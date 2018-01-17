Озимые культуры на полях Волгоградской области одеты не по сезону и рискуют заболеть

Плановый космический мониторинг озимых культур в ЮФО, в том числе в Волгоградской области, провел Национальный союз агростраховщиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные НСА, фермерам региона есть о чем беспокоиться: в первой декаде января в правобережных районах ночные температуры доходили до -8 градусов по Цельсию, в Заволжье до -12, а в Палласовском районе морозы достигали -14 градусов, и все это на фоне отсутствия снежного покрова.

Для января такая ситуация, как отмечают эксперты, не характерна: в это время на юге страны снежный покров, как правило, проходит на рубеже Волгоградской области. Однако несмотря на середину календарной зимы в целом по округу снега до сих пор нет.

Во второй декаде января, продолжают аналитики, существенных осадков, а значит и формирования снежного покрова, в ЮФО не прогнозируется. Вместе с тем ожидается резкое снижение температур. И, если Краснодарского края это понижение коснется в меньшей степени, то на севере Ростовской области температура может снизиться до 12 градусов ниже нуля, а в Заволжье Волгоградской области – до -18.

По данным НСА, на 1 декабря 2017 года, в регионах ЮФО озимые культуры были застрахованы в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае. При этом наиболее значительные площади посевов получили денежную «защиту» в Ростовской области (более 110 тыс. га) и на Ставрополье (93 тыс. га). Волгоградской области в списке передовиков по агрострахованию не значится.

Администрация Волгоградской области опасений за судьбу озимых, по крайней мере в конце декабря прошлого года, не выражала. По данным комитета сельского хозяйства региона на 27 декабря, состояние посевов на 95% обработанной площади оценивалось как хорошее и удовлетворительное. Всего под урожай 2018 года в хозяйствах области посеяно более 1,4 млн гектаров озимых культур.

В прошлом году, напомним, в регионе был собран рекордный за последние 39 лет объем урожая зерновых – 5,6 млн тонн.



