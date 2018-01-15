Под Волгоградом задержали тверского наркокурьера-“попутчика”





Крупную партию героина изъяли стражи порядка на посту ДПС в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во время совместной операции сотрудников полиции и ФСБ, при силовой поддержке бойцов Росгвардии был остановлен микроавтобус “Hyundai” в котором ехал 25-летний уроженец Тверской области.

Он вез более сотни свертков с дурманящим веществом общим весом в 220 граммов. План по обогащению у молодого человека был незамысловат. Купив героин “оптом” в Москве, он собирался в розницу перепродать его в Волгограде. Для реализации товара он собирался обустроить сеть тайников-закладок. Теперь неудавшемуся наркобизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Отметим, что в город-герой молодой человек добирался на транспорте, который нашел через интернет-сервис, помогающий в поиске попутчиков.



