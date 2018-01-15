|Происшествия
|16.01.2018 10:53
Курильщик посадил в Волгограде первый самолет в новом году
Самолет рейса “Москва-Сочи” совершил экстренную посадку в международном аэропорту города Волгограда из-за закурившего пассажира. Как сообщила ИА “Высота 102” специалист по связям с общественностью Волгоградского ЛУ МВД России Надежда Литвинова, инцидент произошел накануне в 21:45.29-летнему мужчине теперь грозит штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Кроме того, авиакомпания вправе потребовать от него возмещения расходов на незапланированную посадку. Напомним, в прошлом году в Волгоградском аэропорту уже несколько раз приземлялись авиалайнеры из-за пассажиров-курильщиков.
«Агентство Больших Возможностей» покоряет новые горизонты
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
«Агентство Больших Возможностей» занимается организацией мероприятий разного уровня и целиком оправдывает...
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! ...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.01.2018 12:05
31 января в Волгоградском театре юного зрителя в 17.00 откроется первая в жизни художника Льва Тырина персональная выставка его работ. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В своих рисунках Лев Тырин переносит на бумагу те картины, которые вставали перед взором 4-5-летнего мальчишки Левы во время Сталинградской битвы. Вместе с остальными сталинградцами он пережил все ужасы того времени, поэтому представленные работы – это, прежде всего, взгляд на большую войну глазами маленького ребенка. Справка. Лев Сергеевич Тырин родился в 1938 году в Сталинграде. Окончил Ростовское художественное училище по специальности «преподаватель рисования и черчения в средней школе» и Украинский полиграфический...
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|Расследования
|16.01.2018 11:13
Преподаватель бывшего ВолгГАСУ (ныне филиал ВолгГТУ) Олег Кузнечиков оштрафован за мелкое взяточничество, служебный подлог и покушение на мошенничество. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Доцент кафедры “Химия” с 2014 по 2017 годы получал от студентов “вознаграждение” за хорошие отметки в зачетке. Уже после увольнения он взял деньги у одного из студентов за решение вопроса о сдаче зачета, но обещание свое не выполнил. Как уточнили информагентству в региональном управлении СУ СК России, размер взяток составлял от 4 до 18 тысяч рублей, а общая сумма незаконного дохода составила около 75 тысяч рублей. В феврале прошлого...
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|Происшествия
|16.01.2018 10:53 (Обновлено: 16.01.2018 10:54)
Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в краже четырех айфонов из салона сотовой связи в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102», им оказался 22-летний житель города, у которого изъяты три ранее похищенных телефона. Еще один он успел сдать в скупку. В ходе обыска также изъят муляж пистолета с глушителем, который он накануне купил в одном из торговых центров. Задержанный арестован и помещен в изолятор временного содержания. Напомним, позавчера из торговой точки на пульт частного охранного предприятия поступил сигнал «тревоги». Прибывшие охранники выяснили, что неизвестный мужчина, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, открыто похитил 4 дорогостоящих телефона «Айфон-8», «Айфон-Х», «Айфон 6-S» и...
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|Общество
|16.01.2018 10:39 (Обновлено: 16.01.2018 11:00)
Жители Семи Ветров в Дзержинском районе Волгограда требуют установить светофор на пересечении улиц Покрышкина и Расула Гамзатова. Как сообщает ИА «Высота 102», петицию в администрацию и и в ГИБДД управления МВД России по Волгограду подписали около полутора сотни человек. Волгоградцы рассказали, что на данном перекрестке из-за отсутствия светофора, освещения, а также дорожной разметки часто происходят ДТП с участием автомобилей. Но перекрестком пользуются и жители домов по ул. 8-ой Воздушной армии, Морозова, воспитанники и родители детского сада на ул. Покрышкина, 5, которым зачастую приходится рисковать жизнью, чтобы перейти оживленный участок дороги. Однако в департаменте городского хозяйства мэрии Волгограда, куда...
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|Происшествия
|16.01.2018 10:19
Супруги из Тракторозаводского района, насиловавшие собственную 12-летнюю дочь, предстанут перед судом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвинительное заключение было утверждено районным прокурором. Как уточнили информагентству в региональном СУ СК России, следователи выяснили, что 34-летний отец с декабря 2016 по март 2017 не раз совершал сексуальное насилие в отношении девочки, а ее мать наблюдала за происходящим. Преступление вскрылось случайно, девочка заболела и пошла в больницу. Там она попала на плановый осмотр к гинекологу, который обнаружил, что ребенок длительное время живет половой жизнью. Врач сразу поднял тревогу...
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|Происшествия
|16.01.2018 09:40
Крупную партию героина изъяли стражи порядка на посту ДПС в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во время совместной операции сотрудников полиции и ФСБ, при силовой поддержке бойцов Росгвардии был остановлен микроавтобус “Hyundai” в котором ехал 25-летний уроженец Тверской области. Он вез более сотни свертков с дурманящим веществом общим весом в 220 граммов. План по обогащению у молодого человека был незамысловат. Купив героин “оптом” в Москве, он собирался в розницу перепродать его в Волгограде. Для реализации товара он собирался обустроить сеть тайников-закладок. Теперь неудавшемуся наркобизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Отметим, что в город-герой молодой...
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|Общество
|16.01.2018 09:38
Приспособиться к новым требованиям администрации Волгограда, предъявляемым к объектам нестационарной торговли, готовы в ОАО «Союзапечать». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, организация, которая занимается реализацией газет и другой печатной продукции, заказала 24 новых киоска, которые планируется установить в разных районах города. Внешний вид газетных киосков соответствует стандартам, которые были разработаны для объектов нестационарной торговли – единый стиль, серый цвет, современные материалы. Новые киоски обойдутся ОАО «Союзпечать» почти в 10 миллионов рублей. Напомним, ранее организации, которые занимаются реализацией периодики в Волгограде, выражали несогласие с внедрением новой схемы расположения газетных киосков, а также с необходимостью заменить...
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|Общество
|16.01.2018 09:38
В Волгоградской области суд удовлетворил иск прокурора Дубовского района о переселении граждан, чьи дома оказались в зоне разрушения береговой полосы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, четыре дома в селе Горноводяное могут сползти в водохранилище из-за берегоразрушения. Несмотря на то, что указанные дома еще в 2016 году признаны аварийными и непригодными для проживания, жильцы фактически не расселены. В этих домах проживает 15 человек, в числе которых дети и пенсионеры. Прокурор Дубовского района обратился с иском о переселении граждан в первоочередном порядке. Исполнение судебного решения взято прокурором Дубовского района на контроль.
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|Происшествия
|16.01.2018 09:25
Двое жителей области задержаны полицейскими при попытке слить почти тонну бензина АИ-95 из железнодорожной цистерны. Об этом ИА “Высота 102” сообщила специалист по связям с общественностью Волгоградского ЛУ МВД России Надежда Литвинова. Злоумышленников поймали с поличным в районе железнодорожной станции Котлубань. К моменту задержания двое безработных молодых людей успели перелить в канистры более 930 литров топлива. Сумма ущерба собственнику превысила 30 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. По этой статье ворам грозит до пяти лет тюрьмы.
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|Общество
|16.01.2018 09:13
Качество воды в крещенских купелях на территории Волгограда соответствует всем санитарным требованиям по микробиологическим и вирусологическим показателям. Как сообщает ИА "Высота 102", к такому выводу пришли специалисты территориального управления Роспотребнадзора после исследования проб воды, отобранных с 8 водных объектов. По результатам проведенных исследований Роспотребнадзор рекомендует купаться на Крещение в следующих местах: - Тракторозаводский район - правый берег р.Волги, напротив жилого дома №4 ул.им.Грамши (пос.Спартановка); - Краснооктябрьский район - ул.Матевосяна, 16 (территория яхт-клуба "Пилигрим"); - Центральный район - ул.Набережная им.62-ой Армии, причал №9; - Дзержинский район - пруд Ангарский; - Советский район - набережная п.Тулака; - Кировский...
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|Происшествия
|16.01.2018 09:12
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-100, нашли в поле в Суровикинском районе, об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Боеприпас, засыпанный землей, обнаружили в полутора километрах западнее хутора Новомаксимовский. Угрозы населению нет. Место находки взято под охрану. В ближайшие дни ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России, который обезвредит боеприпас, пролежавший в земле три четверти века. Отметим, что это уже вторая авиабомба, найденная на территории региона в этом году.
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|Происшествия
|16.01.2018 08:56
Два человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главкк МЧС, сообщение о возгорании на улице Дачной в хуторе Прудки поступил накануне утром. К моменту прибытия на место расчетов пожарно-спасательной части №30 деревянный дом площадью 64 квадратных метра был полностью объят огнем. Пожар ликвидировали в считанные минуты, но от стихии пострадали 42-летняя женщина и трехлетний ребенок.
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|Происшествия
|16.01.2018 08:04
Сегодня ночью в волгоградскую больницу №25 доставлены трое членов семьи, отравившихся угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, происшествие случилось в одном из домов на ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. Пострадавшие - семья из 4 человек. 36-летний глава семьи получил легкую степень отравления, а 32-летняя женщина, 9-летняя девочка и 3-летний мальчик были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
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|Аналитика
|15.01.2018 20:07
Смотрите сегодня в программе: «Старый новый год» некоторые волгоградцы начали с похода с паспортами в приемную «Единой России». Сигнал в областную инспекцию государственного жилищного надзора: жители «голого дома» в Волгограде обеспокоены повышенными счетами за содержание общего имущества. Зебры - невидимки: исчезающая дорожная разметка улиц Волгограда снова «просит» бюджетных миллионов. Рюкзак и шапка с помпоном: разбойник унес из салона связи в Кировском районе Волгограда набор последних моделей смартфонов Apple. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00,...
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|Общество
|15.01.2018 17:29
Директору ООО "Амоко Сервис" назначен штраф за неисполнение требований предписания инспекции Госжилнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме № 2а по ул. Калинина в г. Волгограде был выбран новый способ управления многоквартирным домом – управление товариществом собственников недвижимости "Волжские паруса". Уведомление об изменении способа управления многоквартирным домом и расторжении договора управления многоквартирным домом было вручено ООО "Амоко Сервис". Однако управляющая компания не передала необходимую документацию на дом и создала препятствия для деятельности ТСЖ. Предписанием инспекции Госжилнадзора Волгоградской области на ООО "Амоко Сервис" была возложена обязанность обеспечить передачу ТСН "Волжские паруса"...
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Курильщик посадил в Волгограде первый самолет в новом году 17
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16 января 08:04
15 января 17:29
15 января 16:56
Происшествия
16 января 10:53
Курильщик посадил в Волгограде первый самолет в новом году 17
16 января 09:40
16 января 08:56
16 января 08:04
15 января 09:28
14 января 19:54
14 января 19:49
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