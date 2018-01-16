В скудной казне Волгограда нет денег на щебеночную дорогу на острове Сарпинский









Внимание властей к проблемам острова Сарпинский пытаются привлечь его жители. Как рассказала ИА «Высота 102» Людмила Иванова, проживающая на острове, инициативная группа подготовила обращения в различные инстанции, в том числе администрацию президента. Помимо вечной проблемы - изолированность от Волгограда - сегодня островитяне страдают из-за невозможности проехать на автотранспорте по местным дорогам. Сейчас, когда не функционирует речной маршрут от центральной набережной Волгограда до пристани «Культбаза», людям, живущим в восточной части самого большого в Европе речного острова, приходится переправляться из города до пристани «Руднева», а затем пешком добираться до Культбазы. Преодолевать бездорожье островитяне вынуждены зачастую с тяжелыми сумками, ведь продукты и все необходимое для жизни покупается на материковой части Волгограда. Проехать по грунтовым дорогам с глубокими колеями можно только на тракторе, но такой транспорт мало у кого есть.













Поездка на обычной легковушке превращается в аттракцион ужаса. Есть сложности с доставкой детей в школу. Жители острова считают, что проблему можно решить, соединив западную и восточные части острова нормальной дорогой с твердым покрытием. «Ведь можно же найти выход! В 2015 году власти выделили 7 миллионов рублей на перекачку воды из Волги в озеро Песчаное,чтобы обеспечить нужды СНТ «Аврора». А сделать дорогу хотя бы из щебня - денег нет! Мы считаемся волгоградцами, а по сути брошены»,- недоумевает жительница островного хутора Песчаное Людмила Иванова. С ее слов, в ответ на обращения в администрацию Кировского района Волгограда, к которому относится остров Сарпинский, чиновники продолжают говорить только одно: «Нет финансирования!». Как следует из официального письма за подписью заместителя главы администрации Волгограда Владимира Сидоренко в ответ на запрос одного из жителей острова, в ближайшее время изменений в дорожной сфере на Сарпинском действительно ждать не стоит. «Учитывая, что проект бюджета Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован с дефицитом и высокой долговой нагрузкой, предусмотреть средства в проекте бюджета Волгограда на 2018 год в размере 8,5 млн рублей на разработку проектной документации по устройству дорог переходного типа (в щебне) на острове Сарпинском не представляется возможным»,- сообщается в письме из городской администрации.



