



Бывший исполнитель ремонтных работ на Комсомольском путепроводе обязан будет устранить недостатки в укладке дорожного полотна на мосту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, фирма «Аваль-Строй» должна будет выполнить гарантийный ремонт, несмотря на то, что контракт с компанией был расторгнут, а фирма была внесена в реестр недобросовестных исполнителей. В противном случае администрация Волгограда намерена обратиться в суд с такими требованиями. В рамках текущей работы по контролю качества дорожного покрытия МУ «Комдорстрой» в конце 2017 года провело проверку на Комсомольском путепроводе, в ходе которой была выявлена колейность, достигающая 16 мм на отдельных участках. Тогда же в адрес ООО «Аваль-Строй» направлено требование об устранении изъянов. Из-за колейности пересечение автомобилями деформационных швов становится причиной повышенного уровня шума, создает определенный дискомфорт для водителей и пассажиров. Добавим, что сейчас на Комсомольском путепроводе в соответствии с разработанной схемой движения введено ограничение максимальной скорости движения – до 40 км/ч. При соблюдении данного скоростного режима обеспечивается плавность хода транспортных средств, тем не менее, ООО «Аваль-Строй» предстоит устранить выявленные недочеты.

Напомним, в настоящее время работу за недобросовестного подрядчика доделывает другая компания – ЗАО «Дорис». Строителям, в частности, предстоит довести до ума лестничные пролеты, которые до сих пор не введены в эксплуатацию.



