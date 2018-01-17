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Экономика
 18.01.2018 07:55

Озимые культуры на полях Волгоградской области одеты не по сезону и рискуют заболеть

Плановый космический мониторинг озимых культур в ЮФО, в том числе в Волгоградской области, провел Национальный союз агростраховщиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные НСА, фермерам региона есть о чем беспокоиться: в первой декаде января в правобережных районах ночные температуры доходили до -8 градусов по Цельсию, в Заволжье до -12, а в Палласовском районе морозы достигали -14 градусов, и все это на фоне отсутствия снежного покрова.
Для января такая ситуация, как отмечают  эксперты, не характерна: в это время на юге страны снежный покров, как правило, проходит на рубеже Волгоградской области. Однако несмотря на середину календарной зимы в целом по округу снега до сих пор нет.
Во второй декаде января, продолжают аналитики, существенных осадков, а значит и формирования снежного покрова, в ЮФО не прогнозируется. Вместе с тем ожидается резкое снижение температур. И, если Краснодарского края это понижение коснется в меньшей степени, то на севере Ростовской области температура может снизиться до 12 градусов ниже нуля, а в Заволжье Волгоградской области – до -18.
По данным НСА, на 1 декабря 2017 года, в регионах ЮФО озимые культуры были застрахованы в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае. При этом наиболее значительные площади посевов получили  денежную «защиту» в Ростовской области (более 110 тыс. га) и на Ставрополье (93 тыс. га). Волгоградской области в списке передовиков по агрострахованию не значится. 
Администрация Волгоградской области опасений за судьбу озимых, по крайней мере в конце декабря прошлого года, не выражала. По данным комитета сельского хозяйства региона на 27 декабря, состояние посевов на 95% обработанной площади оценивалось как хорошее и удовлетворительное.  Всего под урожай 2018 года в хозяйствах области посеяно более 1,4 млн  гектаров озимых культур. 
В прошлом году, напомним, в регионе был собран рекордный за последние 39 лет объем урожая зерновых – 5,6 млн тонн. 

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Волгоградские служебные собаки: от рождения до «пенсии»
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УК «Энергопром» в Волгограде предъявила жильцам «голого» дома двойную плату за содержание и ремонт общего имуществаКомментарии15
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Заместителя руководителя СУ СКР по Волгоградской области проводили на пенсию
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В Волгограде более 150 юных футболистов прошли просмотр в Академию "Ротор"Комментарии23
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По версии сайта администрации региона в Волгограде до сих пор существует старый Центральный стадион
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В Волгограде на острове Сарпинском расстреляли трансформаторную подстанцию
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Депутату-банкроту предстоит проститься с элитной квартирой неподалеку от стадиона «Волгоград Арена»Комментарии19
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