"Новогодние" приключения двух подруг в парке Волгоградской области потянули на статью о вандализме





Против двух девушек, разбивших бетонные вазоны в парка культуры и отдыха "Конёк-Горбунок" в Серафимовиче, могут возбудить уголовное дело по статье "Вандализм". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в ночь на 15 января две девушки, 25 и 17 лет, выпив, пошли в парк. Там им приглянулись елочные украшения. Но снять понравившиеся шарики с дерева им не удалось - те находились слишком высоко. Тогда местные жительницы решили сорвать злость на парковом инвентаре. Они разбили три вазона, в которых в теплое время года высаживаются цветы. Ущерб от их "шалости" превысил 25 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. Наказание за вандализм может достигать трех лет тюрьмы.



