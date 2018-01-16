В Волгоградской области власти отчитались о подготовке к юбилею победы в Сталинградской битве









Подготовка к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве вступила в завершающую стадию. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня было объявлено на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию юбилейной даты. Мероприятие прошло под председательством губернатора Андрея Бочарова. По его словам, в день 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 2 февраля, город-герой ожидает много гостей из российских городов и стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня в городе-герое Волгограде и районах области почти все готово для проведения торжеств на самом высоком уровне. Эта дата, напомнил губернатор, будет масштабно праздноваться не только в Волгоградской области, но и на всероссийском уровне - в феврале 2017 года президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. На федеральном уровне оргкомитет по подготовке к празднованию победы в Сталинградской битве возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В Волгоградской области, отметил глава региона, подготовка к этой юбилейной дате стартовала еще в 2015 году. В рамках подготовки к 75-летию Сталинградской победы, по словам губернатора, в регионе обновляется инфраструктура, проводится благоустройство, возводятся новые объекты. "Празднование не заканчивается 2 февраля, - отметил в своем выступлении Андрей Бочаров. - Те планы, которые мы наметили, они будут исполняться. Это касается и благоустройства территорий и других программных решений, которые мы с вами принимаем. Празднование 2 февраля - это только очередной этап в решении стратегической для нас задачи создания основы для развития Волгоградской области".













Подробно о выполнении программы подготовки к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве доложил первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. Так, в рамках проведения торжеств запланировано более 200 мероприятий: научно-практические конференции, патриотические акции, концерты, парады, кинопоказы. Главное внимание будет уделяться фронтовикам, ветеранам. В 2017 году они все прошли обязательную диспансеризацию, им оказывается не только медицинская помощь, но и материальная поддержка. Ко 2 февраля все участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, награжденные медалью "За оборону Сталинграда", получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. В городском комитете ветеранов ИА "Высота 102" уточнили, что сегодня на территории Волгоградской области осталось чуть более 100 участников Сталинградской битвы. Самому младшему из них 95 лет, а самому старшему - 99 лет.



