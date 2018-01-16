Волгоградская компания будет делать товары из мусора









Группа компаний "Чистый город" планирует открыть производство товаров из вторичного сырья на базе федерального экотехнопарка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГК "Чистый город", на территории РФ - это первый подобный масштабный проект по вовлечению отходов во вторичный оборот. Производство представляет собой модель замкнутого цикла по "превращению" мусора в товары для жилищно-коммунальной, сельскохозяйственной, дорожной и строительной сфер. Объем инвестиций в новое производство - более 10 млрд рублей. Будет создано более тысячи новых рабочих мест.

Планируется выпускать до 400 тысяч тонн продукции в год. Из полимеров здесь будут делать геосетки и георешетки, пластиковые трубы и тару, из картона - упаковку и биоразлагаемую продукцию, пеностекло из стекла и прочее. Отходы на переработку будут поступать из нескольких южных субъектов - Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. В Группе компаний "Чистый город" сообщили, что в настоящий момент в различной стадии эксплуатации, строительства и проектирования в ЮФО находятся десять региональных экотехнопарков общей мощностью более 2 млн. тонн в год с полным завершением строительства до конца этого года. Именно с этих комплексов сырье будет направляться на переработку в федеральный экотехнопарк. "Составляющие региональных экотехнопарков формируются с учетом потребностей населения и морфологии образующихся отходов в субъекте. Ключевая задача федерального экотехнопарка – переработка вторичного сырья в конкурентоспособный товар", - пояснила руководитель ГК "Чистый город" Полина Вергун. Сегодня рассматриваются наиболее оптимальные территории для его размещения.



