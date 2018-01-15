Родители из Волгограда предстанут перед судом за надругательство над дочерью

Супруги из Тракторозаводского района, насиловавшие собственную 12-летнюю дочь, предстанут перед судом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвинительное заключение было утверждено районным прокурором. Как уточнили информагентству в региональном СУ СК России, следователи выяснили, что 34-летний отец с декабря 2016 по март 2017 не раз совершал сексуальное насилие в отношении девочки, а ее мать наблюдала за происходящим. Преступление вскрылось случайно, девочка заболела и пошла в больницу. Там она попала на плановый осмотр к гинекологу, который обнаружил, что ребенок длительное время живет половой жизнью. Врач сразу поднял тревогу и сообщил в правоохранительные органы. Родители признали свою вину лишь частично. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы. Решения суда они буду ждать в СИЗО. Расследование дела велось Тракторозаводским отделом СУ СК России по региону.