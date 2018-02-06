





Австриец Эрвин Петер, один из миллионов детей нацистского фюрера, присягавший на верность своему вождю -Гитлеру , а после войны ставший известным писателем и общественным деятелем, не приехал из Вены на 75-летие Победы под Сталинградом. Сегодня ему 89 лет, и, как признался в последний свой приезд в Волгоград, «силы уже не те». Раньше он был частым гостем в городе, который, по его признанию, навеки остался для него Сталинградом. В каждое свое посещение Эрвин всегда навещал школу-интернат в Краснооктябрьском районе. Здесь в годы войны находился госпиталь, где его спасли от смерти русские медики. Здесь хранят его книгу «Юность за колючей проволокой», которую он оставил на память педагогам и ученикам. Журналисты ИА «Высота 102» познакомились с почти 500-страничным произведением австрийского военнопленного.

Крушение надежд

«Я был напичкан такими идеалами, как честь, верность, любовь к родине. Наполнен юношеским энтузиазмом. В 10 лет был руководителем молодежной бригады в Немецком Союзе молодежи, в 15 - хауптшарфрюрером в Гитлерюгенд (гауптшарфюрер - унтер-офицерское звание в организации СС). Моей целью было стать офицером. На уроках мы должны были писать сочинения о героической борьбе наших солдат за Сталинград, собирать все газетные статьи и фотографии об этом событии, приносить в школу, помещать их в особую папку, чтобы потом достать их оттуда и предъявить их нашим потомкам как часть «Великой Германской истории». Сталинград стал поворотом немецкого военного счастья, началом немецкого поражения, нашего поражения, ведь с 1938 года Австрия принадлежала германскому Рейху. Мне было 13 лет, когда под этим городом в яростной борьбе погибли сотни тысяч немецких, русских, венгерских, итальянских и румынских солдат, где в конце концов произошел великий поворот во Второй мировой войне».

«Милые» американцы и «ужасные» русские

«9 мая 1945 года сообщили, что Германия подписала капитуляцию. Мы радовались, что выжили. Но тут начались все прелести неразберихи и хаоса. Командиры все исчезли, солдаты предоставлены сами себе. Еды никакой нет, питья тоже. По стране бродят сотни тысяч таких же, как мы. Повсюду брошенная военная техника, груды оружия. Жители этих мест в ужасе – повсюду грабежи, убийства, насилие. На этой территории стоят американские части. Понятно, что немцы решают во что бы то ни стало пристроиться под крыло американцев и собираются в определенном месте, в Галенкирхене. 14 мая сообщили, что нужно построиться в колонны и походным маршем двигаться в сторону Линца. Но ко всеобщему ужасу обнаруживается, что мы движемся в противоположном направлении и понимаем куда – к русским. Страшнее этого ничего быть не может. Некоторые, осознав опасность, пытаются убежать из колонны, но бесполезно: американцы всех убивают. Делают это с удовольствием: стрелки сидят на башнях танков и, смеясь, стреляют. Американцы вообще оказались мародерами, грабителями и предателями. Шли долго, по 40-50 км в день. На марше погибло немало людей: тех, кто слабел и не мог двигаться дальше, американцы пристреливали, если кто-то выходил из шеренги по нужде, или, например, завязать шнурки – тоже. В Прегартене нас уже ждали русские солдаты. Бросается в глаза различие – никаких танков, как у американцев и, о чудо! Нас накормили и дали питьё. И это были не «милые, добрые» американцы», а «ужасные» русские.

Жребий брошен. Сталинград

«Поезд шел все медленнее и медленнее, двигался рывками. Совершенно отчетливо были слышны толчки вагонов друг о друга, скрежет тормозов, протяжные свистки и выход пара локомотива. После долгого пути по железной дороге через Австрию, Венгрию, Румынию и Россию мы, кажется, наконец, добрались до конечной остановки. Наш поезд остановился прямо перед русским лагерем для военнопленных, в котором содержались венгерские, немецкие, итальянские и румынские военнопленные. Место, в котором этот лагерь находился, называлось Бектовка и находилось в южной части города в непосредственной близости от Волги, которая текла с севера на юг к Каспийскому морю. «Жребий брошен. Сталинград!» Какое имя, какая легенда, какая катастрофа! Несмотря на то, что этот город после смерти Сталина и в эру Хрущева поменял свое название на Волгоград и не восстановил свое первоначальное имя «Царицын», в человеческой памяти он навсегда останется Сталинградом, городом, где проходила жесточайшая и кровопролитнейшая битва в истории того времени. Город, который считается бесспорным символом героизма, духа борьбы и исполнения солдатского долга. Никогда я даже не отваживался подумать, что я увижу его своими глазами, что когда-нибудь я буду стоять на берегу Волги и смотреть вдаль на восток, на степные просторы Казахстана, даже когда кончится война, а она, конечно же, закончится победой, как думали все немецкие солдаты. Но она закончилась победой со стороны русских. И после того, как погибли тысячи немецких солдат, а было бы уместнее сказать - издохли, околели от холода, голода и ран, а после этого еще 123 000 выживших были взяты в плен, а из них более 40 000 уже в первые месяцы плена умерли от голода и сыпного тифа, то Бекетовка стала для многих из них огромной могилой. Бекетовка была тогда местом содержания пленных «сталинградцев» и всей южной армии. Генералфельдмаршал Паулюс первый раз был допрошен в крестьянском доме в Бекетовке. Еще и сегодня можно увидеть этот дом, на нем есть памятная табличка об этом историческом событии. А теперь я сам здесь. Здесь я встретился со всем немыслимым, моя судьба полностью перевернулась после Сталинграда!».

Мир еще не понял?

В Сталинграде Эрвин вместе с другими военнопленными восстанавливал разрушенный Сталинград, работал на доменной печи, лесопильном заводе, был электросварщиком, грузчиком, поваром… «Запертые, лишенные свободы, гибнущие от болезней и эпидемий, выполняющие тяжелейшую физическую работу и терпящие климатические условия, мы были скорее ближе к смерти, чем к жизни. Всех тех, кто вынужден был испытать такую судьбу, но благодаря Божьей помощи достаточно хорошо выдержали это страшное время, я прошу - сделайте все, чтобы подобное не повторилось. Совершенно исключить этого невозможно. Но почему человек не может или не хочет учиться у истории или на собственном опыте и делать правильные выводы из этого и вести себя подобающим образом? Он единственное живое существо, которое уничтожает себя самого, окружающий его мир, свое жизненное пространство…».

Спустя полвека после войны

После возвращения на родину, в Австрию, в 1950 году, Эрвин решил навсегда вычеркнуть, стереть из памяти годы, проведенные в плену в Сталинграде. Работал на почте, потом стал коммерсантом, но ни с кем и никогда не говорил об этих страшных для него годах. А когда в Вене проходила выставка, посвященная 50-летию Сталинградской битвы, то понял: ничего он не забыл и не вычеркнул. Он начал писать свою книгу спустя 48 лет после плена, чтобы рассказать «о крушении своих идеалов и разрушении всяческих иллюзий». О том, как пришел к пониманию того, что человек это только человек и нет никакого сверхчеловека. Еще в Сталинграде он поклялся никогда в жизни не одевать на себя никакую униформу и даже полууниформу, никогда больше не вытягиваться по стойке смирно и говорить «слушаюсь», никогда больше не судить о человеке по его званию и рангу, никогда не принадлежать к какой бы то ни было партии или политическому объединению. Он говорит, что остался верен этой клятве по сегодняшний день.

«Кто осмелится сказать, что у него есть право убивать или отдавать приказ убивать? Если уже некоторые историки не хотят показать всю правду о произошедшем, фальсифицируют историю или перевирают все, то должны, по крайней мере, мы, свидетели тех событий, поведать о том, как это было. Ведь была не какая-то группа людей, которым нанесли нечто страшное и непростительное. 55 млн человек погибло в этой войне, 55 млн судеб, 55 млн жертв этого безумного времени».

Отпуск на Волге

«Со времени моего первого приезда в мой второй «родной город» Сталинград я уже шесть раз побывал здесь с моими друзьями, с моей супругой мы проводили здесь отпуск. И каждый раз я бываю во всех тех местах, где мне пришлось работать и жить в те далекие годы. На заводе «Красный Октябрь», «Баррикады», на заводе имени Ермана в Бекетовке, разыскал бывший госпиталь в Красноооктябрьском районе, где лечился, был и в Красноармейске, на Волго-Донском канале, теперь полностью отстроенном. Я разыскал и кирпичное здание, в котором находился наш лагерь 7362/2, и который я в первый мой приезд найти не смог. И некоторые строительные площадки и дома, в строительстве которых я принимал участие. Это было трудно, потому что все вокруг застроено новыми зданиями, жилыми кварталами или парками. Конечно же, искупался в «моей» Волге, в которой уже купался, правда, зимой и не по своей воле.

В написании книги мне очень помогли мои русские друзья. Я познакомился со многими людьми, теперь нас связывает крепкая дружба, мы постоянно переписываемся и встречаемся всякий раз, когда я бываю в Волгограде. Я даже добровольно согласился принять приглашение руководства следственной школы МВД как бывший «военный преступник». Посещаю школы и гимназии, куда меня приглашают, детские дома. Встречаюсь с ветеранами войны, в наших беседах нет места никакой злобе, ненависти, упрекам. Нас волнует одна и та же тема – война. Мы часто спрашиваем друга – почему мы были врагами, почему мы воевали друг против друга? Не понимая этого, люди не смогут избежать войн в будущем. Поэтому наш долг – объяснить им это».

Кроме «Юности за колючей проволокой» Эрвин Петер написал еще нескольких книг: «Военнопленные Сталина», «От Воркуты до Астрахани», «Кровь и слезы», «Магадан – ступени в ад». В 2008 году решением ученого совета Волгоградского государственного университета Эрвину Петеру присвоено звание Почетного доктора за вклад в установление дружеских связей между народами России и Австрии. Живет в Вене.

Редакция ИА «Высота 102» благодарит за перевод книги Татьяну Карпову.