Подмосковья навсегда остался лежать в сталинградской земле
В канун 75-летия Сталинградской победы сын фронтовика из Московской области Алексей Иванов, который все годы после войны пытался выяснить судьбу своего отца, пропавшего без вести на фронте, получил весточку из города-героя. "Ваш отец, Герасим Павлович Иванов, не потерян. Он – не неизвестный солдат, и это самое главное сегодня", – сообщила сыну воина известный поисковик из Волгограда Дэя Вразова.
С июня прошлого года она ведет активные поиски солдата Иванова. Сотни телефонных звонков, писем, документов, которые пришлось изучить. Она понимает, насколько важно для сына воина узнать о месте его гибели. «Не заживает рана, кровоточит все время болью», – признался он Дэе Григорьевне. В течение многих лет на запросы семья получала разноречивые ответы. В одном - «пропал без вести в октябре 1942 года», в другом – "пропал без вести в январе 1942 года". Но в январе 1942 года отец приезжал домой после госпиталя, это помню даже я, несмотря на свои 5 лет. Так где же его «приютила» земля?», - все время пытался узнать сын солдата.
Письмо отца от 12 июля 1942 года жене Марусе бережно хранится в семье фронтовика. «…Первый период очень трудновато, но на фронте ещё много труднее. …Маруся, очень об вас беспокоюсь, как вы живете и питаетесь. Как только и обед или завтрак, все думаю про вас. Нас кормят очень хорошо, паек дают курсантский. На днях приснился мне мой сынок Леша, как будто мы с ним ходили в колхоз… Он мне говорит: «Папка». Дорогая дочка Розочка, поцелуй своего братика, мне ты пишешь, что с Лешей приходится скандалить в отношении хлеба. Он ведь маленький и не понимает, и вы его не обижайте. …Во всём виноваты проклятые фашисты, оставили вас без хлеба…».
И еще письмо от 11 сентября 1942 года: «Здравствуй, супруга Маруся! Ещё кланяюсь дорогим детям дочке Розочке, сыночку Лене, дочке Танечке, мамаше Устинее Павловне. Шлю я вам свой привет и желаю вам всего лучшего в вашей жизни. Маруся, спешу вам сообщить, пока в данное время жив и здоров. Нахожусь на фронте, на Сталинградском направлении. (Слово «Сталинградском» зачёркнуто, но читаемо - прим. ред.). Я послал вам 100 руб. денег, может быть, получите, Маруся. Получишь письмо – пиши ответ, может быть, буду живым…».
На открытке, датированной 11 сентября 1942 года, четко виден почтовый штемпель полевой почты: Д. К. А. пп ст. 2150 109 гв. стр. полк. (Действующая Красная Армия, Полевая почтовая станция). Эта полевая почтовая станция принадлежала 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Желудева.
Поисковик Дэя Вразова выстроила боевой путь дивизии за сентябрь-октябрь 1942 года, нашла документы о действиях этой дивизии и ее командира в Сталинградской битве, которого звали «железный комдив». Вот что рассказывал о нем маршал Еременко в книге «Сталинград»: «Более подробно я беседовал с командиром 37-й гвардейской дивизии, которая почти полностью погибла в боях за Сталинградский тракторный завод. Взволнованный, правдивый рассказ командира этой дивизии, генерал-майора Желудева заставил нас вновь пережить тяжесть этой утраты. На вопрос командующего фронтом генералу Желудеву: «Как же все-таки отдали вы противнику завод?» - тот ответил, что дивизия свою задачу выполнила честно, ни на шаг не отступила, большинство солдат и офицеров погибли. «Больше тысячи самолетов бомбили наши боевые порядки, в атаку на нас шли до полутора сотен танков, а за ними – пехота, волна за волной. Никто не оставил своих позиций».
«Человек так устроен, что живет надеждой, - говорит Дэя Вразова. - Надеждой, что отыщется могила дорогого человека, где можно будет положить букет цветов, постоять в почтительном молчании. Установить место и дату точной гибели Герасима Павловича Иванова очень сложно. Но уже сегодня, после проведенной работы, мы можем с точностью сказать: «Имя солдата занесено в картотеку на Мамаевом кургане города-героя Волгограда, а это значит, что стало известно имя еще одного участника Сталинградской битвы». Об этом она и сообщила по телефону сыну героя, находясь на главной высоте России, когда все процедуры были завершены. Она призналась, что они плакали вместе. «Это были слезы сопереживания боли сына за погибшего за мой город Сталинград солдата. Павшие за нас заслуживают таких слез», - говорит Дэя Вразова.
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|30.01.2018 09:18
В результате ДТП, случившегося накануне вечером, пострадала пассажирка маршрутного такси №10с. Как сообщает ИА «Высота 102», между остановками «Колледж бизнеса» и «Качинское училище» на ул. Качинцев в Дзержинском районе микроавтобус под №10с резко затормозил в крайнем правом ряду. Водитель автобуса №77, следовавшего за маршрутным такси, применил экстренное торможение, что позволило уменьшить силу удара при столкновении. В результате инцидента пассажиры автобуса не пострадали, в маршрутке женщина ушибла ногу – ее доставили в травмпункт врачи неотложки. Причины произошедшего, в том числе получила ли пассажир травму из-за того, что не держалась за поручень или ехала стоя - предстоит установить сотрудникам ГИБДД, как и...
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|30.01.2018 04:30
Аукцион на оказание услуг по организации питания волонтеров в период подготовки и проведения ЧМ-2018 в Волгограде объявлен ГБУ «Центр молодежной политики». Как сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 5 миллионов рублей выделено на 25 тысяч обеденных порций. Кормить волонтеров с 1 июня по 15 июля должны не менее 2 раз в день, питание организуют в восьми точках, включая аэропорт. Обеды будут простыми – не менее двух вариантов первых и вторых блюд, салат, напиток и хлеб. Например, в примерном меню фигурируют такие блюда, как щи из свежей капусты, суп гороховый, фрикадельки, курица жареная, котлеты, чахохбили. Из гарнира волонтеры...
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|29.01.2018 22:25
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 20:49
Генеральная репетиция парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошла на площади Павших Борцов в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", полторы тысячи солдат, курсантов, юнармейцев и техника приняли в ней участие под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова. Перед двумя основными совместными прогонами с техникой по площади дважды прошли пешие колонны. Во главе них находились переодетые в форму времен Великой Отечественной военнослужащие подразделений ЮВО и студенты Волгоградского аграрного университета, обучающиеся на военной кафедре. После прохода пеших колонн на площадь вышла техника. Вслед за танком победы Т-34 выехали новейшие бронеавтомобили "Тигр", ...
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|Аналитика
|29.01.2018 20:00
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|Экономика
|29.01.2018 18:57 (Обновлено: 30.01.2018 08:41)
Сегодня комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона объявил сразу шесть электронных аукционов для получения кредита в общей сумме 3 млрд рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, заемные денежные средства требуются для покрытия дефицита или муниципальных долговых обязательств бюджета Волгограда. Поиск кредитора осуществляется по заказу департамента финансов мэрии. Кредиты берутся на три года при обязательной возможности досрочного погашения без уплаты комиссии. Кроме того, заказчик оставляет за собой право изменить сумму займа, но только в сторону снижения. За пользование кредитной линией администрация Волгограда готова заплатить около 850 миллионов рублей. Справка. Доходная и...
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|Общество
|29.01.2018 17:54
В настоящее время ведутся работы по демонтажу межкомнатных перегородок и напольного покрытия в поврежденной при взрыве бытового газа в квартире по улице Пушкина,74. Также специалисты проводят установку монтажных стоек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии Волжского. Работы займут несколько дней, после чего жители первого, второго и третьего этажей смогут вернуться домой. Далее специалисты проведут полное обследование здания, диагностику инженерных сетей и разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ на 4 и 5 этажах. На время проведения работ жители подъезда будут размещены в помещениях маневренного жилищного фонда города Волжского. На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, в сопровождении...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 17:51
Считанные дни остаются до 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы. В воздухе Волгограда уже витает предпраздничный дух – к торжествам идут последние приготовления. Сегодня в лицей №5 Центрального района пришли высокие гости – ветераны Великой Отечественной войны Василий Николаевич Першин и Владимир Семенович Туров, сообщает ИА «Высота 102». На подобных встречах, как правило, выступают именно они, вспоминая о своем боевом прошлом. Но сегодня первыми слово взяли дети – им есть чем гордиться. Лицей №5, ранее именовавшийся восьмой школой, в годы войны использовался как госпиталь, впоследствии сильно пострадал от бомбежек. Об этом, а также геройствах выпускников, ушедших на фронт добровольцами,...
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|Общество
|29.01.2018 17:44
Территорию обновленного мемориального парка, расположенного напротив стадиона "Волгоград Арена", возьмут под видеонаблюдение. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, монтаж системы видеонаблюдения и пуско-наладочные работы планируют завершить до 30 апреля этого года. Закупка осуществляется у единственного поставщика - ООО "АльянсСтройКом". Работы будут проведены на территории, ограниченной проспектом Ленина, постройками завода ТДиН, полотном железной дороги и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане. Стоимость контракта - более 1,8 миллиона рублей. Напомним, на данном земельном участке общей площадью 8 гектаров ведутся работы по комплексному озеленению и обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, клумб, фонтанов, установке малых архитектурных...
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|Происшествия
|29.01.2018 17:10
Интересную находку обнаружили сотрудники фроловской исправительной колонии №25 в передаче, предназначенной одному из осужденных колонии. В девяти консервах с гречневой кашей они обнаружили 9 сотовых телефонов, 2 зарядных устройства и 2 аккумуляторных батареи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН по региону, передачу осужденному привез в колонию 18-летний житель города Волгограда. Перед осмотром содержимого передачи он дал расписку в том, что никаких запрещенных предметов в продуктах не содержится. Однако обман вскрылся и теперь молодому человеку придется заплатить денежный штраф за попытку передачи в исправительное учреждение запрещенных предметов. ...
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|Культура
|29.01.2018 17:04
В выставочном зале волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова с 1 февраля открывается новая выставка – «Старинная гравюра XVII-XIX веков». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, экспонируется около 200 произведений, представленных из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств и частной коллекции Александра Осипова. «Музей благодарен коллекционеру, который предоставил для выставки семнадцать прекрасно оформленных старинных гравюр XVII-XIX веков, а также более 60-ти старинных монет и наград Англии XVIII-XIX веков, предметы фаянсовой старинной английской посуды, редкие издания книг, а также антикварные документы, написанные...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|29.01.2018 16:21
«Впервые я услышала немецкую речь в холодном октябре 1942 года в Сталинграде. В подвал, где мы жили с мамой, братом и бабушкой, зашел фриц. Он держал гранату в руке, размахивал ею и все время повторял: «Вэк, вэк!». (weg - прочь). Столько лет прошло с тех пор, но помню все, будто вчера. А когда подходят такие праздники, как 2 февраля и 9 мая, воспоминания вообще обостряются, становятся яркими, будто в кино»… Для Юлии Соколовой, которая поделилась историей своего военного детства с журналистами ИА «Высота 102», война началась, когда немцы стали жечь их дома. Говорит, что они громко смеялись и...
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|Расследования
|29.01.2018 15:23
Дело врача колонии ИК-9 Антона Сеимова, приговоренного к трем годам тюрьмы за незаконную доставку сотовых телефонов заключенным, возвращено в районный суд на новое рассмотрение. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение было принято сегодня. В связи с допущенными процессуальными нарушениями приговор бывшему и.о. начальника филиала медчасти отменен, а сам мужчина отпущен под подписку о невыезде. Напомним, 23 октября Тракторозаводский районный суд приговорил Сеимова к трем годам колонии общего режима и 482 тысячам рублей штрафа за получение взятки и превышение должностных полномочий. По данным следствия, в мае прошлого года Сеимов предложил одному из заключенных наладить канал поставки...
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|Экономика
|29.01.2018 14:11
В Волгограде сформирован и утвержден перечень объектов реконструкции дорожного фонда на 2018 год. Общая протяженность дорог, обновляемых в рамках приоритетной федеральной программы «Безопасные и комфортные дороги», составит 58,5 километров, всего будут отремонтированы 54 дорожных объектов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города-героя. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено свыше 1 миллиарда рублей. Завершив восстановление трех- и четырехполосных трасс, дорожники переходят к приведению в порядок двухполосных дорог. Список содержит 54 объекта улично-дорожной сети во всех районах областного центра, включая второстепенные дороги и внутрирайонные проезды, которые из-за десятилетий нерационального хозяйствования пришли в неудовлетворительное состояние. В частности,...
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|Здравоохранение
|29.01.2018 13:47
Первое в регионе отделение сочетанной травмы, оборудованное по последнему слову техники, открылось в новом корпусе городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. На сегодняшний день там размещено 15 специализированных коек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. Подобные отделения существуют в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Эта служба специализируется на оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой. К такой категории относятся, как правило, пострадавшие в ДТП, в результате природных и техногенных катастроф. В отделении сочетанной травмы работают специалисты различного профиля: невролог, нейрохирург, хирург, травматолог и другие узкие специалисты. Это позволяет принять...
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