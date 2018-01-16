



На заслуженный отдых проводили сегодня коллеги заместителя руководителя регионального управления СКР полковника юстиции Армена Аревшатовича Енокяна. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. На этой должности он проработал с 2007 года, а всего в органах юстиции - более 20 лет.

За свой профессионализм и безупречную службу его не раз награждали. Так в 2006 году Приказом Генерального прокурора Армену Енокяну вручили именное огнестрельное оружие, в 2008 году председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации награжден медалью "За безупречную службу" III степени, в 2009 году - нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", в 2010 году - медалями "За отличие" и "За безупречную службу" II степени, в 2012 году - нагрудным знаком "Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации", в 2013 году - памятной медалью "300 лет первой следственной канцелярии", в 2014 году - медалью "За верность служебному долгу", в 2015 году - медалью "За безупречную службу" I степени. Указом Президента РФ от 22.08.2015 №431 награжден государственной наградой Российской Федерации медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.















