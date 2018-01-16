|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.01.2018 12:48
В Волгоградской области власти отчитались о подготовке к юбилею победы в Сталинградской битве
Подготовка к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве вступила в завершающую стадию. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня было объявлено на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию юбилейной даты. Мероприятие прошло под председательством губернатора Андрея Бочарова. По его словам, в день 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 2 февраля, город-герой ожидает много гостей из российских городов и стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня в городе-герое Волгограде и районах области почти все готово для проведения торжеств на самом высоком уровне. Эта дата, напомнил губернатор, будет масштабно праздноваться не только в Волгоградской области, но и на всероссийском уровне - в феврале 2017 года президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. На федеральном уровне оргкомитет по подготовке к празднованию победы в Сталинградской битве возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В Волгоградской области, отметил глава региона, подготовка к этой юбилейной дате стартовала еще в 2015 году. В рамках подготовки к 75-летию Сталинградской победы, по словам губернатора, в регионе обновляется инфраструктура, проводится благоустройство, возводятся новые объекты. "Празднование не заканчивается 2 февраля, - отметил в своем выступлении Андрей Бочаров. - Те планы, которые мы наметили, они будут исполняться. Это касается и благоустройства территорий и других программных решений, которые мы с вами принимаем. Празднование 2 февраля - это только очередной этап в решении стратегической для нас задачи создания основы для развития Волгоградской области".
Подробно о выполнении программы подготовки к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве доложил первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. Так, в рамках проведения торжеств запланировано более 200 мероприятий: научно-практические конференции, патриотические акции, концерты, парады, кинопоказы. Главное внимание будет уделяться фронтовикам, ветеранам. В 2017 году они все прошли обязательную диспансеризацию, им оказывается не только медицинская помощь, но и материальная поддержка. Ко 2 февраля все участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, награжденные медалью "За оборону Сталинграда", получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. В городском комитете ветеранов ИА "Высота 102" уточнили, что сегодня на территории Волгоградской области осталось чуть более 100 участников Сталинградской битвы. Самому младшему из них 95 лет, а самому старшему - 99 лет.
«Агентство Больших Возможностей» покоряет новые горизонты
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
«Агентство Больших Возможностей» занимается организацией мероприятий разного уровня и целиком оправдывает...
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! ...
|Происшествия
|16.01.2018 16:55
С травмой спины доставлен в больницу 46-летний мужчина из салона автобуса №65. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, происшествие случилось на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Пассажир упал, когда автобус резко затормозил. Выясняются обстоятельства произошедшего. Напомним, в этом году это уже не первый случай получения травм пассажирами в салонах городских автобусов.
Прочитана: 239 раз
|Происшествия
|16.01.2018 16:48
Женщину, заявившую о минировании автовокзале в Жирновском районе, задержали полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Накануне по номеру «112» позвонила не назвавшая себя женщина и сообщила о заложенной в общественном месте бомбе. В результате были эвакуированы 30 человек. Правоохранители со служебными собакам обследовали здание автовокзала и прилегающую территорию. Угроз обнаружено не было. После этого начались поиски неизвестной "благодетельницы". Ею оказалась 48-летняя местная жительница, которая звонила по "телефону спасения" после принятия алкоголя. Что именно побудило ее устроить переполох, выяснит следствие. Но уже известно, что за выходку ей может грозить полумиллионный штраф или до трех лет принудительных...
Прочитана: 192 раз
|Экология
|16.01.2018 16:40
Группа компаний "Чистый город" планирует открыть производство товаров из вторичного сырья на базе федерального экотехнопарка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГК "Чистый город", на территории РФ - это первый подобный масштабный проект по вовлечению отходов во вторичный оборот. Производство представляет собой модель замкнутого цикла по "превращению" мусора в товары для жилищно-коммунальной, сельскохозяйственной, дорожной и строительной сфер. Объем инвестиций в новое производство - более 10 млрд рублей. Будет создано более тысячи новых рабочих мест. Планируется выпускать до 400 тысяч тонн продукции в год. Из полимеров здесь будут делать геосетки и георешетки, пластиковые трубы и тару, из...
Прочитана: 240 раз
|Телеком
|16.01.2018 16:35
Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль», которая позволяет смотреть на карте, где находится ребенок, следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, а также блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль...
Прочитана: 188 раз
|Культура
|16.01.2018 16:34 (Обновлено: 16.01.2018 16:51)
Сегодня в Волгограде по заказу Министерства культуры РФ приступили к съемкам документально-постановочного фильма об истории поселения гернгутеров в Сарепте. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Кино можно будет увидеть на федеральных телеканалах. Съемки ведутся на территории музея-заповедника «Старая Сарепта». В пресс-службе администрации области пояснили, что фильм снимает кинокомпания из Санкт-Петербурга «Урсус-фильм», которая занимается производством игровых и неигровых картин различных жанров. Режиссёр — Ирина Гришина, продюсер – актер Александр Тютрюмов. Художником-постановщиком стал волгоградец — старший преподаватель кафедры режиссуры Волгоградского института искусств и культуры Борис Полоутенков. В качестве одного из актеров неожиданно для общественности выступил депутат Волгоградской областной...
Прочитана: 2017 раз
|Общество
|16.01.2018 16:14 (Обновлено: 16.01.2018 16:14)
Полсотни камер видеонаблюдения были заменены в минувшем году в Волгограде на современные, имеющие более широкие возможности. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом было заявлено сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике правонарушений, состоявшимся в региональном главке МВД. Новая техника и специальное программное обеспечение позволяют не только наблюдать за происходящим на улицах города, но и отслеживать конкретных людей и предметы, “вычислять” в общем потоке автомобили по номерам, обнаруживать пересечение границ контролируемой территории, следить за оставленными предметами, а также анализировать события, связанные с перемещением людей или предметов. Сейчас завершается установка группировки из более чем 130 камер видеонаблюдения на маршрутах движения зрителей...
Прочитана: 727 раз
|Общество
|16.01.2018 15:00
День разгрома фашистских войск под Сталинградом может стать выходным днем в Волгоградской области. Такую законодательную инициативу сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к 75-ой годовщине окончания битвы озвучил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". Об этом глава региона заявил во второй, закрытой для СМИ части совещания. Данное предложение будет оформлено как законодательная инициатива и внесено в Волгоградскую областную думу. В случае принятия закона работающие жители Волгоградской области получат в феврале вдобавок к уже существующему празднику - 23 февраля - еще один день, свободный от работы - 2 февраля. Успеют ли региональные парламентарии оперативно рассмотреть законодательную идею главы региона до...
Прочитана: 6122 раз
|Происшествия
|16.01.2018 14:54
Против двух девушек, разбивших бетонные вазоны в парка культуры и отдыха "Конёк-Горбунок" в Серафимовиче, могут возбудить уголовное дело по статье "Вандализм". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в ночь на 15 января две девушки, 25 и 17 лет, выпив, пошли в парк. Там им приглянулись елочные украшения. Но снять понравившиеся шарики с дерева им не удалось - те находились слишком высоко. Тогда местные жительницы решили сорвать злость на парковом инвентаре. Они разбили три вазона, в которых в теплое время года высаживаются цветы. Ущерб от их "шалости" превысил 25 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. Наказание...
Прочитана: 1351 раз
|Расследования
|16.01.2018 14:24
К двум годам колонии общего режима приговорили жителя Волжского Дмитрия Титова, выстрелившего в лицо полицейскому из газового пистолета. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инцидент произошел 23 августа минувшего года. Севший за руль пьяным волжанин был остановлен инспекторами ГИБДД. Для составления протокола нарушителя отвели в полицейскую машину. Уже сидя в авто стражей порядка, он выхватил газовый пистолет и выстрелил в лицо одному из инспекторов. Его напарник успел выбить пистолет из рук злоумышленника, прежде чем Титов начал стрелять и в него. Задержанный признал свою вину. Титова взяли под стражу в зале суда. Отметим, что приговор...
Прочитана: 1176 раз
|Общество
|16.01.2018 14:20 (Обновлено: 16.01.2018 14:20)
Тридцать женщин, живущих в Волгограде и области, пополнили в минувшем году ряды Вооруженных Сил страны. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, новобранцы успешно прошли курсы интенсивной подготовки и уже приступили к службе в воинских частях по всему ЮВО. В основном представительницы прекрасного пола отправились в подразделения связи и медицины. Отметим, что всего в 2017 году на службу по контракту устроились около полутора тысяч волгоградцев.
Прочитана: 527 раз
|Культура
|16.01.2018 14:11 (Обновлено: 16.01.2018 14:18)
Предложение о присоединении к ГБУК «Волгоградская областная филармония» ансамбля российского казачества высказали аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области после финансовой проверки ряда бюджетных учреждений региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет, причиной для этого стала низкая востребованность ГНТБУК «Ансамбль Российского Казачества», известного больше как "Казачий курень". Так, при норме 190 выступлений и концертов ансамбля в год в 2016 году было проведено всего 57 концертов, то есть всего 30%. При этом учреждение культуры тратит немалые бюджетные средства в том числе на аренду площадей. По подсчетам аудиторов единица государственной услуги, предоставляемой ансамблем, составляет более 900 рублей, что намного...
Прочитана: 2779 раз
|Общество
|16.01.2018 13:05
Бывший исполнитель ремонтных работ на Комсомольском путепроводе обязан будет устранить недостатки в укладке дорожного полотна на мосту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, фирма «Аваль-Строй» должна будет выполнить гарантийный ремонт, несмотря на то, что контракт с компанией был расторгнут, а фирма была внесена в реестр недобросовестных исполнителей. В противном случае администрация Волгограда намерена обратиться в суд с такими требованиями. В рамках текущей работы по контролю качества дорожного покрытия МУ «Комдорстрой» в конце 2017 года провело проверку на Комсомольском путепроводе, в ходе которой была выявлена колейность, достигающая 16 мм на отдельных участках. Тогда же в адрес ООО «Аваль-Строй» направлено...
Прочитана: 4569 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.01.2018 12:05
31 января в Волгоградском театре юного зрителя в 17.00 откроется первая в жизни художника Льва Тырина персональная выставка его работ. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В своих рисунках Лев Тырин переносит на бумагу те картины, которые вставали перед взором 4-5-летнего мальчишки Левы во время Сталинградской битвы. Вместе с остальными сталинградцами он пережил все ужасы того времени, поэтому представленные работы – это, прежде всего, взгляд на большую войну глазами маленького ребенка. Справка. Лев Сергеевич Тырин родился в 1938 году в Сталинграде. Окончил Ростовское художественное училище по специальности «преподаватель рисования и черчения в средней школе» и Украинский полиграфический...
Прочитана: 2631 раз
|Расследования
|16.01.2018 11:13
Преподаватель бывшего ВолгГАСУ (ныне филиал ВолгГТУ) Олег Кузнечиков оштрафован за мелкое взяточничество, служебный подлог и покушение на мошенничество. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Доцент кафедры “Химия” с 2014 по 2017 годы получал от студентов “вознаграждение” за хорошие отметки в зачетке. Уже после увольнения он взял деньги у одного из студентов за решение вопроса о сдаче зачета, но обещание свое не выполнил. Как уточнили информагентству в региональном управлении СУ СК России, размер взяток составлял от 4 до 18 тысяч рублей, а общая сумма незаконного дохода составила около 75 тысяч рублей. В феврале прошлого...
Прочитана: 2278 раз
|Происшествия
|16.01.2018 10:53
Самолет рейса “Москва-Сочи” совершил экстренную посадку в международном аэропорту города Волгограда из-за закурившего пассажира. Как сообщила ИА “Высота 102” специалист по связям с общественностью Волгоградского ЛУ МВД России Надежда Литвинова, инцидент произошел накануне в 21:45.29-летнему мужчине теперь грозит штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Кроме того, авиакомпания вправе потребовать от него возмещения расходов на незапланированную посадку. Напомним, в прошлом году в Волгоградском аэропорту уже несколько раз приземлялись авиалайнеры из-за пассажиров-курильщиков.
Прочитана: 2350 раз
16 января 16:55
16 января 16:40
16 января 16:34
16 января 16:14
16 января 14:54
16 января 14:24
16 января 12:48
В Волгоградской области власти отчитались о подготовке к юбилею победы в Сталинградской битве 7
16 января 12:05
16 января 10:53
16 января 10:39
16 января 09:40
От Сталинграда - до Великой Победы
16 января 12:48
В Волгоградской области власти отчитались о подготовке к юбилею победы в Сталинградской битве 7
16 января 12:05
11 января 16:30
7 января 08:32
15 декабря 13:39
1 декабря 19:36
23 ноября 16:53
20 ноября 18:06
19 ноября 17:18
19 ноября 13:30
19 ноября 09:44
19 ноября 09:25
16 ноября 06:54
13 ноября 10:36
8 ноября 11:52
30 октября 17:40
20 октября 09:14
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 16 Января, Вт
Волгоград
Малооблачно, температура -9..-11 С, давление 760..762 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
16 Января, Вт
|1 $
|56.3569 руб.
|1 €
|68.8174 руб.
|1 GBP
|77.5076 руб.
|1 CHF
|58.3465 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 19592
Просмотров: 17315
Просмотров: 7817
Просмотров: 6196
Просмотров: 4889
Просмотров: 3876
Просмотров: 3863
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +27 / 3-
Рекомендации: +17 / 10-
Рекомендации: +16 / 6-
Рекомендации: +16 / 4-
Рекомендации: +14 / 13-
Рекомендации: +14 / 4-
Рекомендации: +13 / 10-
Рекомендации: +11 / 2-
Рекомендации: +11 / 4-